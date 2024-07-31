"Даже если бы россияне нанесли массированный ракетный удар по Киевской ГЭС и удалось пробить дамбу, то повторение катастрофы, которая была в Херсонской области, невозможно", – говорит LIGA.net гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

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Заявления о "подготовке теракта" на Киевской и Каневской гидроэлектростанциях, которые начала распространять Россия, это манипулятивные приемы, считает он.

"Сначала обвинить кого-то в подрыве, а затем самим взорвать, – объясняет Сирота. – Все эти заявления России – исключительно для того, чтобы сеять хаос и панику в Украине".

Какие последствия могут быть в случае повреждения плотины на Киевской гидроэлектростанции и почему в планах строительство подземной ГАЭС – Игорь Сирота в интервью LIGA.net.

$1,2 млрд и 7-8 лет на восстановление Каховского гидроузла

– Выйдет ли после деоккупации восстановить Каховскую гидроэлектростанцию?

– Я убежден, что мы сможем построить Каховскую ГЭС. Она будет мощнее, ведь раньше мы планировали построить рядом с Каховской ГЭС еще одну станцию – ГЭС-2. В настоящее время в планах – одна станция с мощностью около 600 МВт.

После подрыва станции правительство утвердило постановление о реализации экспериментального проекта строительства Каховского гидроузла. В рамках первого этапа мы совместно с проектным институтом провели проектирование сооружений в составе подготовительных мероприятий Каховского гидроузла. Также был разработан проект подпорного сооружения в нижнем бьефе (часть водоема, примыкающего к гидротехническому сооружению. – Ред.) Днепровской ГЭС.

Однако, учитывая необходимость обеспечения безопасности Днепровского гидроузла и ситуации, которая сложилась на Днепровской ГЭС после ракетных ударов в этом году, строительство подпорного сооружения до полного возобновления работы станции невозможно.

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Что касается второго этапа, то он начнется исключительно после деоккупации. Рассчитываем построить временные постройки как со стороны верхней части водохранилища, так и нижней. Чтобы можно было осушить место взрыва, провести необходимые экспертизы, демонтировать разрушенное и построить новую станцию.

– Когда новая Каховская ГЭС заработает? Какие сроки и стоимость ее восстановления?

– На восстановление Каховского гидроузла уйдут годы. Водохранилище можно восстановить через несколько лет. Строительство самой станции, по предварительным подсчетам, может занять пять-шесть лет. Вместе с экспертизой и демонтажем восстановление займет около семи-восьми лет. Относительно точной суммы на восстановление пока не можем сказать, но ориентировочно она может составлять от $1 млрд до $1,2 млрд.

– Есть ли партнеры, готовые помочь с восстановлением ГЭС?

– Восстановление Каховской станции, по моему мнению, будет знаковым событием. Мы проговариваем с потенциальными партнерами предварительные шаги возможного сотрудничества. Но конкретики пока нет, потому что нужно деоккупировать территории.

"Катастрофы, как с Каховской ГЭС, больше не будет"

– Может ли по масштабам и последствиям повториться трагедия в Каховке?

– Даже если бы россияне нанесли массированный ракетный удар и удалось пробить дамбу, то повторение катастрофы, которая была в Херсонской области, невозможно. Прежде всего потому, что Каховское водохранилище было почти в шесть раз больше Киевского или Каневского. То есть такого количества воды, которое вышло тогда из водохранилища, не может вытечь.

– Россия заявляет, что "Украина готовит теракт на Киевской ГЭС". Такие же заявления перед преднамеренным подрывом они делали и о Каховской станции, чтобы переложить ответственность за преступление. Насколько реальна угроза?

– Это манипулятивные приемы России. Сначала обвинить кого-нибудь в подрыве, а потом взорвать. По Каховской станции – ответственность за совершенный теракт полностью лежит на РФ. С первого дня оккупации взяли Каховскую ГЭС под контроль. В конце сентября были выгнаны все украинские работники. То есть станция стала военным объектом. У оккупантов было время и возможность завезти взрывчатку и заложить ее там, где можно было добиться худших последствий подрыва, что они собственно и сделали.

"Чтобы повторить этот сценарий в Каневе или Киеве, о которых говорят россияне, нужно захватить эти станции, иметь время и возможность завезти взрывчатку. Такой возможности благодаря Вооруженным Силам Украины сейчас у оккупантов, к счастью, нет".

Все эти заявления России исключительно для того, чтобы сеять хаос и панику в Украине.

– Если бы произошел прорыв дамбы Киевской ГЭС – как далеко может дойти вода?

– Уничтожить ударом ракеты Киевскую ГЭС невозможно. Если гипотетически представлять прорыв, то может затопить подвалы. Максимум, вода дойдет до первых этажей.

Но хочу напомнить, что у нас люди построили дома на заливных территориях, то есть в тех районах, которые могут быть затоплены даже в периоды обычных наводнений и половодья. Часто люди строят жилье, пренебрегая нормами строительства в прибрежных зонах. Логично, что они находятся под угрозой подтопления.

"Зона подтопления – это территория более 100 метров от реки. Люди же часто строятся в 10-15 метрах".

Если говорить о последствиях попаданий ракет в саму станцию и оборудование, то вы видите, что массированные атаки привели к тому, что Днепровская ГЭС выведена из строя. И потребуется много средств и времени на ее восстановление.

Каневская ГЭС – под землей. Как защитить критическую инфраструктуру

– Что нужно, чтобы максимально защитить объекты критической инфраструктуры?

– Прежде всего, защитить жизнь людей. Без людей ведь не может существовать страна. Надо защитить линию фронта, где работают военные, потому что они первыми встречают эту угрозу. А потом – защитить всю энергетику. Это и атомная генерация, гидрогенерация, тепловая энергетика. Энергетика сегодня играет важную роль для страны. И нам нужно защищать эту инфраструктуру – это видит весь мир.

В общей сложности станции Укргидроэнерго атаковали 120 раз [за время полномасштабного вторжения]. К сожалению, Россия добивается своей цели, потому что у нас недостаточно закрытое небо. Поэтому ответ очевиден – нам необходимы системы ПВО и ракеты к ним.

– Если говорить об энергетике в целом. Какую роль играют ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго в энергосистеме и каков процент гидрогенерации в системе?

– Весьма важную роль – мы обеспечиваем покрытие пиковых нагрузок, регулировку частоты и мощности, мобильный аварийный резерв в энергосистеме.

Доля гидрогенерации в общей энергосистеме страны составляет 10-11%.

Ни одна энергосистема в мире не испытывала таких вызовов, как украинская. Должны использовать полученный опыт, чтобы максимально усилить нашу энергосистему.

– Что именно вы имеете в виду?

– К примеру, мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недостижимой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей.

Наибольшие вызовы для энергетиков сейчас – максимально быстро восстанавливаться, максимально защищать свои объекты и думать о перспективе.

"Должны строить такую инфраструктуру, чтобы она была устойчива".

– Есть возможность нарастить мощности именно в гидрогенерирующей отрасли?

– Нам нужно строить ГАЭС, ведь они могут быть как потребителем избыточной электроэнергии, которые дают другие станции, так и отдавать ее в сеть по необходимости.

Мы работаем над проектами, однако в приоритете для нас – защита объектов, подготовка к зиме и выработка электроэнергии для обеспечения украинцев.