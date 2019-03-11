Кириленко: Отменить Евровидение - ошибка. Есть подходящие артисты

После того, как певица MARUV выиграла в финале национального отбора Евровидение, первым, кто поставил под сомнение ее участие в конкурсе, стал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, отвечающий за гумантарные вопросы. В итоге - Украина не едет в этом году в Тель-Авив. При этом Кириленко считает это решение ошибочным.

LIGA.net выяснила у чиновника: кто виноват в провале конкурса Евровидение, нужно ли отменить открытый отбор на этот конкурс и кто должен стать новым президентом страны.

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КАКУЮ МУЗЫКУ СЛУШАЕТ И КТО ВИНОВАТ В СИТУАЦИИ С ЕВРОВИДЕНИЕМ

- Как вам номер и песня MARUV?

- Не могу давать оценки. Для меня политический принцип: никто из тех, кто гастролирует в государстве-агрессоре, не может представлять Украину на Евровидении.

- То есть на Евровидение вы смотрите исключительно с политической точки зрения, а не с эстетической или культурной?

- Все эти факторы смешанные. Но Евровидение - это конкурс международного масштаба, вне политики, по моему мнению, никогда не был.

- Кто из нынешних исполнителей / групп вам лично нравится?

- Предпочтения у меня устоявшиеся в течение многих лет: ВВ, Океан Эльзы, Kozak System, Бумбокс, СКАЙ, Друга Ріка. С более новых - Антитіла, Один в каноэ и многие другие.

Решение НОТУ не посылать вообще никого - поспешное и преждевременное

- А кто-то из них мог бы достойно представить нашу страну на Евровидении?

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- Кто будет представлять - это вопрос к тем, кто отбирал. Исполнителей было очень много, подавших заявку на конкурс - несколько сотен. И я так понимаю, они представляли разные жанры музыки. С точки зрения эстетики номеров могут быть разные взгляды. Но с точки зрения компонента, который стал политическим, здесь явная недоработка. Потому что большое количество отобранных исполнителей гастролировали или гастролируют на территории государства-агрессора или путаются в вопросах территориальной целостности Украины.

Ключевая вещь - это правила отбора. Они не должны предусматривать отбор артистов, гастролирующих на территории государства-агрессора. Сейчас принято правительственное решение обратиться через Госкомтелерадио к НОТУ, чтобы они совместно разработали изменения в правила отбора и учли те факторы, которые возмутили общественность. Плюс правительство обратилось в Верховную Раду, чтобы она немедленно рассмотрела законопроект об особенностях ведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора.

Что касается нынешнего отбора могу сказать, что, по моему мнению, решение НОТУ о том, чтобы не посылать вообще никого - поспешное и преждевременное. В стране множество исполнителей надлежащего уровня, к которым одновременно нет вопросов со стороны общественности. И даже сейчас (интервью записывалось 4 марта - ред.) Остается еще неделя, чтобы путем повторного конкурса или экспертных решений отобрать участника от Украины.

- Вы считаете, что найдется артист, после ситуации с нацотбором позволит себе поехать на Евровидение?

- Конечно. Согласно правилам Евровидения, общественный вещатель в каждой стране самостоятельно определяет процедуру делегирования от страны. И даже, если возникли какие-то вопросы к конкурсу, то это не значит, что общественный вещатель должен просто отказаться от представительства. Это означает, что вещатель может в любой другой способ определить представителя. Никого в Европе не волнует каким именно образом. Но Общественное телевидение - это независимый вещатель, и никто не может ему ничего диктовать, их решение - окончательное.

Вячеслав Кириленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

- По итогам зрительского голосования MARUV набрала больше баллов. Можно ли в таком случае всех людей, которые отдали свой голос за MARUV, считать сепаратистами и коллаборационистами?

- Безусловно, нет. После того, как стало известно, что реально от Украины могут поехать люди, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальную целостность Украины, поднялась волна общественного возмущения. Если наблюдать за реакцией соцсетей и СМИ по финальному голосованию, то это сотни тысяч отзывов о том, что недопустимо отправлять на конкурс таких артистов. На этом фоне есть другая цифра - 167 тысяч принявших участие в голосовании. Из этих 167 тысяч часть проголосовала за победителя. То есть это далеко не волеизъявление всей страны. Безусловно, не все, кто так голосовал, имеют антиукраинские взгляды, но исполнитель должен представлять на Евровидении не столько себя и свой номер, как страну.

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- Андрей Данилко и Джамала давали концерты в России после оккупации Крыма. Учитывая это, имеют ли они право сидеть в жюри национального отбора?

- Общественный вещатель определяет жюри. Поэтому пусть вещатель дает оценку.

- Получается, что в сложившейся ситуации виноват общественный вещатель?

- Я не ищу виновных, это вы меня хотите заставить искать их. Я свое мнение по этому поводу высказал: надо менять правила и принимать закон об особенностях гастролей на территории государства-агрессора.

Некоторые телеканалы не очень довольны законопроектом о гастролях в РФ

- Следует ли нам вообще отказаться от Евровидения на время российской военной агрессии?

- Я не думаю, что так стоит вопрос. В Евровидении от Украины должны принимать участие представители, которые не гастролируют на территории государства-агрессора и признают территориальную целостность Украины, и в связи с чем они не могут стать субъектами информационных провокаций России против Украины.

- Законопроект о гастролях был внесен в парламент год назад. Почему он до сих пор не принят?

- Некоторые телевизионные компании не очень довольны таким законопроектом, потому что он предполагает особое титрования выступлений артистов, гастролирующих на территории России.

- Вы имеете в виду телеканал Интер?

- Я имею в виду те телеканалы, которые демонстрируют много музыки и музыкальных клипов. И те телеканалы, которые показывают шоу, в которых такие исполнители могут появляться. А какие это телеканалы - вы сами судите. Это не один канал.

Вячеслав Кириленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

- У председателя правления НОТУ Зураба Аласании спросили, почему отсутствие гастролей в РФ сразу было не сделать условием участия в отборе. Он ответил: «Потому что практически все гастролируют». Не считаете ли вы, что эта ситуация является приговором государственной политике в этой сфере?

- Влияние государственной политики в этой сфере очень ограничено, потому что гастроли исполнителей - это частный бизнес. Это решение, которое они принимают по своему усмотрению. В 2014 году большое количество успешных исполнителей решила не гастролировать в России, и они несут большие материальные потери. Другие, наоборот - воспользовались тем, что эта ниша еще больше освободилась и охотно туда ездят. Но я не думаю, что все или почти все ездят.

- Вы с 2014 года в правительстве - сначала как вице-премьер - министр культуры, сейчас профильный вице-премьер. Гастроли в РФ - это не тема, которая возникла сейчас. Что мешало в течение пяти лет если не принять закон, то прописать четкие нормы и правила отбора?

- У нас нет закрытых границ с Россией. Только, когда парламент на законодательном уровне окончательно признал Россию государством-агрессором, я с общественностью наработал законопроект, который был внесен в парламент. Это было сделано также и потому что возникали стычки перед концертами исполнителей, которые ездят в Россию. Алгоритм как это урегулировать тогда был найден. Я думаю, что после дискуссии, которая сейчас разгорелась, парламент примет его.

- С законопроектом понятно. А что мешало изменить правила в течение пяти лет?

- Правительство не устанавливает правила отбора.

- Но вы же публично выступили с заявлением, что необходимо внести изменения ...

- Правильно. После того, как оказалось, что в финале оказалось огромное количество тех, кто гастролируют в России или не знают чей Крым.

- Для вас это стало новостью? Это первый раз у нас такое?

- В нынешнем финале концентрация людей, а потому и такое внимание общественности, чрезвычайно высоки. До этого были единичные случаи. И даже я на это реагировал.

ЯЗЫК

- Языковой закон. Когда парламент может выйти на финальное голосование и будут ли голоса?

- Поправки очень много, более 2 тысяч. Понятно, что законопроект будет рассматриваться по меньшей мере одну пленарную неделю, может, и дольше. Но в конце концов, я думаю, закон будет проголосован.

- Вы общались с фракциями? Вы как-то координируете этот процесс?

- Координирует этот процесс председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Правительство поддерживает законопроект №5670-д, и приложил усилия, чтобы он был вынесен на повестку дня. Было много встреч с общественностью. А координировала эту инициативу в первую очередь общественность.

- Но вы же профильный вице-премьер или язык - это не ваша тема? В постановлении Кабмина о распределении полномочий между вице-премьерами сказано одно, а когда я вас спрашиваю о НОТУ или языке, вы не особенно охотно отвечаете.

- Вы читали это постановление?

- Да. Там написано, что вы занимаетесь координацией вопрос телевидения, а Евровидение - это ТВ.

- Дело в том, что когда-то у нас была Национальная телекомпания Украины и Национальная радиокомпания Украины. Это были 100% государственные структуры. И тогда можно было координировать. Сейчас у нас состоялась правильная реформа, и теперь - это общественный независимый вещатель, в наблюдательном совете которого нет ни одного представителя от правительства.

- В наблюдательном совете есть представители парламентских фракций.

- Фракции - это не правительство, а законодательная ветвь власти.

Вячеслав Кириленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

- Если этот закон о языке будет принят, принципиально изменится в жизни украинцев в ​​языковом аспекте? Например, в школе, личном общении, при посещении ресторана?

- Язык в образовании уже отрегулирован седьмой статьей закона Об образовании. Относительно языка в сфере обслуживания, то появится четкая норма, что каждый имеет право на обслуживание украинском языке. Если вас будут отказываться обслуживать на украинском языке, когда вы будете об этом просить, то это будет нарушение законодательства. Учреждения должны позаботиться о том, чтобы их работники владели на должном уровне украинском языке.

Если официант откажется обслуживать вас на украинском языке, его руководитель заплатит штраф

- А какая ответственность за отказ обслуживать на украинском языке?

- Если будут фиксированные случаи, то руководитель учреждения может заплатить штраф. Каждый блок закона предусматривает приемлемый переходный период, то есть не будет одномоментного введения всех норм. Вообще вопрос языка не является вопросом словоупотребления, это вопрос национальной безопасности. Как вы знаете вследствие многих веков русификации происходил масштабный удар на уничтожение украинского языка как основного маркера нашей идентичности. Сейчас мы являемся свидетелями длительного процесса восстановления позиций украинского языка, это жизненно необходимо для существования украинского государства вообще. Это не уменьшение тарифов в 4 раза, это вопрос выживания нашей страны как самостоятельной в принципе.

- Сейчас год выборов. Не считаете ли вы рискованным принимать языковой закон, учитывая, что у нас много политиков только и ждут такого повода, чтобы поднять тему "раскола", "ограничение прав русскоязычного населения" и венгерской диаспоры?

- Я тоже считаю, что закон о языке надо было принять гораздо раньше, но не было готовности.

- А сейчас под выборы будут голоса?

- Так получилось, что он рассматривается под выборы. Голоса будут. Потому что в программах всех демократических партий этого созыва написано об уважении к украинскому языку и принятии нового языкового законодательства ...

- У нас и снятия неприкосновенности прописано в коалиционном соглашении.

- И голосования несколько раз были.

- Я общался с депутатами БПП. На камеру фракция говорит, что будет поддерживать закон, а не на камеру говорит, что к этому документу очень много вопросов. То есть нет даже единства в коалиции.

- Значит будем обсуждать еще. Законопроектов было несколько, депутаты от коалиции ставили свои подписи под сразу несколькими законопроектами. Может, у кого остался осадок, что приняли один законопроект, а не другой. Но при обсуждении поправок все точки будут расставлены.

- А закон о языках нацменьшинств планируется?

- В законе о языке есть много ссылок о том, что применение языков коренных народов и национальных меньшинств будет урегулирован отдельным законом ...

- Какого на данный момент нет.

- Насколько мне известно, он нарабатывается.

- В этом созыве теоретически возможно его принятия?

- И практически возможно. Если будет принят закон об украинском языке, то надо будет желательно в этом созыве сразу принимать закон о языках коренных народов и национальных меньшинств. Но часть норм, которая их касается есть и в этом законе, например, по телевидению, СМИ и т.д.

ВЫБОРЫ

Зеленский и Тимошенко не выиграют выборы

- Что планируете делать, если на президентских выборах победит Зеленский или Тимошенко?

- (смеется) Интересный вопрос. Вы считаете, что пора думать, что каждый из нас будет делать, если на выборах победит кто-то из них?

- Не знаю по поводу людей, но политикам - 100% надо.

- Я исхожу из того, что никто из названных вами кандидатов не победит на этих выборах, а значит сохранится курс страны на европейскую и евроатлантической интеграции, на усиление украинской идентичности.

- То есть победит Порошенко?

- (делает паузу) Никто не знает кто победит.

Вячеслав Кириленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

- Какие планы у Народного фронта на осень?

- Не скажу, что я каждый день обсуждаю с коллегами по Народному фронту политические вопросы. К политической кухне Народного фронта я отношения не имею.

- Вы не член партии?

- Я - член партии, но на последнем съезде Народный фронт принял решение готовиться к парламентской кампании, не замечая президентской. А я считаю такое решение ошибочным, потому что сейчас надо подтвердить украинский курс, остановить реванш, и поэтому партии нужно активно участвовать в президентской кампании и поддержать действующего Президента.

К политической кухне Народного фронта я отношения не имею

- Обсуждали ли вы с коллегами по НФ возможность объединения с БПП?

- Насколько мне известно, председатель партии Арсений Яценюк обсуждал это с представителями БПП, но это было год назад или даже больше. Тогда эта идея потерпела крах, хотя, по моему мнению, это была неплохая идея.

- Есть шансы реанимировать эту идею?

- Я не знаю, какие сейчас в этом плане намерения Народного фронта.

- По поводу Арсена Авакова. Вам не кажется, что он сейчас подыгрывает кому из кандидатов?

- Я читаю некоторые его тексты, и он уверяет, что главная задача полиции не допустить работы правоохранителей на какого-то конкретного кандидата или кандидатку.

- Ему удается сохранять эту нейтральность?

- Текст, который он предлагает, приемлем. Если по тексту будут конкретные действия и отсутствие поддержки кого-то из кандидатов, тогда - да.

- Закончим блиц-опросом. Защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий имеет право выступать за сборную Украины?

- С этической точки зрения - нет, но решать будут тренеры.

- Зураб Аласания должен остаться в НОТУ или должен уйти?

- На этот вопрос может отвечать только наблюдательный совет, и как нам всем известно там идут дебаты на эту тему. Какое решение они примут - я не знаю. У меня нет никаких конфликтов с Аласанией. У нас рабочие отношения. Хотя не скажу, что мы часто общаемся.

- Порошенко или Яценюк?

- Это два очень достойных политика.

- Яценюк должен вернуться на пост премьера или его цель - президентство?

- Его уровень и политического опыта позволяет занимать любую должность в стране. Сейчас Яценюк отказался баллотироваться на пост президента. Это, по моему мнению, он сделал правильно.

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