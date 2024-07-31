Каховской трагедии в Киеве не будет. Глава Укргидроэнерго – об угрозах и подземной ГАЭС
"Даже если бы россияне нанесли массированный ракетный удар по Киевской ГЭС и удалось пробить дамбу, то повторение катастрофы, которая была в Херсонской области, невозможно", – говорит LIGA.net гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.
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Заявления о "подготовке теракта" на Киевской и Каневской гидроэлектростанциях, которые начала распространять Россия, это манипулятивные приемы, считает он.
"Сначала обвинить кого-то в подрыве, а затем самим взорвать, – объясняет Сирота. – Все эти заявления России – исключительно для того, чтобы сеять хаос и панику в Украине".
Какие последствия могут быть в случае повреждения плотины на Киевской гидроэлектростанции и почему в планах строительство подземной ГАЭС – Игорь Сирота в интервью LIGA.net.
$1,2 млрд и 7-8 лет на восстановление Каховского гидроузла
– Выйдет ли после деоккупации восстановить Каховскую гидроэлектростанцию?
– Я убежден, что мы сможем построить Каховскую ГЭС. Она будет мощнее, ведь раньше мы планировали построить рядом с Каховской ГЭС еще одну станцию – ГЭС-2. В настоящее время в планах – одна станция с мощностью около 600 МВт.
После подрыва станции правительство утвердило постановление о реализации экспериментального проекта строительства Каховского гидроузла. В рамках первого этапа мы совместно с проектным институтом провели проектирование сооружений в составе подготовительных мероприятий Каховского гидроузла. Также был разработан проект подпорного сооружения в нижнем бьефе (часть водоема, примыкающего к гидротехническому сооружению. – Ред.) Днепровской ГЭС.
Однако, учитывая необходимость обеспечения безопасности Днепровского гидроузла и ситуации, которая сложилась на Днепровской ГЭС после ракетных ударов в этом году, строительство подпорного сооружения до полного возобновления работы станции невозможно.
Что касается второго этапа, то он начнется исключительно после деоккупации. Рассчитываем построить временные постройки как со стороны верхней части водохранилища, так и нижней. Чтобы можно было осушить место взрыва, провести необходимые экспертизы, демонтировать разрушенное и построить новую станцию.
– Когда новая Каховская ГЭС заработает? Какие сроки и стоимость ее восстановления?
– На восстановление Каховского гидроузла уйдут годы. Водохранилище можно восстановить через несколько лет. Строительство самой станции, по предварительным подсчетам, может занять пять-шесть лет. Вместе с экспертизой и демонтажем восстановление займет около семи-восьми лет. Относительно точной суммы на восстановление пока не можем сказать, но ориентировочно она может составлять от $1 млрд до $1,2 млрд.
– Есть ли партнеры, готовые помочь с восстановлением ГЭС?
– Восстановление Каховской станции, по моему мнению, будет знаковым событием. Мы проговариваем с потенциальными партнерами предварительные шаги возможного сотрудничества. Но конкретики пока нет, потому что нужно деоккупировать территории.
"Катастрофы, как с Каховской ГЭС, больше не будет"
– Может ли по масштабам и последствиям повториться трагедия в Каховке?
– Даже если бы россияне нанесли массированный ракетный удар и удалось пробить дамбу, то повторение катастрофы, которая была в Херсонской области, невозможно. Прежде всего потому, что Каховское водохранилище было почти в шесть раз больше Киевского или Каневского. То есть такого количества воды, которое вышло тогда из водохранилища, не может вытечь.
– Россия заявляет, что "Украина готовит теракт на Киевской ГЭС". Такие же заявления перед преднамеренным подрывом они делали и о Каховской станции, чтобы переложить ответственность за преступление. Насколько реальна угроза?
– Это манипулятивные приемы России. Сначала обвинить кого-нибудь в подрыве, а потом взорвать. По Каховской станции – ответственность за совершенный теракт полностью лежит на РФ. С первого дня оккупации взяли Каховскую ГЭС под контроль. В конце сентября были выгнаны все украинские работники. То есть станция стала военным объектом. У оккупантов было время и возможность завезти взрывчатку и заложить ее там, где можно было добиться худших последствий подрыва, что они собственно и сделали.
"Чтобы повторить этот сценарий в Каневе или Киеве, о которых говорят россияне, нужно захватить эти станции, иметь время и возможность завезти взрывчатку. Такой возможности благодаря Вооруженным Силам Украины сейчас у оккупантов, к счастью, нет".
Все эти заявления России исключительно для того, чтобы сеять хаос и панику в Украине.
– Если бы произошел прорыв дамбы Киевской ГЭС – как далеко может дойти вода?
– Уничтожить ударом ракеты Киевскую ГЭС невозможно. Если гипотетически представлять прорыв, то может затопить подвалы. Максимум, вода дойдет до первых этажей.
Но хочу напомнить, что у нас люди построили дома на заливных территориях, то есть в тех районах, которые могут быть затоплены даже в периоды обычных наводнений и половодья. Часто люди строят жилье, пренебрегая нормами строительства в прибрежных зонах. Логично, что они находятся под угрозой подтопления.
"Зона подтопления – это территория более 100 метров от реки. Люди же часто строятся в 10-15 метрах".
Если говорить о последствиях попаданий ракет в саму станцию и оборудование, то вы видите, что массированные атаки привели к тому, что Днепровская ГЭС выведена из строя. И потребуется много средств и времени на ее восстановление.
Каневская ГЭС – под землей. Как защитить критическую инфраструктуру
– Что нужно, чтобы максимально защитить объекты критической инфраструктуры?
– Прежде всего, защитить жизнь людей. Без людей ведь не может существовать страна. Надо защитить линию фронта, где работают военные, потому что они первыми встречают эту угрозу. А потом – защитить всю энергетику. Это и атомная генерация, гидрогенерация, тепловая энергетика. Энергетика сегодня играет важную роль для страны. И нам нужно защищать эту инфраструктуру – это видит весь мир.
В общей сложности станции Укргидроэнерго атаковали 120 раз [за время полномасштабного вторжения]. К сожалению, Россия добивается своей цели, потому что у нас недостаточно закрытое небо. Поэтому ответ очевиден – нам необходимы системы ПВО и ракеты к ним.
– Если говорить об энергетике в целом. Какую роль играют ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго в энергосистеме и каков процент гидрогенерации в системе?
– Весьма важную роль – мы обеспечиваем покрытие пиковых нагрузок, регулировку частоты и мощности, мобильный аварийный резерв в энергосистеме.
Доля гидрогенерации в общей энергосистеме страны составляет 10-11%.
Ни одна энергосистема в мире не испытывала таких вызовов, как украинская. Должны использовать полученный опыт, чтобы максимально усилить нашу энергосистему.
– Что именно вы имеете в виду?
– К примеру, мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недостижимой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей.
Наибольшие вызовы для энергетиков сейчас – максимально быстро восстанавливаться, максимально защищать свои объекты и думать о перспективе.
"Должны строить такую инфраструктуру, чтобы она была устойчива".
– Есть возможность нарастить мощности именно в гидрогенерирующей отрасли?
– Нам нужно строить ГАЭС, ведь они могут быть как потребителем избыточной электроэнергии, которые дают другие станции, так и отдавать ее в сеть по необходимости.
Мы работаем над проектами, однако в приоритете для нас – защита объектов, подготовка к зиме и выработка электроэнергии для обеспечения украинцев.