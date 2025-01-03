Идя по улице один из лидеров Европейского Союза рефлекторно отфутболил из-под ног какую-то жестянку.

Это банальное движение среди только что освобожденной от россиян Бучи на секунду заставило оцепенить всю службу охраны, сопровождавшую высокую делегацию, рассказывает LIGA.net офицерка Управления государственной охраны Украины Екатерина (фамилию по соображениям безопасности не разглашаем).

В начале апреля делегация во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем стали первыми мировыми лидерами, посетившими деоккупированную Киевщину.

За день до визита иностранных представителей фотограф МИД Эдуард Крыжановский, приехавший документировать ситуацию в освобожденных населенных пунктах, несколько раз буквально в последний момент перехватывал людей, которые могли наступить на мину. "Заминировано было все. А люди, по привычке из мирной жизни, не смотрели себе под ноги и не обращали внимания, на что наступают", – рассказывает он LIGA.net.

Несколько дней, прошедших с тех пор, как россиян выкинули из Киевской области, специалисты УГО совместно с саперными подразделениями Сил обороны готовили безопасный маршрут для визита иностранных делегаций. Но сделать его абсолютно безопасным за столь короткий срок было невозможно.

Звук откинутой из-под ног жестянки напоминал, что теперь мировые политики должны соблюдать новые протоколы безопасности. Когда любое обыденное движение может составлять повышенный уровень угрозы, говорит LIGA.net Екатерина.

Она с детства мечтала носить форму. Поэтому пошла учиться в налоговую. Однако работать там не пришлось – еще до завершения обучения ей (амбициозной и талантливой спортсменке) предложили присоединиться к рядам спецподразделения СБУ "Альфа".

Ее военная карьера началась с одного из спецподразделений, которое обеспечивало охрану участников судопроизводства. "Там уже были женщины. Но мой куратор сказал: от девушек я тебя изолирую, чтобы не испортили. И меня забросили в "общий котел" с ребятами. Я работала с ними на уровне".

Постепенно девушка начала напрашивать участие в межведомственных соревнованиях. Так ее заметило Управление государственной охраны – предложили присоединиться к службе безопасности президента.

С 2015 года Екатерина перешла в подразделение УГО, обеспечивающее охрану высокопоставленных представителей других государств. С тех пор она сопровождает иностранных лидеров, приезжающих с визитами в Украину. Говорит, с начала полномасштабного вторжения их стало так много, что выходных в графике практически не осталось.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Как в условиях войны изменилась охрана топовых гостей и на какие риски они готовы идти – Екатерина рассказала LIGA.net . Дальше – прямой язык.

"Военные воспринимают иначе". О начале полномасштабного вторжения

Полномасштабное вторжение началось в разгар моего отпуска. Мы с ребёнком были на западной Украине. Тогда я впервые физически ощутила страх перед неизвестностью.

Я живу в Буче. Вся наша семья осталась дома. Первые дни я не понимала, как правильно все организовать: ребенка сам не бросишь, домой – не повезешь. Как помочь семье в оккупации – непонятно. При том, что им может помешать сам факт, что я военнослужащая.

Когда, наконец, семья смогла уехать, у меня были развязаны руки и я могла полноценно вернуться к исполнению своих обязанностей. Когда семья в безопасности – уже ничего не страшно. Вернее, страшно, но готов делать свою работу и защищать.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Я сопровождала международные делегации, которые первыми приехали в Киевскую область после освобождения. Это, в частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель. Они одними из первых посетили Бучу.

Я сама попала туда еще до этого визита. Возвращаясь в Бучу, была морально готова, что увижу ужас и понимала, что там будет. Но это было жутко. Вокруг – как пустыня. Везде – тела убитых, разбитые машины – гражданские и военные, остатки сожженной техники, взорванные мосты.

При том, что военные иначе воспринимают такие события. Все же, мы проходим специальную психологическую подготовку. Да, страшно, но ступор от страха уже не ловишь. Но впечатление этого первого визита еще долго сохранялось.

Первый визит охраняемых лиц в город мы готовили тщательно, но быстро. Все были максимально сконцентрированы на работе.

Исходили из того, что опасность – везде. Еще было видно, где останавливали вражеские атаки, где жгли колонны. Еще не вся техника и тела были убраны. В населенных пунктах могли оставаться отдельные оккупанты или вражеские ДРГ.

Могли оставаться взрывные устройства, конечно, наши специалисты сделали маршрут делегаций максимально безопасным. Но за несколько дней зачистить весь город полностью невозможно.

Перед визитом всех членов делегации подробно инструктировали о правилах безопасности: нельзя отклоняться от маршрута, что-то трогать, наступать на какие-либо предметы.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

В конце концов, когда шли с делегацией по улице Вокзальной, где была эта известная сожженная колонна российской техники, и один из высокопоставленных лиц по дороге ногой какую-то железную банку от себя отфутболил. Совершенно обыденный жест. Но мы внутренне замерли все. Напряглись – это мягко сказать. А он спокойно пошел дальше. Слава Богу все нормально, но потом мы ему уточнили, что на всякий случай лучше больше так не делать.

Мне показалось, что этот визит поразил представителей наших партнеров. Все увидели, что такое война и что происходило на оккупированных территориях. Но на самом деле они дипломаты – по их реакции не всегда скажешь, что и какое впечатление на них производит.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Очень много делегаций и новые риски. Что великая война изменила в работе

То, что ощутимо изменилось после начала полномасштабного вторжения – количество делегаций. Их приезжает очень много и мы сейчас работаем по гораздо более мощному графику. Выходных почти нет. Выросло количество иностранных языков, с которыми нужно работать. Но основное в работе, все же, это – английский.

Больше психологической работы. Когда работаешь постоянно с одним человеком, знаешь, чем он живет и что нужно учитывать в работе. Когда речь идет именно об охране делегаций, многое нужно понять еще на этапе знакомства.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

С первых слов понимаешь, как человек общается: открыто или более формально, насколько он сдержан. Первое движение человека – и уже понимаешь, как быстро он ходит или у него что-то болит. Или, например, нужно ли открывать дверь, или она привыкла сама выбегать, не дожидаясь. Далее – видишь, как должностное лицо работает со своей командой. И подстраиваешься под все это, закрывая свою часть задач.

Оценка рисков, которую мы проводим, также изменилась с учетом боевых действий. Сейчас она отличается от той, которую проводят иностранные коллеги. Но все так же мы готовим каждый визит, составляем и согласовываем маршруты, проверяем все объекты на них.

В промежутках много тренируемся. Проводим тренировки по тактической медицине: оружие может и не каждому придется применить, а вот турникетами сейчас каждый должен уметь пользоваться, потому что это и твоя безопасность, и тех, кто рядом. Какие-то тактические моменты ссужаем у западных коллег, когда видим, как они работают.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Всегда интересно работать с американцами. Когда Украину посещает Президент США, Secret Service – американский аналог УГО – привлекает достаточно мощный комплекс сил и средств, поэтому мы, как принимающая и обеспечивающая визит сторона, имеем возможность получить их опыт обеспечения безопасности должностных лиц. Потому что, конечно, во всех странах доступ к такой информации ограничен. С другой стороны, наши коллеги часто удивляются, как нам удается нашими силами и средствами в условиях военного положения так профессионально выполнять свои функции.

Рабочая атмосфера в прифронтовых городах более напряженная. Когда готовим визиты делегаций в прифронтовые регионы, это уже другой уровень подготовки, другое снаряжение, другое оружие. Киев — это все же более безопасное место, здесь все же меньше вариантов того, что может прилететь, чем у линии фронта.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Ну и конечно, если делегации едут в прифронтовые города, они уже подготовлены к тому, что там может быть. Поэтому даже если они беспокоятся – этого не показывают. Это тоже элемент поддержки Украины – они должны выглядеть решительными.

Под обстрелы с охраняемыми лицами попадать не приходилось. Это уже не только наша работа. Здесь работают еще дипломатические договоренности наших приезжающих зарубежных гостей.

Хотя мы, конечно, всегда учитываем угрозу обстрелов при планировании графиков и маршрутов делегаций, планируем укрытие. И на каждой локации мы знаем, что делать в случае той или иной угрозы.

Также учитываем возможные отключения света – фонарик на поясе всегда с собой. Но нас украинцы молодцы, всегда, как те муравьи что-то делают и получается хорошо. Поэтому тьма для нас не помеха. У важной инфраструктуры везде есть дополнительное питание. Сейчас даже и отключение, и тревога, то меры просто переносятся под землю, в укрытие, и все дальше проходят в рабочих условиях. Ибо несмотря ни на что и работа должна делаться, и жить дальше надо.

Наши военнослужащие научены сохранять спокойствие. Да, все боятся. Но надо выполнять свою работу, несмотря на страх.

Еще до полномасштабного вторжения на одном из тренингов нас зарубежные инструкторы учили, что ключевое – сохранять покерфейс. Тревога, отключение света, даже если земля рухнула – нужно вести себя так, будто это запланировано.

В том числе потому, что люди рядом ориентируются на нас. Если они видят, что мы действуем четко и спокойно – меньше паникуют.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Сейчас у меня это само собой выходит. Но когда только начинала работать, я этому специально училась. И перед зеркалом тренировалась, и в метро. И держать лицо, и потому, как нужно ходить в толпе, чтобы никого не толкать. Метро – отличный тренажер, на самом деле.

"Все выходят на эмоциях". О протоколе и человечности

После начала полномасштабного вторжения многие протокольные мероприятия проходят у Стены памяти на Михайловской площади. И действительно, часто представители делегаций уделяют этому месту больше внимания, чем это предусмотрено протоколом.

Но по-другому, не всматриваясь в снимки ребят, мимо нее пройти невозможно. Даже когда постоянно там бываешь, все равно обращаешь внимание на этих людей, чтим, пусть молча, но молишься за них. Делегации тоже не проходят просто так.

Безопасны ли поездки мировых лидеров в Украину во время войны – эксклюзив УДО

Наши люди, пережившие общую беду, они потом сплачиваются и вместе начинают что-то общее делать. Раз, когда приехала одна из делегаций, там была первая леди Литвы. Очень открытая женщина. Она очень много внимания людям уделяет.

Мы уже намекаем, что нам пора, а она так увлеклась общением с ними! И стихи читали, и где-то даже какие песни подпевала. Мы сами стояли и улыбались, так это было душевно. График потом нам пришлось догонять, потому что задержались там достаточно долго – где-то на полчаса.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Визиты – обычно более протокольные мероприятия, где все очень четко организовано. Но если есть мероприятия, где есть встречи с людьми – это более эмоционально. Там человеческое берет верх над протоколом.

Многие посещают больницы и реабилитационные центры. Заходишь туда – видишь, сколько ребята получают поддержки. Видно, как и семьи там помогают, и посиживают, и как это происходит. Оттуда все получаются на эмоциях. Кто курит – перекуривает. Это общение, которое очень похоже на всех.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Рабочее общение с охраняемыми лицами не изменилось. Они приезжают встречаться с нашими последовательными лицами и основную информацию получают от представительств своих государств. С нами говорят преимущественно об организационных моментах.

Единственное, что снова начали иногда интересоваться сувенирной продукцией. Особенно новоназначены, никогда ранее не бывшие в Украине. Когда они приезжают в первый раз, конечно, что им интересно. Говорят: "О, мы здесь не были". Киев уютный, им нравится. Хочется что-нибудь взять на память с собой. Так они берут вышиванки, магнитики, футболки с гербом или патриотическими надписями.