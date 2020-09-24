20 сентября президент Владимир Зеленский представил людей, которые будут баллотироваться в Киевсовет от Слуги народа. Первым номером списка партии стала Евгения Кулеба, основательница общественной организации Город-сад. Самый известный кейс – сквер Небесной сотни в центре Киева. В интервью LIGA.net Кулеба объясняет свою мотивацию и главные проблемы столицы, а, главное, пути их решения. Политические баталии вокруг формирования списка СН и роли в этих процессах Николая Тищенко комментирует с дипломатической осторожностью. И дело здесь не в муже-министре иностранных дел, а в дипломе Института международных отношений по международному праву.
В какой партии могла оказаться Кулеба, как оценивает список СН и с кем готова сотрудничать в новом Киевсовете, – читайте в интервью LIGA.net.
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Киевсовет позволит мне реализовать идеи. Мне бы хотелось присоединиться к команде, которая будет работать на благо города. Я уже шесть лет отстраиваю общественную организацию, которая занимается городами. Но для реализации амбициозных глобальных идей нужно иметь больше полномочий. Киевсовет дает эти возможности.
Присматривались ко мне давно, но предложили место в списке перед конференцией. Я встречалась с киевскими мажоритарщиками от партии Слуга народа и обсуждала перспективы выборов. Но это были непредметные разговоры без конкретных предложений, и они просто остановились. Мы разошлись. В июле глава партии Александр Корниенко писал мне и предлагал встречу. Но я понимаю, что время выборов в любой партии – это очень жаркий период. И видимо я выпала из фокуса. Вернулись к разговору совсем недавно. Видимо, партия присматривалась.
Но у меня было предложение от другой партии. Пока Слуга народа присматривалась, ко мне с предложением обратилась Партия зеленых, которая хочет стать более активной в политике. Мы вели переговоры и делали ролики. На каком-то этапе мы вместе с командой партии пришли к выводу, что это сотрудничество не будет успешным и прекратили переговоры. Но, в целом, считаю, что такие партии должны быть активными в украинской политике. "Зеленая" повестка сейчас очень актуальна. И она будет в фокусе работы фракции СН в Киевсовете.
Муж принял бы любое мое решение. Мы так устаем на работе, что пытаемся избегать обсуждения профессиональной деятельности. Я с ним советовалась. Он сказал, что примет любое решение, а само решение должно быть самостоятельным и ответственность за него должна нести я. А он и двое детей будут меня поддерживать.
Продолжу зарабатывать в общественном секторе. Я знаю, что депутаты горсовета не получают зарплату. Но моя общественная организация получает грантовую поддержку наших партнеров на реализацию проектов. Будем работать в том же формате. Кроме того, мы нацелены на предоставление услуг ОТГ. Просто у меня добавиться больше работы. Я надеюсь на помощников. Но без денег не останусь (смеется). Мои доходы можно увидеть в декларации мужа.
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Список СН в Киевсовет считаю качественным. Есть люди из общественного сектора, с которыми я сотрудничала, и знаю, насколько они эффективны. Есть юристы, правозащитники. Но мы будем привлекать экспертов по всем направлениям. Я видела список и вижу много людей, для которых привлечение общественности к принятию решений является основным принципом работы.
Я попросила поднять пару человек повыше. Эти люди уже были в списке на местах, которые, как мне кажется, не соответствуют их уровню. И есть как минимум два человека, которых я предложила поднять в списке. Это Ксения Семенова и Виталий Селык.
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Тищенко активный и общительный. Остальное знаю только по слухам. Мне кажется, он настроен конструктивно. Но я бы не хотела оценивать слухи и человека, с которым я еще не поработала. Будем сотрудничать по работе, и я смогу комментировать его профессиональные качества. Слухи я не комментирую.
Квоты в списке не в моем фокусе. Как что формировалось и по какому принципу – я не все знаю. У меня другие стратегические задачи. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы каждый человек в команде отстаивал исключительно интересы киевлян.
В Киевсовете будем договариваться с теми, кто будет поддерживать решения в интересах киевлян. Для эффективной поддержки решений в интересах киевлян мы будем объединяться с людьми, для которых это решение имеет ценность. Это та стратегия, по которой мы будем идти. А говорить сейчас о конкретных политических силах и людях непрофессионально – выборы еще не прошли, фракций еще нет. Я уверена, что в любой партии, которая окажется в Киевсовете, есть люди, патриотически настроенные к Киеву, и которые захотят дать киевлянам конкретный результат.
Уважаю Кличко, но он должен уступить. Знакома с Кличко и уважаю его как выдающегося спортсмена. И я уважаю его попытки изменить город. Но этих попыток недостаточно. У Верещук есть более четкое и системное видение системных изменений в городе. В отличие от Кличко, она мыслит стратегически. И видит не только точечные, а глобальные проблемы. У нее хорошая команда экспертов. Для Киева наступило время глобальных стратегических решений.
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Нужно разделить должности мэра и главы КГГА. Для этого в парламенте подготовлен новый закон о столице. Мы получим сильный Киевсовет, сильного мэра с полномочиями и, главное, ответственностью. А глава КГГА будет заниматься государственными функциями, координацией с органами государственной власти. И законом о столице эти функции логично разделяются. Киевляне голосуют за мэра, а не за главу КГГА. И хотят, чтобы мэр ремонтировал дороги, а не думал, как ему прийти и поговорить с Минкультом и Минэкологии.
Главная проблема Киева – это транспорт и, шире, мобильность. Это пробки, в которых люди тратят время. Это также выбросы в киевский воздух. 89% загрязнения воздуха – от автотранспорта. Все машины, стоящие в пробках, загрязняют воздух, которым дышат киевляне. Это адаптация города для маломобильных групп населения. Мы пытались недавно командой пройти из точки А в точку Б. Ни женщина с коляской и ребенком, ни человек старшего возраста не могли преодолеть эту дорогу. И это в центре города.
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Общественный транспорт должен стать привлекательным. Мы подготовим такой план. Нужно развивать общественный транспорт – и это не должны быть маршрутки. Я жила в Вене и очень любила ехать вечером в трамвае и видеть, как прилично одетые люди едут в оперу. Я бы хотела, чтобы пользование общественным транспортом в Киеве было удовольствием, и чтобы люди не пытались купить любое авто, лишь бы не садиться в переполненную маршрутку. Также мы будем развивать систему микромобильности: велоинфраструктуру и инфраструктуру малого электротранспорта. Велодорожки, которые никуда не ведут – это неправильно. Целостных маршрутов пока нет.
Нужны перехватывающие паркинги на станциях метро при въезде в город. Очень много людей, которые работают в Киеве, живут в пригороде и ездят на работу на личном транспорте. Многие будут счастливы возможности доехать до станции метро и поставить автомобиль в хорошем паркинге, а затем передвигаться на общественном транспорте.
Маршруткам нужно создать альтернативу. Я против радикальных решений. Просто взять и в одну минуту отменить маршрутки – неправильно. Нужно дать альтернативу. Мы будем работать над тем, чтобы людям было удобно пройтись пешком, проехаться на велосипеде и общественном транспорте. И тогда маршрутки естественным путем исчезнут.
Платный въезд в центр Киева – это крайняя мера. Мы создадим удобный общественный транспорт, запретим проезд крупногабаритного транспорта, создадим перехватывающие паркинги и удобную велоинфраструктуру. Если это не сработает и транспортный коллапс продолжится, тогда можно думать о таких ограничениях.
Владельцев исторических зданий нужно обязать делать реставрацию. Что это значит? Реставрация – это сохранение исторического облика при увеличении срока службы. А реконструкция, в наших условиях – полная перестройка, разрушающая историческую ценность. Как обычно происходит? Застройщик выкупает старое здание, доводит его до разрушения и предлагает снести. Для такой технологии мы найдем юридические решения, чтобы обязать владельцев всех исторических зданий реставрировать их. Или будем через суд возвращать такие здания городу.
Для застройщиков надо создать единые правила. Город застраивает большой бизнес. Мы будем делать все возможное, чтобы этот бизнес развивался в интересах киевлян. Никто не собирается блокировать строительство нового жилья. Но мы будем общаться и договариваться об одинаковых для всех правилах.
А активным киевлянам нужно выходить из "пузыря". В общественном секторе со мной работают удивительные люди с глубоким пониманием проблем Киева и, главное, путях их решения. Мы реализуем проекты, ходим на мероприятия друг друга, делимся опытом. Но на каком-то этапе я осознала, что мы находимся в некоем пузыре. И это показало отношение общества к моему выдвижению. Все эти годы только мои коллеги из общественной сферы знали, чем я занимаюсь. Даже мои знакомые не догадывались ни о сквере Небесной сотни, ни о «Город-сад». Я хочу, чтобы не только урбанисты, но и широкая аудитория узнала больше о реальных проблемах города. И о том, как их решать.
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