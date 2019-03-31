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31.03.2019, 23:03

"Избиратель не осознал угрозу". Блиц с представителем Порошенко

Ирина Геращенко (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ирина Геращенко призывает кандидатов "не бросать Украину в хаос" и "чтить демократию"

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Первый вице-спикер Верховной Рады и член команды президента Петра Порошенко Ирина Геращенко дала интервью нашему спецкору Юрию Смирнову. Какое настроение в штабе Порошенко перед вторым туром, будет ли Тимошенко "шатать" ситуацию и что "должны осознать украинцы" - в блиц-интервью для LIGA.netА вот здесь - все новости о выборах детально.

- Как настроение перед вторым туром?

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- Знаете, есть еврооптимисты, есть популисты, а я – реалист. У меня абсолютно реалистичное настроение. Мне очень понравилось настроение президента. Он настроен на борьбу, команда мобилизована к бою за Украину, чтобы не дать шансов сценарию Малороссии. Мы готовы.

- С кем будете вести переговоры перед вторым туром?

- С украинским избирателем. Мне кажется, что патриотически настроенный избиратель, который поддержал других кандидатов с демократического блока, прекрасно осознает угрозы реванша. Мы рассчитываем на расширение нашей команды, в первую очередь, за счет украинских избирателей. Мне кажется, некоторым кандидатам нужно снять позу политического шпагата. Те, кто сделают такой шаг, выиграют в перспективе парламентской кампании.

- А какой нужен диалог с избирателями Запада, где зафиксирована достаточная низкая явка?

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- Надо мобилизовать этого избирателя. Значит, избиратель не осознал угроз.

- Каким образом?

- Общением.

- Порошенко недавно был в Ивано-Франковской области, общение было на днях.

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- В Ивано-Франковске есть другой кандидат, который не вылазит из телеканала 1+1 (вероятно, речь об Александре Шевченко – ред.). Он там как моль завелся и там живет.

- Дебаты с Зеленским будут?

- Президент сегодня сказал, что он требует дебатов с Зеленским. С того штаба слышно, что они считают это неуместным. Мы готовы дебатировать и с Голобородько, и с Зеленским. Но люди должны понимать, что следующие пять лет мы будем жить не в сериале, а в стране. Люди должны видит позицию и принципы человека. Западная Украина, кстати, очень ценит диалог.

- Вы ожидали, что будет такая разница в голосах в первом туре?

- Я видела тенденции, они были очевидны. Что касается цифр, то это вопрос к ЦИК.

- Думаете, Тимошенко будет сейчас "шатать"?

- Я хочу призвать всех кандидатов и определенные министерства не бросать страну в хаос и чтить демократию.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE


специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: петр порошенко, Ирина Геращенко, интервью, выборы 2019
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