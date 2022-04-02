"Как после Второй мировой". ВСУ освобождают Гостомель: что оккупанты сделали с городом

Гостомельская громада с первых часов полномасштабного вторжения России оказалась в эпицентре войны. Аэропорт "Антонов" в 25 километрах от столицы, более известный как Гостомельский аэропорт, по замыслу военного руководства РФ должен был стать важным плацдармом для переброски десанта и предполагаемого штурма Киева. Для достижения цели оккупанты даже убили главу громады Юрия Прилипко.

Но главную цель – аэропорт – захватчики так и не получили. 27 февраля украинские военные нанесли удар по аэродрому и сделали его непригодным для использования россиянами. За отважную оборону президент Зеленский присвоил Гостомелю звание "Город-герой".

Что происходит в освобожденном от оккупантов Гостомеле, каковы масштабы разрушений и когда местные жители смогут "условно безопасно" вернуться домой, – об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

ОТСТУПИЛ ЛИ ВРАГ

Практически с первых дней войны аэропорт, как и большая часть Гостомеля, были оккупированы российскими захватчиками. При этом Гостомель полностью не был оккупирован ни дня, говорит Думенко.

"Было оккупировано 80% территории, которая находится до реки Ирпень. Еще 20% все время контролировали наши подразделения", – рассказывает он LIGA.net.

В конце марта оккупанты начали отступать с киевского и черниговского направлений, в результате чего Вооруженные силы Украины вернули контроль над рядом населенных пунктов к северо-западу от столицы. В частности, в Макаровской и Ирпенской громадах.

Что касается Гостомеля, то на вечер 1 апреля украинские войска не получили полного контроля над поселком. По информации Киевской областной военной администрации, враг только покинул Гостомель.

Дальше – будут продолжаться зачистки.

"По неподтвержденным данным, которые мы получаем от жителей громады, Гостомель частично покинула живая сила врага и техника", – говорит Думенко.

По его словам, пока доступа к Гостомелю у местных властей еще нет, поэтому сложно однозначно что-либо утверждать. Последний раз Думенко был в Гостомеле 12 марта, во время эвакуации по гуманитарным коридорам. Поэтому подсчитать масштабы разрушений пока невозможно.

АЭРОПОРТ И "МРІЯ"

В каком состоянии аэропорт – тоже неизвестно. "С той частью территории у нас вообще нет связи последние несколько недель, – объясняет Думенко. – Люди из многоквартирных домов были перемещены в подвалы, и с ними не было связи. Оккупанты отобрали у них телефоны".

То же самое – в отношении уничтоженной российскими оккупантами "Мрії" Ан-225, которая на 24 февраля находилась на территории Гостомельского аэропорта.

"Я, как и все, видел только фотографии. Это – режимный объект. Я не претендую на право туда попасть", – объясняет Думенко. Но уверен: все подлежит восстановлению. "Если не восстановят – то построят заново. У нас есть еще один каркас "Мрії", и, по слухам, можно построить вторую "Мрію", – добавляет он.

"ПОДАРКИ" ОТ ОККУПАНТОВ

По словам Думенко, масштабы работ, которые предстоит выполнить правоохранителям и спасателям из ГСЧС для возвращения местных жителей в Гостомель, даже описать сложно.

Газо- и электроснабжения в поселке нет: повреждена магистральная линия. Что касается воды, то до войны поселок был обеспечен централизованным снабжением только на 20%. Думенко говорит, что в Гостомеле преобладают частные дома и люди пользуются колодцами или скважинами. "Но когда нет света, то нет и воды", – добавляет он.

Еще более сложная ситуация с минами и другими взрывоопасными "подарками" от захватчиков. Их количество пока неизвестно.

"Но из того, что я предварительно вижу, там ситуация такая же, как после Второй мировой войны", — считает Думенко.

По его словам, во Вторую мировую, как и сейчас, через Гостомель проходила линия обороны: "Что там в полях и лесах – вообще непонятно. Из опыта Ирпеня мы знаем, что минируют даже трупы. К нам поступала неподтвержденная информация, что минировали колодцы с питьевой водой".

КОГДА МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ В ГОСТОМЕЛЬ

Думенко не берется называть дату, когда местные жители смогут вернуться домой. Сначала район должны отработать ВСУ, а спецподразделения – зачистить поселок. После этого смогут вернуться власти и правоохранительные органы. На этом этапе город ждет разминирование.

"И только тогда мы можем сказать, что в Гостомеле условно безопасно и жителям можно возвращаться. Мы бы все предпочли вернуться в Гостомель, лучше – позавчера", – говорит Думенко.

Теоретически Гостомельскую громаду могут разделить на секторы и запускать поэтапно по мере зачистки и разминирования. Другой вариант – в порядке принудительного отселения власть вывезет оставшихся в Гостомеле людей, быстро зачистит и всех вернет. "Но это невозможно установить, не находясь на городе", – заключает он.

Думенко сложно оценить, сколько местных жителей осталось в Гостомеле. До войны в Гостомельской громаде (сюда входят Горенка, Мощун и Озера) проживало около 30 000 – 35 000 населения.

"Сейчас по Гостомелю 1200 подтвержденных контактов тех, кто на месте. Но учитывая, что орки отбирали телефоны и расстреливали, мы можем смело умножать эту цифру на пять, а может и больше", – добавляет Думенко.

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