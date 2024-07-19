Российские оккупанты действительно могут осуществить ракетный удар (или удары) по плотине Киевского водохранилища – в командовании Вооруженных Сил Украины это считают реальной угрозой.

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Так собеседники в Силах обороны прокомментировали LIGA.net заявления представителей российского МИД о том, что украинцы якобы готовят подрыв плотин Киевской и Каневской ГЭС.

Уничтожить плотину простыми ракетными ударами невозможно, уверяет LIGA.net представитель Укргидропроекта Владислав Рябенко.

Какие повреждения Киевская плотина может получить в результате вероятных ударов и какими последствиями это грозит – коротко.

Почему все говорят о Киевской плотине

12 июля представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит "уничтожение плотин Киевской ГЭС и Каневского водохранилища", чтобы "обвинить в этом Россию".

Справка Киевская гидроэлектростанция – первая в каскаде шести Днепровских ГЭС. Станция находится возле Вышгорода (около 20 км от столицы). Ширина строения – 51 м, длина – более 280 м.



Среди основных сооружений – строение ГЭС, земляные плотины и дамбы, бетонная водосливная плотина, совмещенная со зданием станции, с двадцатью водосбросами, а также судоходный шлюз. Общая протяженность защитных сооружений составляет 70 км, а наибольшая высота плотины – 22 м.



Плотиной образовано Киевское водохранилище общей протяженностью 110 км, наибольшей шириной до 12 км и с площадью водной поверхности 922 кв. км. Киевская гидроэлектростанция – первая в каскаде шести Днепровских ГЭС. Станция находится возле Вышгорода (около 20 км от столицы). Ширина строения – 51 м, длина – более 280 м.Среди основных сооружений – строение ГЭС, земляные плотины и дамбы, бетонная водосливная плотина, совмещенная со зданием станции, с двадцатью водосбросами, а также судоходный шлюз. Общая протяженность защитных сооружений составляет 70 км, а наибольшая высота плотины – 22 м.Плотиной образовано Киевское водохранилище общей протяженностью 110 км, наибольшей шириной до 12 км и с площадью водной поверхности 922 кв. км.

Украинский МИД назвал эти обвинения абсурдными: "Российский режим сам отлично справляется с собственными военными преступлениями".

"Единственной причиной угроз для гражданских и разрушений украинской критической инфраструктуры является агрессия РФ. И если Москва воплотит любые преступные намерения по поводу дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища или другой инфраструктуры, то ответственность за это будет нести исключительно Россия", – подчеркнули в МИД.

Силы обороны считают угрозу удара по плотине Киевской ГЭС реальной – чтобы спровоцировать панику, говорит собеседник LIGA.net на условиях анонимности. Официально эта тема не комментируется.

Первую попытку удара по Киевской плотине оккупанты предприняли еще в начале полномасштабного вторжения – 26 февраля 2022 года. С тех пор и в официальных сообщениях Воздушных сил, и в мониторинговых пабликах периодически появляются сообщения о ракетах, направляемых россиянами на Вышгород. Все они сбиваются.

Учитывая стратегическое значение ГЭС, ее охрана осуществляется ведомственной военизированной охраной во взаимодействии со специализированными подразделениями других ведомств, говорят в Укргидроэнерго. Это LIGA.net подтверждают и военные – объект под охраной.

Сразу несколько собеседников LIGA.net в разных структурах Сил обороны заверили, что уничтожить дамбу ударом извне невозможно.

"Даже ракетой. Разрушение плотины Киевской ГЭС возможно только с помощью ядерного взрыва", – отмечает LIGA.net глава пресс-службы Укргидропроекта Владислав Рябенко.

Возможно ли повредить плотину обычными ракетами

И сама Киевская ГЭС, и плотина спроектированы и построены в разгар Холодной войны, с учетом всех угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, отмечают в Укргидроэнерго: "Разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения ракетой не так просто".

Все Днепровские ГЭС – Киевская в том числе – проектировались таким образом, чтобы выдерживать вероятные прямые ракетные удары, напоминает LIGA.net бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Взорвать такие сооружения можно только изнутри. Как, например, это сделали с Каховской ГЭС, – говорит он. – Другой пример – плотина ДнепроГЭС в Запорожье, которую обстреляли россияне. Да, она пострадала, генерации нет. Но разрушений не было".

Это не означает, что плотина остается невредимой на 100%. Некоторые повреждения возможны, но Киев не накроет водяным валом.

"В случае повреждения металлических затворов плотины может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, в результате чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла", – говорят в Укргидроэнерго.

Зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, людей успеют предупредить заранее.

Затопит ли Киев в случае повреждения плотины

В самом худшем случае может затопить подвалы в некоторых районах Киева, объясняет директор Укргидроэнего Игорь Сирота.

Речь идет преимущественно о левом береге столицы – он ниже, уточняет глава пресс-службы Укргидропроекта.

"Районы Киева, расположенные возле ГЭС, специально проектировались так, чтобы воспрепятствовать большому затоплению", – добавляет Рябенко.

Еще после первой попытки ударить по Киевской ГЭС в 2022 году ученые НАН проработали три сценария, в которых просчитали возможные последствия гипотетического разрушения плотины.

Ученые рассмотрели три варианта прорыва дамбы ГЭС:

Полное разрушение построек ГЭС. Ученые считают это маловероятным сценарием развития событий. Полное разрушение плотины. При таком сценарии проран (вымоение, образованное при прорыве водным потоком напорного гидротехнического сооружения) составит 280 м. Более реалистичный сценарий. Частичное разрушение плотины ГЭС – проран 100 м. По мнению ученых, это тоже условно реалистический сценарий.

Даже при полном разрушении плотины Киевской ГЭС будет время для эвакуации жителей Киева или поднятия их на безопасную высоту – выше первого этажа в многоэтажных домах, отмечают в НАН. Вода поднимется до уровня около 1,2 м (это безопасная глубина для взрослого человека) за время от 8 до 24 часов.

При этом на масштабы гипотетического затопления будет влиять не только масштаб разрушения, но и многие факторы. Ключевой – гидрологическая ситуация в момент прорыва: чем больше воды будет в Киевском водохранилище, тем больше площадь затопленных территорий.

Также нужно помнить, что дома киевлян в основном стоят на десятки метров выше уровня воды в Киевском водохранилище, который в среднем составляет 103 м над уровнем моря.

Прогнозируемые глубины затопления берегов Киева после гипотетического прорыва дамбы Киевской ГЭС с учетом всех факторов 2 марта 2022 года выглядели бы, по мнению ученых, так:

Глубины затопления берегов Киева при вероятном прорыве дамбы Киевской ГЭС 2 марта 2022 для проранов: а) в ширину 280 м и б) 100 м / Фото: НАН Украины

По расчетам ученых, на 2 марта 2022 года наибольшие площади затопления наблюдались бы:

на севере Киевской области – от собственно дамбы ГЭС до границ Киева, в столичных микрорайонах Оболонь и Троещина. Там иногда уровень воды мог бы достигать 3 м и более.

на юге Киевской области – от Южного моста в Киеве до защитных дамб в поселке Козин и селе Процев.

В Киеве были бы подтоплены небольшие участки вдоль Оболонских озер; острова Труханов, Долобецкий и Венецианский, коттеджные городки – на Русановских и Нижних садах и в Деснянском районе.

Также, возможно, были бы затоплены участки от Днепра до Столичного шоссе в Голосеевском районе, 11-м микрорайоне Позняков; части Осокорков и Бортничей – к озерам Витовец и Заплавное.

Все сценарии возможных последствий российских атак на такие объекты инфраструктуры, как Киевская ГЭС, регулярно просчитываются и передаются в Генштаб, отмечает LIGA.net Рябенко.

Какие последствия возможны для энергетики

Даже в случае повреждения генерирующих мощностей, катастрофических последствий не будет, рассказывает LIGA.net энергетический эксперт Геннадий Рябцев. "Ни Каневская, ни Киевская ГЭС не являются основными источниками энергии для Киева", – отмечает он.

Обе ГЭС, по словам эксперта, работают, прежде всего, как элементы регулирования уровня воды в Днепровском бассейне: "Это – их основная задача. Они не являются основными элементами обеспечения электрической или тепловой энергии в пределах того же столичного региона".

Однако эту тему удобно использовать для того, чтобы продолжать спекулировать на теме энергетики, которая, очевидно, стала очень чувствительной для украинского общества, добавляет он.

Как подчеркнули все опрошенные LIGA.net эксперты, сейчас любые разговоры о рисках и последствиях прорыва плотины являются гипотетическими.

"Противовоздушная оборона столичного региона на очень высоком уровне, – говорит Рябцев. – Есть четкие заявления и энергетиков, и военных относительно того, что попытки внешнего влияния на соответствующие плотины, если и будут, не смогут привести к чрезвычайным последствиям".