"Это решение Зеленского". Интервью Гройсмана об уходе - за минуту

Премьер-министр Владимир Гройсман дал интервью программе Свобода слова на ICTV. На что он рассчитывал в отношениях с новым президентом Владимиром Зеленским и почему требует немедленно найти себе замену: все интервью - коротко.

Подает в отставку, Раду известит в среду. "Я в среду проведу заседание правительства и сразу подам заявление, которое я уже написал к Верховной Раде - с просьбой об отставке... Я абсолютно спокоен. Никаких эмоциональных решений, что надо было еще пять дней подумать. Я очень быстро принимаю решения. Всегда в своей жизни. Но не всегда для меня эти решения были простыми".

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Это не его решение, а Зеленского. "Я предложил план действий для страны. Если хотите, я попросил у нового президента о поддержке этого плана... Я считал, что он может быть очень быстро реализован. За неделю мы могли бы сделать много правильных вещей... На уровне такой поддержки президента это может быть реактивное ядерное топливо... Это решение - решение президента идти по своей повестке дня".

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Говорит, хотел быстрых реформ. "После 21 апреля... у нас появилось уникальное окно возможностей... Изменить выборную часть и открыть списки... Закрепить нашу реформу децентрализации. Серьезный пакет законов по европейской интеграции... Экономика - пакет из почти 30 законов в украинском парламенте. Я уверен, что под это можно найти большинство в Верховной Раде".

Для этого просил каких-то пять дней. "Мне очень сложно через парламент проводить решения. Это громоздкая процедура. Я предложил: давайте мы... проведем пять дней в парламенте, не выходя - нет проблем. Получим все решения, президент их подпишет. И у нас будет четкий курс. Дальше все идут на выборы по новой системе, кому люди дали мандат - работают".

Но Зеленский взял - и тупо решил распустить Раду. "Вместо этого президент вышел на трибуну и сказал, что надо распустить Верховную Раду. Это очень популярно. И призвал правительство подать в отставку. Я принял для себя решение, что подам в отставку... Президент хочет получить полноту власти в стране и взять на себя ответственность за вызовы в недалеком и далеком будущем. Я это воспринимаю".

Никаких обид. "Обидные, не обидные (слова Зеленского в адрес Кабмина). Это не ко мне вопрос. Я уже достаточно взрослый, чтобы эмоционально не реагировать на какие-то высказывания... Решение, которое я принял, абсолютно сознательное".

Но новый премьер нужен немедленно. "Президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, нового правительства и работать. В кратчайший срок. Во вторник президент встречается с лидерами фракций. Он может этот вопрос там обсудить... Когда президент объявил, что правительство должно уйти в отставку, он очевидно знал, что с этим делать дальше".

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Зеленский снизит коммуналку? Ну-ну. "Если бы это было возможно, я бы это сделал позавчера... Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны финансового кризиса. Обязательства по ценам на газ взяты не моим правительством и не правительством Яценюка. А в 2008 году. Потом переподписывались в 2010м, 2011м, у меня есть копии документов. Так не работает МВФ, что в 2008 году подписали обязательство, потом под него взяло почти 53 млрд долларов,.. но обязательство не выполнили".

Хотя Нефтегаз - монстр и монополист. "У истоков темы формирования предложений по постоянному повышению цен на газ стоит, в том числе, и Нефтегаз. Это достаточно серьезный монополист, я бы его назвал даже монстром. Руководствуется чисто коммерческими интересами... Отдельная история, по которой надо принимать серьезные решения".

МВФ теперь - проблема президента. "Я думаю, этот вопрос надо адресовать новому президенту. На самом деле, когда приезжает миссия МВФ, она всегда планирует рассмотрение программы, в которой есть четыре подписи. Президента, премьер-министра, министра финансов и главы Национального банка Украины. Президент должен сейчас провести переговоры с МВФ, определить параметры пересмотра программы".

А Гройсман - на выборы. С кем - скажет потом. "Для чего идти во власть? Для реализации конкретных идей. У меня такие идеи есть... Вы никогда в жизни ни от кого не получите результата, если будете оценивать только по полуфабрикатам. Сегодня и медицина, и образование, и децентрализация, инфраструктура, экономика находятся в транзитном периоде. Надо ускорить изменения, и мы получим результат. Поэтому я принял решение и я буду принимать участие в парламентской кампании, и на этой неделе я об этом скажу".

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