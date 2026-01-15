Ваш американский авианосец опаздывает, он занят в Венесуэле. Извините за неудобства и подождите следующего

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Во вторник 13 января президент Трамп дважды объявил, что "помощь протестующим в Иране уже в пути". Сначала это смелое заявление прозвучало в его социальной сети Truth Social, а потом он повторил его во время посещения завода "Форд" в Детройте. "Сделаем Иран вновь великим!" – эту сакраментальную фразу он произнес, выходя из помещения завода.

Казалось бы, Трамп преисполнен решимости как можно быстрее довести эту помощь до иранского народа, восставшего против варварского режима аятолл. Вчера же в интервью CBS News президент заявил, что США "предпримут очень сильные действия, если иранский режим продолжит расправляться с протестующими". Однако никакие действия после этого анонса не последовали.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net