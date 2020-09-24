20 сентября президент Владимир Зеленский представил людей, которые будут баллотироваться в Киевсовет от Слуги народа. Первым номером списка партии стала Евгения Кулеба, основательница общественной организации Город-сад. Самый известный кейс – сквер Небесной сотни в центре Киева. В интервью LIGA.net Кулеба объясняет свою мотивацию и главные проблемы столицы, а, главное, пути их решения. Политические баталии вокруг формирования списка СН и роли в этих процессах Николая Тищенко комментирует с дипломатической осторожностью. И дело здесь не в муже-министре иностранных дел, а в дипломе Института международных отношений по международному праву.

В какой партии могла оказаться Кулеба, как оценивает список СН и с кем готова сотрудничать в новом Киевсовете, – читайте в интервью LIGA.net.

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Киевсовет позволит мне реализовать идеи. Мне бы хотелось присоединиться к команде, которая будет работать на благо города. Я уже шесть лет отстраиваю общественную организацию, которая занимается городами. Но для реализации амбициозных глобальных идей нужно иметь больше полномочий. Киевсовет дает эти возможности.

Присматривались ко мне давно, но предложили место в списке перед конференцией. Я встречалась с киевскими мажоритарщиками от партии Слуга народа и обсуждала перспективы выборов. Но это были непредметные разговоры без конкретных предложений, и они просто остановились. Мы разошлись. В июле глава партии Александр Корниенко писал мне и предлагал встречу. Но я понимаю, что время выборов в любой партии – это очень жаркий период. И видимо я выпала из фокуса. Вернулись к разговору совсем недавно. Видимо, партия присматривалась.

Но у меня было предложение от другой партии. Пока Слуга народа присматривалась, ко мне с предложением обратилась Партия зеленых, которая хочет стать более активной в политике. Мы вели переговоры и делали ролики. На каком-то этапе мы вместе с командой партии пришли к выводу, что это сотрудничество не будет успешным и прекратили переговоры. Но, в целом, считаю, что такие партии должны быть активными в украинской политике. "Зеленая" повестка сейчас очень актуальна. И она будет в фокусе работы фракции СН в Киевсовете.

Муж принял бы любое мое решение. Мы так устаем на работе, что пытаемся избегать обсуждения профессиональной деятельности. Я с ним советовалась. Он сказал, что примет любое решение, а само решение должно быть самостоятельным и ответственность за него должна нести я. А он и двое детей будут меня поддерживать.

В июле глава партии Корниенко писал мне и предлагал встречу. Но на время я выпала из их фокуса. Вернулись к разговору совсем недавно. Видимо, партия присматривалась

Продолжу зарабатывать в общественном секторе. Я знаю, что депутаты горсовета не получают зарплату. Но моя общественная организация получает грантовую поддержку наших партнеров на реализацию проектов. Будем работать в том же формате. Кроме того, мы нацелены на предоставление услуг ОТГ. Просто у меня добавиться больше работы. Я надеюсь на помощников. Но без денег не останусь (смеется). Мои доходы можно увидеть в декларации мужа.

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Список СН в Киевсовет считаю качественным. Есть люди из общественного сектора, с которыми я сотрудничала, и знаю, насколько они эффективны. Есть юристы, правозащитники. Но мы будем привлекать экспертов по всем направлениям. Я видела список и вижу много людей, для которых привлечение общественности к принятию решений является основным принципом работы.

Я попросила поднять пару человек повыше. Эти люди уже были в списке на местах, которые, как мне кажется, не соответствуют их уровню. И есть как минимум два человека, которых я предложила поднять в списке. Это Ксения Семенова и Виталий Селык.

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Тищенко активный и общительный. Остальное знаю только по слухам. Мне кажется, он настроен конструктивно. Но я бы не хотела оценивать слухи и человека, с которым я еще не поработала. Будем сотрудничать по работе, и я смогу комментировать его профессиональные качества. Слухи я не комментирую.

Мне кажется, Тищенко настроен конструктивно. Он – активный и общительный

Квоты в списке не в моем фокусе. Как что формировалось и по какому принципу – я не все знаю. У меня другие стратегические задачи. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы каждый человек в команде отстаивал исключительно интересы киевлян.

В Киевсовете будем договариваться с теми, кто будет поддерживать решения в интересах киевлян. Для эффективной поддержки решений в интересах киевлян мы будем объединяться с людьми, для которых это решение имеет ценность. Это та стратегия, по которой мы будем идти. А говорить сейчас о конкретных политических силах и людях непрофессионально – выборы еще не прошли, фракций еще нет. Я уверена, что в любой партии, которая окажется в Киевсовете, есть люди, патриотически настроенные к Киеву, и которые захотят дать киевлянам конкретный результат.

Уважаю Кличко, но он должен уступить. Знакома с Кличко и уважаю его как выдающегося спортсмена. И я уважаю его попытки изменить город. Но этих попыток недостаточно. У Верещук есть более четкое и системное видение системных изменений в городе. В отличие от Кличко, она мыслит стратегически. И видит не только точечные, а глобальные проблемы. У нее хорошая команда экспертов. Для Киева наступило время глобальных стратегических решений.

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Нужно разделить должности мэра и главы КГГА. Для этого в парламенте подготовлен новый закон о столице. Мы получим сильный Киевсовет, сильного мэра с полномочиями и, главное, ответственностью. А глава КГГА будет заниматься государственными функциями, координацией с органами государственной власти. И законом о столице эти функции логично разделяются. Киевляне голосуют за мэра, а не за главу КГГА. И хотят, чтобы мэр ремонтировал дороги, а не думал, как ему прийти и поговорить с Минкультом и Минэкологии.

Уверена, что в любой партии, которая окажется в Киевсовете, есть люди, патриотически настроенные к Киеву

Главная проблема Киева – это транспорт и, шире, мобильность. Это пробки, в которых люди тратят время. Это также выбросы в киевский воздух. 89% загрязнения воздуха – от автотранспорта. Все машины, стоящие в пробках, загрязняют воздух, которым дышат киевляне. Это адаптация города для маломобильных групп населения. Мы пытались недавно командой пройти из точки А в точку Б. Ни женщина с коляской и ребенком, ни человек старшего возраста не могли преодолеть эту дорогу. И это в центре города.

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Общественный транспорт должен стать привлекательным. Мы подготовим такой план. Нужно развивать общественный транспорт – и это не должны быть маршрутки. Я жила в Вене и очень любила ехать вечером в трамвае и видеть, как прилично одетые люди едут в оперу. Я бы хотела, чтобы пользование общественным транспортом в Киеве было удовольствием, и чтобы люди не пытались купить любое авто, лишь бы не садиться в переполненную маршрутку. Также мы будем развивать систему микромобильности: велоинфраструктуру и инфраструктуру малого электротранспорта. Велодорожки, которые никуда не ведут – это неправильно. Целостных маршрутов пока нет.

Нужны перехватывающие паркинги на станциях метро при въезде в город. Очень много людей, которые работают в Киеве, живут в пригороде и ездят на работу на личном транспорте. Многие будут счастливы возможности доехать до станции метро и поставить автомобиль в хорошем паркинге, а затем передвигаться на общественном транспорте.

Маршруткам нужно создать альтернативу. Я против радикальных решений. Просто взять и в одну минуту отменить маршрутки – неправильно. Нужно дать альтернативу. Мы будем работать над тем, чтобы людям было удобно пройтись пешком, проехаться на велосипеде и общественном транспорте. И тогда маршрутки естественным путем исчезнут.

Я жила в Вене и очень любила ехать вечером в трамвае и видеть, как прилично одетые люди едут в оперу

Платный въезд в центр Киева – это крайняя мера. Мы создадим удобный общественный транспорт, запретим проезд крупногабаритного транспорта, создадим перехватывающие паркинги и удобную велоинфраструктуру. Если это не сработает и транспортный коллапс продолжится, тогда можно думать о таких ограничениях.

Владельцев исторических зданий нужно обязать делать реставрацию. Что это значит? Реставрация – это сохранение исторического облика при увеличении срока службы. А реконструкция, в наших условиях – полная перестройка, разрушающая историческую ценность. Как обычно происходит? Застройщик выкупает старое здание, доводит его до разрушения и предлагает снести. Для такой технологии мы найдем юридические решения, чтобы обязать владельцев всех исторических зданий реставрировать их. Или будем через суд возвращать такие здания городу.

Нужно разделить должности мэра и главы КГГА. Киевляне хотят, чтобы мэр ремонтировал дороги, а не думал, как ему прийти и поговорить с Минкультом и Минэкологии

Для застройщиков надо создать единые правила. Город застраивает большой бизнес. Мы будем делать все возможное, чтобы этот бизнес развивался в интересах киевлян. Никто не собирается блокировать строительство нового жилья. Но мы будем общаться и договариваться об одинаковых для всех правилах.

А активным киевлянам нужно выходить из "пузыря". В общественном секторе со мной работают удивительные люди с глубоким пониманием проблем Киева и, главное, путях их решения. Мы реализуем проекты, ходим на мероприятия друг друга, делимся опытом. Но на каком-то этапе я осознала, что мы находимся в некоем пузыре. И это показало отношение общества к моему выдвижению. Все эти годы только мои коллеги из общественной сферы знали, чем я занимаюсь. Даже мои знакомые не догадывались ни о сквере Небесной сотни, ни о «Город-сад». Я хочу, чтобы не только урбанисты, но и широкая аудитория узнала больше о реальных проблемах города. И о том, как их решать.



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