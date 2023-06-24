Полковник Нацгвардии Александр Пивненко был удостоен Золотой Звезды Героя Украины 23 марта 2023 года. Он убежден: это не за какой-то конкретный поступок на фронте. Это – за годы работы.

Пивненко отдал армии более 19 лет жизни, большую часть из них – в спецназе. Хорошо знает, как быть и бойцом, и командиром. Признается: командовать – сложнее. Он был комбригом 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая три месяца держала Бахмут.

"В Бахмуте у нас с 25 выстрелов по российским самолетам точно шесть были результативными... Раз немного подбили Су-24, на котором летал Пригожин (владелец террористической организации "Группа Вагнера")", – говорит он LIGA.net.

С марта полковник возглавляет Восточное управление Нацгвардии.

Почему харьковскому спецназу не удалось добить Пригожина, как украинские силы провели успешный прорыв в Харьковской области и что поддерживает бойцов в боях – в интервью Александра Пивненко для LIGA.net. Дальше – прямая речь.

24 февраля я встретил в Отдельном отряде спецназначения. Встретил спокойно. Утром поднялся, услышал взрывы в Харькове. Были прилеты артиллерии, удары по военным частям ПВО, которые дислоцировались в области.



Где-то к 11 утра мы вступили на окружной Харькова в наш первый бой.

Получили задачу поддержать Силы обороны на Циркунах. Там были три танка, я должен был их своими "Буцефалами" поддержать, провести аэроразведку.

Ехали по окружной быстро, чтобы успеть. На Циркуновском перекрестке уже стояла тяжелая техника. До взвода людей, Т-72, БМП, ЗУ-23, два МТ-ЛБ. Я думал – наши. Мы на скорости приблизились к ним вплотную. Оказалось – россияне. А мы, считайте, просто приехали к ним на блокпост.

Наш БТР буквально с 25-30 выстрелов уничтожил этот танк, он загорелся. Затем мы уничтожили БМП. Россияне начали бежать вдоль лесополосы. По нашему БТРу тоже были попадания из РПГ, но он выдержал.

За нами сразу вошли ВСУ и спокойно выгнали остатки врагов.

"Артиллерия россиян постоянно работала. Когда мы стояли на "Хартроне", нас "Градами" буквально поливали. Когда ты в здании, вроде ничего страшного. Но неприятно. Потому что то ночью несколько кассет забросят, то днем в любой момент – обстрел".

Они знали, что это не даст результата, это не точечные удары. Но создавали условия, при которых морально очень тяжело. Некоторые не выдерживали. Остались самые стойкие – те, кто умеет и желает воевать.

В спецназе люди воспитываются годами. Характер их тоже проявляется. Когда они только приходят – очень много крутых ребят. Но боец или ли не боец – определяется мгновенно только на войне, когда рядом прилетит.

Самолеты российские тогда тоже активно работали. Кстати, про самолет расскажу.

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"ПАРНИ ХОРОШО НАТАСКАЛИСЬ СБИВАТЬ САМОЛЕТЫ"

Один самолет Су-34 сбил солдат-срочник бригады 3017. Этот самолет тогда нормально нанес авиаудар по Холодной горе, по Танковому институту, по одной из воинских частей. Он летел на разворот, и когда уже разворачивался на окружной, четко попал под наши посты противовоздушной обороны.

Солдат попал с первого раза, самолет был уничтожен.

"За год войны ребята хорошо натаскались работать по самолетам. Уже когда я командовал 3-й бригадой и мы были в Бахмуте в начале 2023 года, у нас из 25 выстрелов по самолетам точно шесть были результативными: два Су-24, два Су-25 и два вертолета Ми-24. Раз немного подбили Су-24, на котором летал Пригожин. Но той сушке повезло, ее только зацепили".

В Харьковской области мы провели полгода в обороне. Нашими задачами были разведка БпЛА и ударно-штурмовые действия. Иногда выполняли параллельные задачи. Снайперы там, кстати, себя хорошо показали.

Пока был командиром отряда, я еще, бывало, работал непосредственно в ударной группе. Мы участвовали в контрнаступлении Сил обороны в Харьковской области. Наше направление было – Цуповка, Уды, Казачья Лопань, Гоптовка.

Россияне очень хорошо умеют обороняться. У них в Харьковской области была защищенная связь. Мобильных радиостанций – не так много. Но они все затянули проводами для "тапиков", а как ты провода прослушаешь?

Но нет той позиции, которую нельзя взять. Мы создали преимущество, наших сил было почти в пять раз больше. Когда прошел прорыв, они лишились управления передней линией. А люди побежали.

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"В АТО МЫ ПОЛУЧИЛИ ШАНС ПОДГОТОВИТЬСЯ"

Нельзя говорить, что в армии противника все идиоты. Нет, там есть нормальные военнослужащие. Они тоже учатся. И сейчас перестраивают тактику. Особенно – террористы из "Вагнера". Их учат люди из ГРУ.

Но в Харьковской области мы по тактике превысили то количество, которое нужно было, чтобы совершить прорыв. И он удался.

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24 февраля, когда россияне заходили в Украину, они по своему уровню соответствовали уровню украинской армии образца 2008-2010. Возможно, десантники подготовлены получше. Но глобально армия РФ не была готова к таким боевым действиям. Ее годами разворовывали.

Мы с 2014 года, когда они начали вклиниваться в Крым, Донецкую и Луганскую области, получили шанс подготовиться. У нас была АТО, потом – ООС. На ротационной основе подразделения обкатывались там постоянно.

Да, войну, которую мы имели тогда, не сравнить с Бахмутом. Но все равно мы получили боевой опыт. Поэтому сейчас опережаем их в развитии.

"В 9:00 ВАГНЕРА ШТУРМИРУЮТ, 14:00 – ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД"

После Харьковской области был Бахмут. В начале января 2023 года нас туда направили. Мы провели там больше 70 дней. В тех условиях – это очень долго.

Поначалу, на контрасте, было тяжело. Мы попали на эти "самые веселые" дни, когда "Вагнер" полными силами пытался завладеть восточными и северными окраинами города. Мы были на востоке.

"Ежедневно – штурмы. Мы были морально не совсем подготовлены к такой активности. Не теряли ничего сильно, но первые две недели были тяжеловаты. Потом адаптировались, а "вагнера" начали заканчиваться".

Если в нормальных условиях процесс адаптации занимает у человека 20 дней, то у военных все проходит быстрее. Времени на раскачку нет.

Поэтому ищешь способы мотивировать комбатов, чтобы они мотивировали людей через командиров роты. И так потихоньку появляется азарт к действиям. Плюс так сложилось, что наша 3-я бригада была единственной, где в Бахмуте были срочники. Но все они – молодцы, очень хорошо себя показали.

Мы были сначала на востоке и юге города, потом на севере Бахмута. Боевые действия там отличались. На востоке противник каждый день начинал штурм четко в 9 утра. Дальше нам нужно было продержаться где-то до 14:00. Штурм заканчивался. Они забирали своих 300-х и 200-х. После чего у всех начиналась жизнь. На севере они штурмовали только ночью.

Такие разные тактики – когда одни штурмуют только ночью, а другие только днем – связаны, вероятно, с оснащением. Не на всех хватало тепловизоров.

Но они придумали, как это обойти. Тепловизор дают кому-то одному, он идет первым, а другие пристраиваются за ним паровозиком и двигаются колонной.

В самом городе в основном работал "Вагнер". Им регулярно помогала артиллерия. Засвечивался 106-й парашютно-десантный полк РФ.

Раз работали наши снайперы на "промке". День получился очень результативный. Так в тот район прилетел российский самолет и сбросил авиабомбу. Ребят не задело, все живы-здоровы, просто их покувыркало немного, и они вышли оттуда. Но я редко видел, чтобы ради двух людей поднимали целый самолет, конкретно отрабатывающий одну точку.

"ЕСЛИ НЕ СДЕЛАЕМ, ЧТО ДОЛЖНЫ, ОНИ НАС ВСЕХ КОНЧАТ"

Лично мне эмоционально труднее быть командиром. Я бойцом был много лет. На войне ты как боец отвечаешь только за себя и свои знания. Тебе поставили задачу – ты ее выполняешь. И ни за что не переживаешь.

Когда командуешь, от твоих решений многое зависит. Останется человек жив или нет. Потеряешь ты позиции или не потеряешь.

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Командир должен не просто пользоваться уважением и авторитетом. Он должен чувствовать все нотки настроения у людей, чтобы их выровнять. Он должен "зажигать" бойцов. А это возможно только поддержкой и работой.

Например, если противник шел в наступление на их позицию, а бойцы его уничтожили, а потом еще пошли позабирали оружие – эта огневая позиция будет самой "зажженной". Государственные награды – это тоже очень важно.

Командир должен постоянно думать. Плюс – переживать, как людей одеть, накормить и помыть. Плюс – наладить постоянное обеспечение. Плюс – наладить работу тыловых подразделений. Плюс – объяснять людям, что происходит. У всех разное отношение к ситуации.

Не все же пришли по желанию служить, кто-то был срочником, когда началась большая война. И не все морально готовы к боевым действиям. Особенно к таким, как в Бахмуте. Это тоже нужно понимать.

Это у меня уже много эмоций выгорело, я с 2008 года в спецназе. Да и то уже считаю, что пора заканчивать с этими россиянами, сколько можно.

"Мы же понимаем, что если мы не сделаем то, что должны сделать, то они придут, просто нас всех "кончат" – либо в тюрьме, либо сразу расстреляют".

Играться с нами не будут. Поэтому уже нужно идти до конца. Давать им передышку нельзя, иначе они через три года пойдут на новый штурм. Неважно, будет там хозяином Путин или кто-нибудь другой.

У них менталитет такой. А мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое.

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ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ГЕРОЯ

О том, что я получу звание Героя Украины, узнал, когда мы выехали из Бахмута. Через несколько дней меня вызвали из Харькова в Киев.

Я, в принципе, догадывался, для чего.

Приехал. Возле монумента "Родина-мать" тогда как раз был выпуск курсантов Национальной академии Национальной гвардии. Там президент Украины Владимир Зеленский вручил мне награду.

Думаю, мне это звание дали за то, что я вложил много сил и здоровья в формирование разных подразделений Национальной гвардии. И за то, что все поставленные задачи выполняю с максимальной эффективностью.

Это не за одно событие. Это – за целый ряд поступков.

Тогда же министр [Игорь Клименко] по представлению командующего назначил меня начальником Восточного территориального управления НГУ. Вот это для меня была большая новость. Я не хотел уходить из бригады.

Бригада – это серьезный организм, управлять которым интересно и очень тяжело. В новой должности я решаю важные организационные административные вопросы. Но уже не пойду воевать и командовать подразделениями.

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