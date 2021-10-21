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Коротко | "Каждая область должна быть готова к вторжению РФ". Интервью командующего ССО – за минуту

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 15:15
Григорий Галаган (Фото - пресс-служба ССО ВСУ)

Командующий ССО ВСУ Григорий Галаган – как Силы спецопераций стали современнейшим видом войск в Украине и какую роль они выполняют в войне против РФ

Командующий Сил специальных операций ВСУ Григорий Галаган дал интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества (УЦБС). Как этот вид войск стал примером для украинской армии, когда все подразделения ССО будут синхронизированы с НАТО и почему нужно готовиться к сопротивлению России не только на оккупированных, но и контролируемых территориях: LIGA.net выбрала восемь главных цитат из интервью.

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Когда началась война, мне предложили сформировать спецдобробат СБУ. "После первых ротаций в зону боевых действий мне предложили принять участие в формировании специального добробата СБУ... В дальнейшем я его и возглавлял. За четыре года АТО, а потом ООС до 2019 года, я прошел через должности начальника управления и замначальника Центра спецопераций СБУ".

В 2015 году получил ранение, через четыре года вернулся в ССО. "В 2015 году при выполнении боевых заданий был ранен. Много времени на реабилитацию не дали, потому что продолжалась война и приходилось уже выполнять обязанности замначцентра. В 2019 году тогдашний Главнокомандующий предложил вернуться в ССО, я согласился. И так я тут оказался начальником Штаба. А через год назначали командующим". 

Стали примером для остальных, изменив подход к отбору. "Мы изменили подход к отбору... Это называется Q-курс, как и в наших странах-партнерах. Присоединиться к нему могут военные, прошедшие определенную подготовку. Требования к оператору ССО достаточно высокие, он в дальнейшем может попасть в разные ситуации, когда нужно быстро принять решение, быть квалифицированным и уметь предоставить медпомощь товарищу. Лучший воин  тот, кто способен быстро реагировать на быстрые изменения ситуации". 

Сначала не могли без помощи партнеров, теперь на равных. "ССО формировался в условиях войны, получили боевой опыт, и это ценится нашими партнерами... С 2014 по 2016 года нам помогали даже на тактическом и материально-техническом уровнях. Мы без партнеров вообще не могли... Сейчас некоторые вещи у нас лучше... Переходим на уровень "равный-равному"... Одно из подразделений ССО находится на боевом дежурстве в составе сил быстрого реагирования НАТО. Оно полностью соответствует стандартам... В будущем каждое подразделение от каждого центра, до 2024-2025 года, сможет участвовать в дежурстве Альянса".

ССО – локомотив превращения в НАТОвскую структуру. "Во-первых, успешна реформа сержантского состава... Требования достаточно высокие. Чтобы стать сержантом, желания командира не хватит. Нужно пройти курс, подтвердить квалификацию... Идет реформа денежного обеспечения сержантов, уже есть проект. Надеюсь, что с 1 января ее утвердят... Важен и переход на J-структуру управления… Можно зайти в любой кабинет J-структуры и понять, что процедуры уже на 70-80% соответствуют требованиям НАТО... Как показал мой опыт пребывания в других странах, мы на правильном пути". 

Оборонная реформа идет и продолжится. "Нельзя все сделать с 2014 года, тем более в условиях войны. До этого были попытки, но их душила РФ и пророссийская власть... А начиная с 2014 года... было тяжело внедрять некоторые аспекты... Это доктринальная база, уставы, наставления, нормативно-правовые акты. Если сейчас взять Генштаб, то до конца года уже все доктринальные документы отработаны... Реформы идут, и они будут идти... У меня все командиры свободно знают английский язык – это был один из критериев их назначения... Мы даем все возможности военным ССО изучать языки... Это обязательное условие для сертификации НАТО".

Нужно быть готовыми к вторжению РФ в каждой области. "ССО – ключевой вид сил, ответственный за подготовку и организацию движения сопротивления... У нас почти 130 районов, и отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны РФ никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области. В тех, которые не оккупированы и тех, которые находятся под оккупацией. Вопрос организации сопротивления там – важный момент нашей деятельности... Этот процесс для меня является одним из ключевых: формирование, развитие и защита людей, которые уже принимают участие". 

ССО в будущем – это мощные силы, член НАТО, который выполняет миссии по всему миру. "ССО занимается национальным воспитанием. Мы проводим занятия с молодежью, занятия по территориальной обороне... Есть кураторство над детскими учреждениями, где отдыхают летом... Сейчас уже говорим о каком-то лицее или колледже с уклоном на ССО... В будущем это будут мощные силы, которые являются членами НАТО и выполняют миссии по всему миру". 

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нато ССО ВСУ григорий галаган
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