UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коротко | Агенты в ФСБ, показания "Азова", арест Богуслаева. Интервью и.о. главы СБУ – за минуту

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 15:49
Агенты в ФСБ, показания
Василий Малюк (коллаж - Дарья Дмитренко/LIGA.net)

И.о. главы СБУ Малюк дал первое интервью за 100 дней: о Еленовке, коллаборантах, предателях и Крымском мосте

Василий Малюк 100 дней исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины и дал первое за это время интервью – агентству Интерфакс-Украина. В нем он рассказывает о первых днях большой войны, предателях в СБУ и как силовики работают по коллаборантам на освобожденных территориях.

Почему женщины – лучшие агенты, как "вели" президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и какое оружие использовали оккупанты для теракта в Еленовке – LIGA.net собрала 14 главных цитат из интервью Малюка.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Уверяет, что Кирилл Буданов и ГУР МО не причастны к подрыву Крымского моста. "Я вас уверяю, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности. А что произошло на самом деле – об этом мы сможем в деталях поговорить после победы".

В рабочем кабинете – "бавовна" и казак Мамай. "Просто мы, украинцы, очень любим бавовну. Даже в этом кабинете бавовна стоит в вазе. Радует глаз... Видите, у меня на стене картина висит? Казак Мамай – коллеги подарили. Этот казак сидит на черепах наших врагов – вот единственная перспектива, которую мы можем предложить напавшим на нашу землю".

Василий Малюк на фоне казака Мамая и возле вазы с бавовной (фото – СБУ)

Женщины – лучшие агенты. "Настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, которые проводят мегафилигранные агентурные проникновения. Многие операции удачно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию. Некоторым из них памятники нужно ставить. Кто-то уже прошел через пластическую хирургию и смену данных, чтобы не подвергаться опасности".

Первые дни большой войны, говорит, работал возле Гостомеля. "Мы быстро встретились с побратимами из Нацгвардии, ГУР МО, распределили фронт задач и выехали навстречу врагу в гостомельском направлении. Нашей задачей было принять все меры, чтобы враг не зашел в столицу... Фугасили дороги, подступы в Киев. Работали около двух суток".

После этого перебросили на Чернобыль. "28 февраля я вернулся в СБУ. Главной задачей было перерезать врагу логистику на подступах к Киеву, на чернобыльском направлении. Для этого мы быстро создали подразделение в рядах СБУ, к нему были присоединены агентурные силы из неравнодушных сограждан. Уничтожили пункт тылового управления врага".

Читайте также: Апокалипсис не сегодня. Что могло произойти на ЧАЭС во время оккупации, но не произошло

Далее – командировка на востоке. "Потом я срочно организовывал выполнение оперативно-боевых задач на донецком, луганском и херсонском направлениях. Поэтому много времени проводил там в командировках".

Лично задерживал начальника Крымского главка СБУ. "Кулинича разрабатывал сам, докладывал президенту и лично задерживал... Служба провела беспрецедентную филигранную разработку, осуществила агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы получили все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, по ситуации  в нашей стране".

Из Херсона СБУ уходила с другими силовиками. Были только автоматы. "Понятно, что с автоматами в руках тяжело было противостоять танкам. Но к действующему в то время херсонскому руководителю г-ну Криворучко были вопросы".

Читайте также: Мэр Колыхаев: 24 февраля силовиков в Херсоне не было. Город был пуст

Во время теракта в Еленовке россияне использовали огнеметы "Шмель". "У нас есть серьезные доказательства, в том числе полученные негласно. Вернувшиеся "азовцы" также дают важные показания. Не буду вдаваться в детали, но скажу, что по последним данным там были использованы, в том числе, так называемые "шмели" (реактивный пехотный огнемет "Шмель". – Ред.).

Рассказал, как выявляют коллаборантов. "Сначала [на освобожденных территориях] работают ВСУ и наши спецназовцы. Когда территория зачищается – заходят контрразведчики СБУ и другие подразделения. И начинается работа с местным населением. Сначала это банальное общение, потом... мониторинг средств связи, полиграф. И когда мы получаем признаки возможной причастности к работе с врагом, осуществляется дальнейшая правовая оценка".

И у кого из врачей/учителей могут быть проблемы с законом. "Если он (учитель. – Ред.) выполнял какие-то административные функции в пользу врага, принимал решения, то он – один из тех, кто содействовал, и будет отвечать по закону. [Учителя] так же. Если перешли на сторону врага и преподают... программу рашки, то подпадают под ответственность".

У россиян – фильтрация, у нас – пересеивание. "У нас также есть определение фильтрации на деоккупированных территориях. Но мы в ходе общения с президентом пришли к тому, что официально этот термин, возможно, заменим на "пересеивание", поскольку фильтрация несет в себе определенный постсовковый карательный привкус. А у россиян – да, в полной мере производится фильтрация. И не просто фильтрация, а люди вообще исчезают".

Объяснил, почему Богуслаева не брали раньше. "Сбор качественной доказательной базы также требует времени. Ведь мы хотим не просто задержать (подозреваемого – ред), но и сделать так, чтобы он оказался в тюрьме".

Читайте также: Герой Украины или России? Что ожидает Мотор Сич из-за подозрения Богуслаева в госизмене

СБУ подозревает 33 деятеля УПЦ Московского патриархата. "Недавно в Винницкой области задержан один "священнослужитель", который является одногруппником Гундяева и постоянно коммуницировал с ФСБ... Если же взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".

Читайте также: Искусство ждать. Как жена защитника Мариуполя Александра Бойчука ищет его в российском плену 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агент ФСБ сбу Вячеслав Богуслаев интервью за минуту Олег Кулинич Василий Малюк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 