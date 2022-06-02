Гайдай: Кто такая Безуглая, чтобы я ей говорил, где нахожусь – офицер российской разведки?

Северодонецк почти полностью оккупирован российскими войсками. Дальше – только Лисичанск. Но глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что оккупантов еще можно попытаться выбить из Северодонецка. Если не удастся – в Лисичанске украинских воинов ждут лучше подготовленные и географически высшие оборонные позиции. Угрозы окружения ВСУ нет, убежден он.

Как россиянам удалось быстро захватить две трети Луганской области, готова ли она к вторжению и что Гайдай ответил нардепу от Слуги народа Марьяне Безуглой на обвинения в отсутствии в регионе: блиц-интервью LIGA.net с главой Луганской ОВА.

- Какая оперативная ситуация в Северодонецке?

– Она остается стабильно тяжелой. Враг пытается дожать неподконтрольные территории, но успеха нет. Все попытки продвинуться глубже и занять всю территорию Северодонецка безуспешны. Более того, вчера наши ребята делали пару экспериментальных выходов, зачистили несколько улиц и взяли в плен несколько свежемобилизованных сепаров.

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– Какая часть города остается под контролем Украины?

– Я могу сказать вам в процентах. Они контролируют 60–70% города. 15-20% – это серая зона. Остальные территории контролируются ВСУ. Там есть укрепление и достаточное количество войск, чтобы сдерживать это направление. Поэтому они постоянно их "утюжат" и обстреливают авиаударами, "градами", "смерчами", артиллерией.

Я думаю, к концу недели эта ситуация в какую-то сторону перевесит. Наши ребята, которые там есть, держатся. Они мотивированы. Никто никуда не собирается уходить. Команды такой нет. Но если бы такая команда была, то они могут централизованно отойти на позиции в направлении Лисичанска. Пока такой команды нет. Более того, возможно, будет даже улучшение ситуации в ближайшее время.

- Вы теоретически предполагаете, что сейчас есть шанс отбить Северодонецк?

- Теоретически – да, можно его зачистить. Но посмотрим.

– Насколько я понимаю, у россиян слишком большое преимущество в технике.

- В городских условиях танки – это такое. Заедут и будут сожжены. Для городских условий NLAW как раз и есть. Крутые гранатометы, сжигающие технику на раз. И это город, многоэтажки. Там даже РПГ-7 работает. Все будет зависеть от количества артиллерии, нашей, в том числе, и какими силами мы будем зачищать город. Но возможность, что их отобьют и куда-нибудь подвинут, есть.

"Если мы положим два батальона и Северодонецк снова будет наш – мне кажется, этого делать не надо. Лучше ребят сохранить и отойти на новые укрепленные позиции. Лисичанск находится на высоте. И уже сверху можно спокойно обстреливать российскую армию и наносить им большие потери в живой силе и технике".

– Нет ли риска, что химический завод Азот станет второй Азовсталью в плане того, что гражданские и военные могут быть окружены?

- Я постоянно общаюсь с военными, они говорят, что на сегодняшний день угрозы окружения нет. Я говорю даже не о городе и Азоте, а о наших войсках, которые держат оборону в окрестностях Северодонецка.

- Так что опасность попасть в котел отсутствует?

– Военные уверяют, что все нормально и контролируемо. И это солдаты и офицеры, воюющие там не первый месяц.

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- Нардеп от Слуги народа Марьяна Безуглая в Facebook обвинила вас во лжи, что 80% Северодонецка оккупировано…

– (перебивает) Стоп, пождите. Я говорил не 80%, а 70%. Около 70% города действительно контролируют россияне. Мои слова можно проверить по официальным сводкам Генштаба. А она здесь при чем?

– Вчера вечером в своем Telegram вы указали, что именно 80% оккупировано.

– Ситуация меняется. Я не могу говорить определенные вещи, потому что россияне меня так же смотрят. Если я, как некоторые журналисты (вероятно, Гайдай имеет в виду Юрия Бутусова – ред.), буду говорить о мосте, по которому мы перевозим гуманитарку и куда были прилеты – это нужно быть не в своем уме, чтобы помочь врагу скорректировать обстрелы. Это маразм.

– Также Безуглая написала, что вы "не здесь, не в Луганской области". Ответьте Безуглой: где вы и что это заявление вообще означает?

- Можно посмотреть мои посты и фото, которые я делаю в определенных знаковых местах, чтобы показать людям, что я на месте.

"Кто такая Марьяна Безуглая, чтобы я ей говорил, где я нахожусь? Она офицер российской разведки? Я должен сказать точный адрес, чтобы туда прилетела артиллерия?"

Вся территория Луганской области обстреливается. Я даже если еду и записываю видео, не включаю прямой эфир. Потому что понимаю, как только включу, сразу прилетит. Чего она хочет? Чтобы я пришел, открыл в Северодонецкую областную администрацию? Это какой-то бред.

Если нужно проверить информацию по моему нахождению, то нужно пообщаться с пограничниками, Нацгвардией и представителями ВСУ. А так я не стану обращать внимание на посты народных депутатов.

– По состоянию на сейчас вы находитесь на территории области?

– Я нахожусь в разных местах: Покровск, Бахмут, Лисичанск. В зависимости от того, что нужно делать. У Луганской области вообще нет связи. Сесть в кабинет и делать фото, как хочет какой-нибудь нардеп – для чего?

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- Если сейчас попытаться сделать микроанализ, – почему сложилось так, как сложилось? Наши источники, в частности в Офисе президента, говорят, что есть вопросы к тому, как окопалась Луганская область. Понятно, что у россиян есть преимущество в технике и живой силе. Но область могла подготовиться лучше. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Эти вопросы надо задавать командиру ОТУ Север (командующий ОТУ Север – Дмитрий Красильников – ред.). Военные должны говорить, что нужно делать. Руководитель города или областной администрации должен сам рыть окопы или он должен получать задания от военных, где и что именно рыть?

Мы напрямую общались с комбатами, нам давали задачи, и мы манипуляторами перевозили блоки, давали им технику. Все, что они просили, выполнялось. Я даже в первый месяц брал на себя ответственность, брал оружие и отдавал нашим защитникам. Потому что руководителя военкомата просто не было и некому было подписывать документы.

"Вспомним 24 февраля. Когда началось полномасштабное вторжение – военные оставили, наверное, 70% области без боев".

Милово, Новопсков, Старобельск, Белокуракино, Беловодск, Сватово. Украинские войска отошли и построили линию обороны Кременная-Рубежное-Северодонецк-Лисичанск-Золотое-Попасная.

СПРАВКА. Институт по изучению войны (ISW) считает, что украинское военное командование поступило мудро, в отличие от российского, и не стало направлять больше резервов на оборону Северодонецка, но достигло важных успехов у Харькова и Изюма. "Руководству Украины пришлось сделать невероятно трудный выбор в этой войне, и в целом оно сделало правильный выбор, по крайней мере, на уровне стратегических приоритетов, а также в темпах, масштабах и амбициозности своих контрнаступлений", – заявили в институте. Аналитики считают, что именно поэтому у Украины есть хорошие шансы остановить, а затем свести на нет успехи, которые сейчас достигает Россия.

– Понимаю, что этот вопрос нужно задавать военным. Но вы лично задавали им вопросы – почему было принято такое решение?

– И задавал, и участвовал в строительстве защитных сооружений и в том, чтобы у наших защитников было все необходимое: от машин до горючего.

Задайте военным этот вопрос. Если они скажут, что Гайдай ничего не делал, то будет так. Но у меня огромные сомнения.

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