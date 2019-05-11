"Луценко сдал Украину как стеклотару". Блиц-интервью с Лещенко

Украина снова вернулась на первые страницы американских СМИ. Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отменил свой визит в Украину. Он должен был встретиться с новым руководством страны и добиваться проведения расследования против возможного кандидата в президенты США Джо Байдена. Причиной отмены поездки Джулиани назвал "врагов Трампа", которые есть в окружении новоизбранного президента Владимира Зеленском. Джулиани даже назвал имя этого "врага". Им оказался нардеп Сергей Лещенко, который в 2016 году обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов. LIGA.net пообщалась с Лещенко в формате блиц-интервью и получила ответы на семь коротких вопросов.

- Почему Джулиани назвал вас врагом Трампа?

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- Это надо спросить у Джулиани. Думаю, его дезинформировал генпрокурор Луценко, с которым он активно общался последнее время. Луценко как стеклотару сдал Украину американцам в качестве разменной монеты, чтобы только сохранить свою должность генпрокурора. Он придумал себе, что попытки его уволить будут пресекаться США, ибо он помог разоблачить сговор Байдена.

- Почему Джулиани назвал вас осужденным? Что он имел ввиду?

- Он имел в виду решение Окружного админсуда Киева. Некоторое время назад депутат Борислав Розенблат подал в суд, обвиняя меня и Сытника во вмешательстве в американские выборы. Суд вообще не должен был принимать это решение, потому что никаких прав Розенблата ущемлено не было. Но он принял, потому что был такой заказ Луценко. Но это административный иск, и по нему начата апелляционное производство, то есть на сегодня никакого законного решения суда не существует в природе. То есть, кто-то системно дезинформировал Джулиани. Я так думаю, что Луценко.

- Почему Джулиани "черную бухгалтерию" ПР назвал "полностью фальшивой"?

- Тоже неправда. "Черная бухгалтерия" не просто не фальшивка - В Украине произведено множество графологических экспертиз, которые подтвердили ее правдивость. А в США она была использована при доказывании вины Манафорта - транзакции из "черной бухгалтерии" сверялись с платежами Манафорту на офшоры, в результате чего Манафорт был признан виновным в уголовных преступлениях по уклонению от уплаты налогов и осужден к тюремному сроку.

- Зачем на самом деле хотел приехать Джулиани и что это был за маневр с отменой? Он хотел показать Зеленскому, что от вас нужно держаться подальше, если он хочет поддержку США?

- Мотивы Джулиани надо спрашивать у него. Я считаю, что он понял, что Луценко его обманывал, и искал повод не лететь.

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- Как думаете, почему вас сбивают? Вам предложили какую-то должность при Зеленском?

- Сбивают или нет - в любом случае, решение остается за новоизбранным президентом. Никаких должностей с ним мы никогда не обсуждали.

- Не считаете ли, что сейчас вам лучше отстраниться от команды нового президента, чтобы не навредить отношениям с США?

- Разве я настолько “близок” к президенту? Наоборот, я недавно видел информацию, что я “не в команде Зеленского”.

- Собираетесь ли подавать на Джулиани в суд за диффамацию и требовать публичных извинений?

- Я не хочу нагнетать и без того горячую ситуацию. Мы знакомились с Джулиани во время одного из его визитов в Киев после 2016 года и многие его действия в качестве мэра Нью-Йорка заслуживают уважения. Но Джулиани допустил в отношении меня обнародование неправдивой информации. Я не осужден судом в Украине и я не обнародовал неправдивую, фейковую "черную бухгалтерию". Я не являюсь врагом Трампа, я являюсь врагом коррупции, и преступления Манафорта установлены ФБР, а затем доказаны самим американским правосудием. Сама по себе "черная бухгалтерия", к которой я имел отношение, была толчком к расследованию преступлений Манафорта. Ее правдивость не ставилась под сомнение ни в Украине, ни в США. Жаль только, что ее фигуранты получили тюремные сроки только в Америке. А почему никого не наказали в Украине, это еще один вопрос к Луценко - и еще один повод требовать его увольнения.

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