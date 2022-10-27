И.о. главы СБУ Малюк дал первое интервью за 100 дней: о Еленовке, коллаборантах, предателях и Крымском мосте

Василий Малюк 100 дней исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины и дал первое за это время интервью – агентству Интерфакс-Украина. В нем он рассказывает о первых днях большой войны, предателях в СБУ и как силовики работают по коллаборантам на освобожденных территориях.

Почему женщины – лучшие агенты, как "вели" президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и какое оружие использовали оккупанты для теракта в Еленовке – LIGA.net собрала 14 главных цитат из интервью Малюка.

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Уверяет, что Кирилл Буданов и ГУР МО не причастны к подрыву Крымского моста. "Я вас уверяю, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности. А что произошло на самом деле – об этом мы сможем в деталях поговорить после победы".

В рабочем кабинете – "бавовна" и казак Мамай. "Просто мы, украинцы, очень любим бавовну. Даже в этом кабинете бавовна стоит в вазе. Радует глаз... Видите, у меня на стене картина висит? Казак Мамай – коллеги подарили. Этот казак сидит на черепах наших врагов – вот единственная перспектива, которую мы можем предложить напавшим на нашу землю".

Женщины – лучшие агенты. "Настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, которые проводят мегафилигранные агентурные проникновения. Многие операции удачно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию. Некоторым из них памятники нужно ставить. Кто-то уже прошел через пластическую хирургию и смену данных, чтобы не подвергаться опасности".

Первые дни большой войны, говорит, работал возле Гостомеля. "Мы быстро встретились с побратимами из Нацгвардии, ГУР МО, распределили фронт задач и выехали навстречу врагу в гостомельском направлении. Нашей задачей было принять все меры, чтобы враг не зашел в столицу... Фугасили дороги, подступы в Киев. Работали около двух суток".

После этого перебросили на Чернобыль. "28 февраля я вернулся в СБУ. Главной задачей было перерезать врагу логистику на подступах к Киеву, на чернобыльском направлении. Для этого мы быстро создали подразделение в рядах СБУ, к нему были присоединены агентурные силы из неравнодушных сограждан. Уничтожили пункт тылового управления врага".

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Далее – командировка на востоке. "Потом я срочно организовывал выполнение оперативно-боевых задач на донецком, луганском и херсонском направлениях. Поэтому много времени проводил там в командировках".

Лично задерживал начальника Крымского главка СБУ. "Кулинича разрабатывал сам, докладывал президенту и лично задерживал... Служба провела беспрецедентную филигранную разработку, осуществила агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы получили все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, по ситуации в нашей стране".

Из Херсона СБУ уходила с другими силовиками. Были только автоматы. "Понятно, что с автоматами в руках тяжело было противостоять танкам. Но к действующему в то время херсонскому руководителю г-ну Криворучко были вопросы".

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Во время теракта в Еленовке россияне использовали огнеметы "Шмель". "У нас есть серьезные доказательства, в том числе полученные негласно. Вернувшиеся "азовцы" также дают важные показания. Не буду вдаваться в детали, но скажу, что по последним данным там были использованы, в том числе, так называемые "шмели" (реактивный пехотный огнемет "Шмель". – Ред.).

Рассказал, как выявляют коллаборантов. "Сначала [на освобожденных территориях] работают ВСУ и наши спецназовцы. Когда территория зачищается – заходят контрразведчики СБУ и другие подразделения. И начинается работа с местным населением. Сначала это банальное общение, потом... мониторинг средств связи, полиграф. И когда мы получаем признаки возможной причастности к работе с врагом, осуществляется дальнейшая правовая оценка".

И у кого из врачей/учителей могут быть проблемы с законом. "Если он (учитель. – Ред.) выполнял какие-то административные функции в пользу врага, принимал решения, то он – один из тех, кто содействовал, и будет отвечать по закону. [Учителя] так же. Если перешли на сторону врага и преподают... программу рашки, то подпадают под ответственность".

У россиян – фильтрация, у нас – пересеивание. "У нас также есть определение фильтрации на деоккупированных территориях. Но мы в ходе общения с президентом пришли к тому, что официально этот термин, возможно, заменим на "пересеивание", поскольку фильтрация несет в себе определенный постсовковый карательный привкус. А у россиян – да, в полной мере производится фильтрация. И не просто фильтрация, а люди вообще исчезают".

Объяснил, почему Богуслаева не брали раньше. "Сбор качественной доказательной базы также требует времени. Ведь мы хотим не просто задержать (подозреваемого – ред), но и сделать так, чтобы он оказался в тюрьме".

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СБУ подозревает 33 деятеля УПЦ Московского патриархата. "Недавно в Винницкой области задержан один "священнослужитель", который является одногруппником Гундяева и постоянно коммуницировал с ФСБ... Если же взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".

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