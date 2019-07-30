"Мне не за что краснеть". Интервью Порошенко - за минуту

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В понедельник поздно вечером на Украинской правде вышла первая часть интервью пятого президента Украины Петра Порошенко. За годы своей каденции политик не баловал журналистов частым откровенным общением, лишь иногда проводя пресс-конференции и записывая отрепетированные интервью с четким перечнем телеканалов. В первой части интервью Порошенко рассказывает, доволен ли он результатом на парламентских выборах, обижается ли на Гройсмана, и кто сливает информацию Портнову. Все самое важное и интересное – в 10 коротких тезисах.

Думает, что его партия могла набрать и 30%. "На сколько объективно мы могли претендовать? На много больше... Но у нас был десяток политических сил, которые набирали от 1 до 3%. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но, руководствуясь то ли собственными амбициями, то ли любыми другими мотивациями, пошли, и 15-20% голосов были распылены. Я имею в виду всех: и Самопомощь, и Гройсмана, и Свободу. Всех".

В этом виноват и Аваков. "Каждый государственный деятель должен принимать выбор народа. Это выбор народа. Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции".

Допускает причастность Авакова к акциям Шария. "Была работа против нас организованных групп, вроде Шария... Я не исключаю, что те люди, которые передавали их (воздушные шарики, – ред.) Шарию, имели отношение в том числе к господину Зеленскому. Потому что их охраняла полиция, потому что они точно были причастны к власти. Я думаю, что эта технология будет еще не раз использована против оппонентов действующей власти".

За неделю невозможно научить депутатству. "Сколько надо учиться, чтобы быть фотографом? Минимум, чтобы хотя бы кнопки нажимать? Говорят, пять лет. Если интенсивные курсы в Киево-Могилянке или в Киевской школе экономики, если бы там учили фотографов, то я думаю, что для этого нужно не менее полугода. Если есть желание научиться быть депутатом за две недели... Мы с вами, к сожалению, знаем ответ...".

Но технологически Зеленский выиграл. "Это была блестяще проведенная кампания господином Зеленским. На востоке, западе, в центре, сторонникам России, сторонникам ЕС и НАТО он говорил то, что они хотят слышать, на самом деле не представляя программу. Это тоже технология. Эта технология победила. Я должен это признать".

Уверен, что на местных выборах Зеленскому будет нелегко. "Аргументация людей при голосовании на местных выборах и аргументация людей при голосовании на парламентских выборах кардинально другая… Еще в 1998 году был этот феномен, когда я впервые приехал в Винницу и против меня был городской глава. Я его победил на парламентских выборах, а на городских выборах он взял 60% поддержки. Поэтому я хочу подчеркнуть, что у нас есть большое количество городских голов, лидеров местного самоуправления, имеющих твердую поддержку".

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Гройсман – самоубийца, но на него не обижается. "Я Владимиру Борисовичу желаю всяческих успехов. Я не могу на него обижаться… Мы имели общую политическую судьбу. Он был четвертым в моем партийном списке. Наша политическая сила выдвинула его на спикера. Наша политическая сила выдвинула его на премьер-министра… Было ли право у Владимира сделать этот выбор? Было. Одобряю ли я этот выбор? Нет. Я считаю, что с политической точки зрения, это было самоубийство. Но имеет ли он право на этот выбор? Очевидно, да".

Богдан – информатор Портнова. "Мне вчера четко отметили, что ничего они не раскрывали. Что они проводят служебное расследование уже месяц, потому что они не знают, каким образом это к господину Портнова попадает. Я сказал: "Ваш директор имеет доступ?" Он говорит: "Да, имеет". Я ему говорю: "Это незаконно". Но господин директор передает это господину Богдану, с которым они постоянно общаются. А господин Богдан передает это господину Портнову.

На политические преследования ему плевать. "Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие - друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину".

К созданию ГБР якобы не причастен. "Господи, еще раз подчеркиваю, что к созданию ГБР и делегированию Варченко, хоть я и не знаю, что такое "делегировал" ... я не имею никакого отношения. Во-вторых, единственное, что я вам могу сейчас сказать, что у меня были разговоры и с господином Аваковым, я думаю, что он это может подтвердить, и с господином Турчиновым. Я хочу твердо подчеркнуть, что я как Петр Порошенко не поддерживал ни одного из кандидатов".

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