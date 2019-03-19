"Мне с Путиным кашу не варить". Интервью Порошенко - за минуту

Много пафоса, конкретики меньше, критических вопросов, в том числе о коррупции - вообще ноль. Президент Петр Порошенко принял участие в выпуске Свободы слова на ICTV. Что он имел в виду, говоря о том, что после избирательной кампании сделает все возможное для возвращения Крыма, как обеспечить деоккупацию Донбасса и кто хочет срыва выборов в Украине: LIGA.net отобрала самое важное - коротко.

Сначала выборы. "Сразу после президентских выборов первым приоритетом президента Украины будет вопрос Крыма. Президента Украины Петра Порошенко". "Когда говорят, что кто-то с кем-то каши не сварит (здесь Порошенко комментирует заявление Путина в Крыму о том, что с нынешней властью каши не сваришь), то я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты".

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А потом займемся Крымом. "Первое решение, первый приоритет - будет немедленная активизация международного сотрудничества по освобождению Крыма политико-дипломатическим путем... Сегодня весь мир, начиная с Соединенных Штатов Америки и заканчивая Австралией, принял решение об усилении санкций. Это результат работы нашей дипломатической команды".

Упор будет на санкции. "Платформа, которую предложил президент Порошенко, содержит большое количество компонентов. Первое: расширение санкционного компонента за оккупацию Крыма. Второе: азовский пакет санкций по немедленной деоккупации Керченского пролива и Азовского моря, восстановлению свободы судоходства. Третье: координация усилий по судебным процессам против РФ... Я оптимистически смотрю на перспективы. Россия будет вынуждена принимать позицию международного сообщества. Потому что плата за невыполнение решений ООН для России будет расти".

Они больно бьют по Кремлю. "Никто в мире не верит, что РФ легко переносит санкции. Девять миллиардеров заявили, что санкции для них разрушительны. Bloomberg дал версию, что Россия потеряла из-за незаконной аннексии Крыма минимум $150 млрд и 10% ВВП".

А там и миротворцы на Донбассе. "Сразу после выборов президента, когда Путин будет вынужден возобновить переговоры... Львиная часть стран-членов ООН... готова начинать миротворческую миссию... К чему приведет запуск миротворцев? Оккупационные войска РФ должны уйти из Донбасса. Тяжелая артиллерия и техника должны быть выведены за пределы оккупированных территорий. Разоружение незаконных военных формирований голубыми шлемами ООН. За этим последует восстановление политической деятельности украинских партий на территории оккупированного Донбасса. И мы сможем начинать политический процесс".

Одно но: у Путина своя логика. "Сегодня Путин заявил, что готов сотрудничать с любым кандидатом, кроме Петра Порошенко... До выборов он будет ходить, молиться, просить, чтобы выбор украинского народа зависел от господина Путина".

Это он хочет сорвать выборы. "В срыве украинских выборов как в 2014 году, так и в 2019 году, заинтересован один человек. Его фамилия Путин Владимир Владимирович. И мне все равно, кого он использует внутри страны, чтобы добиться своей цели. Олигархов, в том числе беглых, с которыми ФСБ уже установила контакты. Или право-леворадикальные экстремистские группировки".

Даже использует радикалов. "Друзья, российские представители необязательно одеты в кремлевского наемника и обвешаны гранатами, или нести идеи русского мира с российским триколором через плечо. Они легко, выйдя на майданы, могут кричать и "Слава Украине", и "Украина понад усе", и даже "Смерть ворогам". Это не лишает Путина возможности их использовать".

Но частных армий в Украине нет. "Нет, не было и не будет никаких частных армий. Вы помните 2014 год, когда известные олигархи пытались их создать, и наши решительные действия по их ликвидации... Никто, кроме государства, не будет иметь монополии на силу".

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Путин не дождется: выборы состоятся. "Моя четкая позиция. Господин Путин, вы этого не дождетесь... Украинцы будут сами определять свою судьбу". "Выборы будут честными. От этого зависит судьба государства. И никому не позволено эти выборы сорвать. Будут ли попытки? Будут. Но... правоохранительная система в состоянии обеспечить порядок на украинских улицах и защитить волеизъявление".

Вопросов о коррупции к Порошенко не было. А сам он сказал только это. "Есть решение СНБО о тотальном аудите, который должен пройти на Укроборонпроме. В ближайшее время также заканчиваются полномочия отдельных членов набсовета Укроборонпрома, и я поручил полковнику Кривоносу (новый замглавы СНБО) подобрать предложения, организовать конкурсы, чтобы... укомплектовать новый набсовет".

"Законопроект о реформе Укроборонпрома я имею право подать как неотложный... Чтобы сделать более открытой его деятельность, открыть часть контрактов оборонного заказа... Я гарантирую, что парламент 100% поддержит".

Присутствовавший на эфире новый замглавы СНБО Сергей Кривонос уточнил: даже при хорошем стечении обстоятельств на запуск системы с новыми подходами потребуется до полугода.

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