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13.03.2019, 15:50

"Людям надо дать право на оружие". Интервью Кривоноса - за минуту

Сергей Кривонос Фото: скриншот

Коротко пересказываем самое интересное

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Полковник Сергей Кривонос дал интервью проекту KRYM Владимира Федорина. Интервью было записано до того, как Кривонос снялся с выборов президента в пользу Петра Порошенко и занял должность заместителя секретаря Совбеза Украины. Все интервью пересказывает LIGA.net.

1. Предательство Януковича. "Произошедшее в Крыму - это предательство. Предательство, которое готовилось много лет... Мы могли противостоять этому. Военные были готовы и знали свои маршруты. Но не дали приказ... 31 января 2014 года часть ВСУ была преведена в высшую степень боеготовности. Это в том числе касалось частей спецназначения. Тогда стало ясно, что война неизбежна. Наши подразделения были выдвинуты вдоль границы с РФ и в Крым. Мы готовились отбивать агрессию. Это было в период, когда Янукович еще был у власти. Но политическое решения принято не было и инициативу отдали зеленым человечкам".

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2. Русские шовинисты. "Они не братский народ - мы давно это понимали, когда встречались с ними на международных соревнованиях. Великорусский шовинизм у них пер через край... Смешно смотреть на таких военных".

3. Разведчик и спецназовец - это не профессия. "Это стиль жизни. Это совсем другой менталитет, чем у всех остальных. Я прошел все должности - от солдата до первого заместителя начальника Сил спецопераций. В разведке все равны. Твой успех, твоя жизнь - все это зависит от успеха других. Все мои подразделения всегда выходили на первое место, всегда становились самой лучшей командой.

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4. Порошенко не создал систему обороны. "Мое выдвижение в президенты было для многих фурором. Совещание начальники собирали - как я так посмел пойти в президенты! Наверное, Конституцию не читали. При всем позитиве Порошенко в части того, что он сделал для ССО, но свита его дискредитирует. Есть огромное количество вопросов, которые надо решить. Игнорировать их нельзя... За пять лет мы должны были создать систему, которая бы не позволила России всерьез угрожать Украине... Армия должна быть полностью профессиональной... Пока что этого нет".

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5. Люди должны быть вооружены. "Право на оружие - для всего народа. Народ должен быть вооружен... Когда человек имеет оружие - он чувствует себя увереннее как гражданин. Вырастает и ответственность. Мы должны перестроить Украину, чтобы мы стали обществом свободных осознанных граждан, способных защищать свою страну, дом и окружение".

6. В работе с людьми - равнение на Коновальца. "Реальный пример из нашей истории. В начале 20-х годов украинские националисты под началом Евгения Коновальца проводили работу с молодежью в Западной Украине, благодаря чему позже десятки тысяч людей пошли воевать против Красной армии. Это исторический пример".

7. Лобби оружейников. "Не я вносил деньги (залог кандидата в президенты). Я не самовыдвиженец. Деньги вносила партия. Львиная часть вносилась разработчиками украинского оружия... Олигархи не помогали".

8. О Гриценко. "Он был министром обороны. Он думал, что делал все хорошо. Но он полковник, который всю жизнь служил в учебных учреждениях или технических. А я - боевой полковник, прошел всю лестницу снизу-вверх".

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Теги: интервью, сергей кривонос
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