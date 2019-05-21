Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.05.2019, 09:00

"Это решение Зеленского". Интервью Гройсмана об уходе - за минуту

Владимир Гройсман (фото - kmu.gov.ua)

На что рассчитывал в отношениях с новым президентом и почему требует немедленно найти себе замену: все интервью - коротко

Реклама
Реклама

Премьер-министр Владимир Гройсман дал интервью программе Свобода слова на ICTV. На что он рассчитывал в отношениях с новым президентом Владимиром Зеленским  и почему требует немедленно найти себе замену: все интервью - коротко. 

Подает в отставку, Раду известит в среду. "Я в среду проведу заседание правительства и сразу подам заявление, которое я уже написал к Верховной Раде - с просьбой об отставке... Я абсолютно спокоен. Никаких эмоциональных решений, что надо было еще пять дней подумать. Я очень быстро принимаю решения. Всегда в своей жизни. Но не всегда для меня эти решения были простыми".

Реклама

Это не его решение, а Зеленского. "Я предложил план действий для страны. Если хотите, я попросил у нового президента о поддержке этого плана... Я считал, что он может быть очень быстро реализован. За неделю мы могли бы сделать много правильных вещей... На уровне такой поддержки президента это может быть реактивное ядерное топливо... Это решение - решение президента идти по своей повестке дня".

Читайте также: Тема дня. Гройсман уходит: что это означает для Украины

Говорит, хотел быстрых реформ. "После 21 апреля... у нас появилось уникальное окно возможностей... Изменить выборную часть и открыть списки... Закрепить нашу реформу децентрализации. Серьезный пакет законов по европейской интеграции... Экономика - пакет из почти 30 законов в украинском парламенте. Я уверен, что под это можно найти большинство в Верховной Раде".

Для этого просил каких-то пять дней. "Мне очень сложно через парламент проводить решения. Это громоздкая процедура. Я предложил: давайте мы... проведем пять дней в парламенте, не выходя - нет проблем. Получим все решения, президент их подпишет. И у нас будет четкий курс. Дальше все идут на выборы по новой системе, кому люди дали мандат - работают".

Читайте также
Начало на вылет: Зеленский в жестком клинче с Радой 21.05.2019"Беспредел так беспредел". Соцсети об инаугурации Зеленского 20.05.2019В суде заявили, что роспуск Рады отменить не смогут 20.05.2019

Но Зеленский взял - и тупо решил распустить Раду. "Вместо этого президент вышел на трибуну и сказал, что надо распустить Верховную Раду. Это очень популярно. И призвал правительство подать в отставку. Я принял для себя решение, что подам в отставку... Президент хочет получить полноту власти в стране и взять на себя ответственность за вызовы в недалеком и далеком будущем. Я это воспринимаю".

Никаких обид. "Обидные, не обидные (слова Зеленского в адрес Кабмина). Это не ко мне вопрос. Я уже достаточно взрослый, чтобы эмоционально не реагировать на какие-то высказывания... Решение, которое я принял, абсолютно сознательное".

Но новый премьер нужен немедленно. "Президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, нового правительства и работать. В кратчайший срок. Во вторник президент встречается с лидерами фракций. Он может этот вопрос там обсудить... Когда президент объявил, что правительство должно уйти в отставку, он очевидно знал, что с этим делать дальше".

Читайте также: "Беспредел так беспредел". Соцсети об инаугурации Зеленского

Реклама

Зеленский снизит коммуналку? Ну-ну. "Если бы это было возможно, я бы это сделал позавчера... Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны финансового кризиса. Обязательства по ценам на газ взяты не моим правительством и не правительством Яценюка. А в 2008 году. Потом переподписывались в 2010м, 2011м, у меня есть копии документов. Так не работает МВФ, что в 2008 году подписали обязательство, потом под него взяло почти 53 млрд долларов,.. но обязательство не выполнили".

Хотя Нефтегаз - монстр и монополист. "У истоков темы формирования предложений по постоянному повышению цен на газ стоит, в том числе, и Нефтегаз. Это достаточно серьезный монополист, я бы его назвал даже монстром. Руководствуется чисто коммерческими интересами... Отдельная история, по которой надо принимать серьезные решения".

МВФ теперь - проблема президента. "Я думаю, этот вопрос надо адресовать новому президенту. На самом деле, когда приезжает миссия МВФ, она всегда планирует рассмотрение программы, в которой есть четыре подписи. Президента, премьер-министра, министра финансов и главы Национального банка Украины. Президент должен сейчас провести переговоры с МВФ, определить параметры пересмотра программы".

А Гройсман - на выборы. С кем - скажет потом. "Для чего идти во власть? Для реализации конкретных идей. У меня такие идеи есть... Вы никогда в жизни ни от кого не получите результата, если будете оценивать только по полуфабрикатам. Сегодня и медицина, и образование, и децентрализация, инфраструктура, экономика находятся в транзитном периоде. Надо ускорить изменения, и мы получим результат. Поэтому я принял решение и я буду принимать участие в парламентской кампании, и на этой неделе я об этом скажу".

Читайте также: Верховная Рада отвечает Зеленскому. Позиция фракций - коротко

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы в Раду, кабмин гройсмана, роспуск рады
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 