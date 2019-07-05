"Готов бить по рукам Зеленского". Интервью Вакарчука – за минуту

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук дал интервью Радио Свобода. В нем он рассказал, будет ли давать концерты в случае прихода во власть, готов ли сотрудничать с Владимиром Зеленским и когда последний раз видел олигарха Виктора Пинчука. Все самое интересное из интервью – в девяти коротких тезисах пересказывает LIGA.net.

Бесплатные концерты – это агитация, но необычная. "Если концерт Океана Эльзы является агитацией, то это агитация за качественную украинскую европейскую музыку, и мы готовы их делать сколько угодно".

Будет делать такие концерты и после выборов. "В Краматорске буквально два года назад мы давали огромный концерт на стадионе, который был не просто бесплатный, а в этот концерт я вложил собственные деньги. Это стоило нам в районе 40-50 тысяч долларов…На самом деле мы делали их тогда, делали их на Майдане, когда выступали перед сотнями тысяч людей, и будем делать их после того, как закончится политическая агитация, потому что это абсолютно наш принцип.

Однако есть условия, которое может помешать. "Если буду в законодательной власти, то да (буду продолжать концертный график - ред.). Закон это позволяет. Если это будет исполнительная власть, то очень сомневаюсь, потому что, думаю, не очень будет времени для этого. Музыка меня вдохновляет. Музыка дает мне быть аутентичным".

Гордится отказом от депутатства в 2008-м. "Я горжусь тем, что тогда впервые в истории украинского парламента отказался от мандата. Я показал людям, что мне мандат не интересен. Сейчас все говорят о депутатской неприкосновенности и ее снятияи. Я показал, что мне не нужен мандат, чтобы не прятаться за неприкосновенностью. Я мог делать дело в парламенте, но в тот момент понял, что один я буду эффективнее вне парламента".

Читайте также: Климкин рассказал, почему не пошел в Раду с Вакарчуком

Сделает все, чтобы влиять на власть в 2019-м. " Мы сделаем все для того, чтобы влиять на власть в Украине. Кто будет в коалиции - покажет время. Только конфигурация сил после 22 июля покажет, что, кто и где на самом деле. Перефразируя известных классиков политических, «лето покажет, кто сколько взял».

И готов бить по рукам Зеленского. " По отношению к новому президенту политика партии очень проста - мы готовы поддерживать все его положительные инициативы, которые соответствуют нашей программе… Но если президент или его политическая сила вдруг будут заниматься чем-то другим, не тем, что декларируют, мы считаем, что наша миссия сдерживать, балансировать, останавливать. Я это называю «политически бить по рукам».

Рассказал, когда последний раз видел Пинчука. "Мы оба члены наблюдательного совета музея Холокоста «Бабий Яр». Мы хотим в Киеве сделать большой исторический мемориал и музей Холокоста. Мы встречались, это было в мае. Говорили только в рамках этого. Мы говорили приватно, может, минуту. Ну, и в рамках еще нескольких человек. Плюс я провел два часа за круглым столом. Мы говорили о том, какой должна быть следующая наша стратегия".

Украине нужно стать примером и тогда Крым вернется. "Я сторонник того, что Украина будет примером, как может существовать действительно независимое государство с равными правилами игры для всех. Поверьте, тогда нам будет проще вернуть и Крым, и Донбасс. Плюс нам нужно усиливать украинскую армию. Возвращать военным способом Крым или Донбасс - это одно, а не давать врагу ступить на лишний метр территории - это совсем другое".

С русским языком для Донбасса не спешил бы. "Сначала - восстановление контроля над границей. Затем, разумеется, переходный период. А дальше с этими людьми, которые сейчас остаются на той территории, которую мы сейчас не контролируем, безусловно, нужно будет вести серьезный диалог о том, как будет происходить будущее. Сейчас параметры этого диалога очень сложно определить. Я бы не спешил с преждевременными выводами, что и как должно быть сделано. Украине нужно отстаивать собственные интересы".

Читайте также: Кого Вакарчук ведет в Раду. Анализ кандидатов партии Голос