Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.03.2019, 08:30

"Мне с Путиным кашу не варить". Интервью Порошенко - за минуту

Петр Порошенко на Свободе слова (фото: president.gov.ua)

Что президент имел в виду под обещанием сделать все возможное для деоккупации Крыма - но потом, и каков его план по Донбассу

Реклама
Реклама

Много пафоса, конкретики меньше, критических вопросов, в том числе о коррупции - вообще ноль. Президент Петр Порошенко принял участие в выпуске Свободы слова на ICTV. Что он имел в виду, говоря о том, что после избирательной кампании сделает все возможное для возвращения Крыма, как обеспечить деоккупацию Донбасса и кто хочет срыва выборов в Украине: LIGA.net отобрала самое важное - коротко.

Сначала выборы. "Сразу после президентских выборов первым приоритетом президента Украины будет вопрос Крыма. Президента Украины Петра Порошенко". "Когда говорят, что кто-то с кем-то каши не сварит (здесь Порошенко комментирует заявление Путина в Крыму о том, что с нынешней властью каши не сваришь), то я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты".

Реклама

А потом займемся Крымом. "Первое решение, первый приоритет - будет немедленная активизация международного сотрудничества по освобождению Крыма политико-дипломатическим путем... Сегодня весь мир, начиная с Соединенных Штатов Америки и заканчивая Австралией, принял решение об усилении санкций. Это результат работы нашей дипломатической команды".

Упор будет на санкции. "Платформа, которую предложил президент Порошенко, содержит большое количество компонентов. Первое: расширение санкционного компонента за оккупацию Крыма. Второе: азовский пакет санкций по немедленной деоккупации Керченского пролива и Азовского моря, восстановлению свободы судоходства. Третье: координация усилий по судебным процессам против РФ... Я оптимистически смотрю на перспективы. Россия будет вынуждена принимать позицию международного сообщества. Потому что плата за невыполнение решений ООН для России будет расти".

Они больно бьют по Кремлю. "Никто в мире не верит, что РФ легко переносит санкции. Девять миллиардеров заявили, что санкции для них разрушительны. Bloomberg дал версию, что Россия потеряла из-за незаконной аннексии Крыма минимум $150 млрд и 10% ВВП".

А там и миротворцы на Донбассе. "Сразу после выборов президента, когда Путин будет вынужден возобновить переговоры... Львиная часть стран-членов ООН... готова начинать миротворческую миссию... К чему приведет запуск миротворцев? Оккупационные войска РФ должны уйти из Донбасса. Тяжелая артиллерия и техника должны быть выведены за пределы оккупированных территорий. Разоружение незаконных военных формирований голубыми шлемами ООН. За этим последует восстановление политической деятельности украинских партий на территории оккупированного Донбасса. И мы сможем начинать политический процесс".

Читайте также
Порошенко назвал дальнейшие действия по аудиту Укроборонпрома 11.03.2019Порошенко рассказал, кто может провести аудит Укроборонпрома 07.03.2019Аудит Укроборонпрома, который пообещал Порошенко, завис в 2017-м 07.03.2019

Одно но: у Путина своя логика. "Сегодня Путин заявил, что готов сотрудничать с любым кандидатом, кроме Петра Порошенко... До выборов он будет ходить, молиться, просить, чтобы выбор украинского народа зависел от господина Путина".

Это он хочет сорвать выборы. "В срыве украинских выборов как в 2014 году, так и в 2019 году, заинтересован один человек. Его фамилия Путин Владимир Владимирович. И мне все равно, кого он использует внутри страны, чтобы добиться своей цели. Олигархов, в том числе беглых, с которыми ФСБ уже установила контакты. Или право-леворадикальные экстремистские группировки".

Даже использует радикалов. "Друзья, российские представители необязательно одеты в кремлевского наемника и обвешаны гранатами, или нести идеи русского мира с российским триколором через плечо. Они легко, выйдя на майданы, могут кричать и "Слава Украине", и "Украина понад усе", и даже "Смерть ворогам". Это не лишает Путина возможности их использовать".

Но частных армий в Украине нет. "Нет, не было и не будет никаких частных армий. Вы помните 2014 год, когда известные олигархи пытались их создать, и наши решительные действия по их ликвидации... Никто, кроме государства, не будет иметь монополии на силу".

Реклама

Так ли это? Мы уже разобрались: Частные армии в Украине. Кто за ними стоит и что о них надо знать

Путин не дождется: выборы состоятся. "Моя четкая позиция. Господин Путин, вы этого не дождетесь... Украинцы будут сами определять свою судьбу". "Выборы будут честными. От этого зависит судьба государства. И никому не позволено эти выборы сорвать. Будут ли попытки? Будут. Но... правоохранительная система в состоянии обеспечить порядок на украинских улицах и защитить волеизъявление".

Вопросов о коррупции к Порошенко не было. А сам он сказал только это. "Есть решение СНБО о тотальном аудите, который должен пройти на Укроборонпроме. В ближайшее время также заканчиваются полномочия отдельных членов набсовета Укроборонпрома, и я поручил полковнику Кривоносу (новый замглавы СНБО) подобрать предложения, организовать конкурсы, чтобы... укомплектовать новый набсовет".

"Законопроект о реформе Укроборонпрома я имею право подать как неотложный... Чтобы сделать более открытой его деятельность, открыть часть контрактов оборонного заказа... Я гарантирую, что парламент 100% поддержит".

Присутствовавший на эфире новый замглавы СНБО Сергей Кривонос уточнил: даже при хорошем стечении обстоятельств на запуск системы с новыми подходами потребуется до полугода.

Читайте также: Опасная жертва. Сколько Коломойскому стоил первый срок Порошенко

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, война, укроборонпром, выборы президента 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Опасная жертва: cколько Коломойскому стоил первый срок Порошенко
Экономика Опасная жертва: cколько Коломойскому стоил первый срок Порошенко
Экономика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 