"Какое влияние у Портнова? Медийное". Интервью Рябошапки – за минуту

17 октября Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности Олега Гладковского. Гладковский собирался выехать из Украины, но его не выпустила Госпогранслужба. В корпорации Богдан заявили, что их глава не планировал покидать страну, а направлялся на профильную выставку Busworld Europe 2019. Подробности об этом и других резонансных делах рассказал в интервью 1+1 генпрокурор Руслан Рябошапка. LIGA.net выбрала самое важное.

Гладковского подозревают не в одном деле. "В основе подозрения Гладковского: первое – это нарушение антикоррупционного законодательства, неправдивое декларирование. И второе – это нарушение законодательства во время тендерных закупок, использование служебного положения, чтобы неправомерно влиять на результаты закупок, в результате чего и было получено неправомерную выгоду".

НАБУ по его делу помогли журналисты. "В том числе информация, которая была раскрыта журналистами, использовалась во время досудебного расследования... Следствие считает, что доказательств собрано полно и они являются обоснованными, чтобы завтра (18 октября, - ред.) сообщить о подозрении в совершении этих правонарушений".

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Депутата Ярослава Дубневича тоже ждет подозрение. "Проект подозрения лежит у меня на столе. Речь идет о двух эпизодах. Первое – это заведомо неправдивое декларирование сведений, то есть нарушение антикоррупционного законодательства. И другой момент – это нарушение законодательства во время совершения государственных закупок. Это система Укрзалізниці. Речь идет об использовании служебного положения, чтобы через определенные фирмы-прокладки получить неправомерную выгоду. Сумма выгоды составила более 90 млн грн".

Никакой политики, говорит Рябошапка. "Прокуратура и органы досудебного расследования сейчас работают в отношении не только одной политической партии. Мы можем видеть, что подозрения предъявляются представителям абсолютно разных политических сил. Мы не ориентированы на политические расправы".

Дело Пашинского "сняли с паузы". "Долгое время оно было на паузе, не расследовалось. Благодаря совместным усилиям с Государственным бюро расследований сейчас существует возможность это дело продвигать дальше в процессуальном смысле. Ему было сообщено о подозрении и сейчас его взяли под стражу. Завтра (18 октября, - ред.) прокуроры должны доказать существование рисков, которые являются основанием для последующего ареста бывшего нардепа".

Пашинского ждут новые подозрения. "На этой неделе было зарегистрировано Генпрокуратурой как минимум три уголовных производства, где может фигурировать этот экс-нардеп. И, кроме этого, есть достаточно материалов у других органов досудебного расследования, в частности, НАБУ".

У экс-замглавы АП Андрея Портнова влияния нет. "Какое влияние имеет? Скорее всего, просто медийное, создавая достаточно негативную коннотацию и негативный имидж органов досудебного расследования. И что, в принципе, может означать, что реального влияния на процессуальные действия или решения, которые могут быть совершены прокурорами или следователями, у Андрея Портнова нет".

Встретиться с Портновым могут прокуроры. "Что касается возможной встречи. Если у Андрея Портнова есть достаточно данных, которые могут быть основанием для дальнейшего производства или открытия новых производств, я не вижу проблемы, чтобы прокуроры встретились с ним и приобщили эти материалы к другим делам, или по-другому оценили их важность и ценность в уголовных производствах".

Переписку депутата СН Вячеслава Медяника проверит ГПУ. "Я уже распорядился провести проверку этого факта, там основания внести в Единый реестр досудебных расследований. И я хочу обратиться к депутатам: если такие переписки по сахару будут вестись и дальше, то я не исключаю, что следующие переписки будут по поводу сухарей".

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