Дмитрий Гордон взял интервью у гражданина России, террориста Игоря Гиркина. Что из этого разговора может заинтересовать прокуратуру и СБУ

В понедельник, 18 мая, вышло интервью Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым). Украинская прокуратура заявила, что использует его в уголовных делах, а в СБУ сказали LIGA.net, что внимательно изучат содержание беседы. Интервью вызвало шквал критики в украинских соцсетях, а на YouTube число негативных реакций почти достигло 20 000. Мы проанализировали четыре часа разговора и отобрали признания террориста, которые могут заинтересовать правоохранительные органы.

Угрожает территориальной целостности Украины. "Значительная часть нынешней Украины относится к территории исторической России. Рано или поздно воссоединение произойдет... Русские и украинцы – это один народ со своими небольшими региональными различиями".

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Хочет войны в Одессе, Харькове и Киеве. "Воссоединенный (оккупированный, - ред.) с РФ Крым – это бриллиант в короне Российской империи. Это касается и Одессы, и Киева тоже… Киев я считаю русским городом, в котором я очень хотел бы жить... Если бы я руководил РФ, то сейчас Украина была бы в составе России. Скорее всего, полностью… От Харькова до Одессы точно. А насчет Киева. Если бы от Украины отвалилась "Новороссия", то оставшись без электричества, выхода к морю и промышленности, западенцы бы передрались с центром и через некоторое время сами бы попросились".

Террористы Л/ДНР полностью подконтрольны России. "Это серая зона, которая полностью управляется извне. Причем управляется отвратительно. И отвратительным по своим моральным и деловым качествам людьми. Извне – это из Российской Федерации".

Признался в убийстве трех Героев Украины. "Рыбак, выступивший активно против ополчения, в моих глазах был врагом. И его смерть в какой-то степени находится под моей ответственностью… Эти люди (Юрий Поправка и Юрий Дьяковский) были расстреляны по моему приказу".

Признает ответственность за MH17, но за судом не следит - неинтересно. "Я понимал, что поскольку боевые действия на Донбассе ведутся при моем участии, я тоже несу косвенную ответственность за эту гибель... Не слежу за ходом суда. Мне это совершенно неинтересно. Я отлично знаю лицемерие западного правосудия".

Бывший помощник Путина Сурков – "конченный мерзавец". "За жизнь видел Суркова один раз. Еще задолго до увольнения я доставлял пакет с документами в его кабинет в Кремле. Он вышел за пакетом в приемную, забрал его, взглянул на меня и зашел в кабинет. Он поинтересовался, почему я не встал при выходе такого большого чиновника. Я уже тогда его презирал…Я просто знаю, что это конченный мерзавец. Но умный, поэтому наиболее вредоносный".

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