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02.05.2019, 22:39

"Мы 7 лет партнеры с Коломойским". Интервью с Шефиром - за минуту

Сергей Шефир: единственное фото на странице Facebook

Кто может возглавить АП, какие олигархи вложили (или нет) деньги в кампанию и какова роль телеканала Коломойского в победе Зеленского: коротко

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Близкий друг и бизнес-партнер новоизбранного президента, который вместе с Владимиром Зеленским построил Квартал 95 - Сергей Шефир - дал интервью изданию theБабель. Кто может возглавить АП, какие олигархи вложили (или нет) деньги в избирательную кампанию и какова роль канала Игоря Коломойского 1+1 в победе Зеленского. Пересказываем первую публикованную часть интервью - за минуту.

Возглавить АП? Не очень подкован. "Мне кажется, глава администрации должен быть профессионалом и хорошо подкован юридически. Юридически я не подкован, только на уровне бизнеса. На человеческом уровне договориться конструктивно смогу".

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А вот юрист Коломойского - очень. "(Андрей Богдан) очень нам помог... Если его назначат главой АП, то все сразу неоправданно накинутся. Хотя он работал с очень разными людьми: с Гриценко, Азаровым, Коломойским, с нами. В своей сфере у нас он был движком".

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Богдан в плотной связке с Зеленским. "Точно не суфлер, потому что Вова сам говорит. Может, подсказчик. Он объяснял, что вот это о нас не просто так сказали - преследовали вот такую цель. Это человек, который знает, какие документы куда нужно подать и чего не стоит делать, чтобы не подставиться. Советник?.. Не знаю, я не силен в определениях. Словом, мы вошли (в выборы) связкой, и он был в этой связке".

И пришел не просто так. "Когда мы больше года назад начали задумываться о политической карьере, к нам много людей приходили, которые после первого или второго сезона Слуги народа говорили, что Вова должен пойти. И он (Богдан) тоже пришел. Но не просто так, а сразу с социологией и сказал: "Вот смотри, ты уже на шестом месте". С тех пор много раз приходил: "Смотри, ты уже на пятом с половиной".

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Баканов тоже может стать главой АП. "И он может... Не хочу лезть в дележ портфелей и комментировать".

С Коломойским партнеры много лет. "Хотите вы этого или нет, но мы партнеры с Коломойским в телевизионном бизнесе уже седьмой год. Мы общались с ним (юристом Андреем Богданом), в том числе, и как с юристом Коломойского".

А Зеленский еще не окреп. "Поэтому я и сказал, что это назначение будет большим ударом. Владимир еще не окреп, а тут начнут говорить".

Люди Портнова денег Зеленскому не давали. "Я лично с ним не знаком, но знаю, кто это. Это несусветная глупость... В фонд мог перечислить деньги любой, но я не знаю, кто туда перечислял, у меня нет списка... Он (Портнов) ни разу не был в штабе. Если Богдан с ним общается где-то, допускаю, он может общаться. Но Портнов - точно не наша команда и быть в ней не может".

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Хорошковский тоже. "Бред сивой кобылы. Мы с Хорошковским не разговаривали".

И Ахметов, говорит, не при делах. "Думаю, что с Зеленским не встречался. Могу дать 99,9 процента".

Хотя его канал проявлял лояльность. "В каких-то случаях даже звонили ребята и спрашивали: "Как дела, почему не заходите к нам, давайте". Мы же в последний момент к ним зашли (с политической рекламой), потому что у них дороже было. Вы же знаете, бюджет кампании был рекордно маленький... Вошли примерно в миллионов пять долларов".

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Но он был не один. 1+1. "Мы договаривались с "плюсами", но никакой финансовой составляющей в этом не было. Это была обычная договоренность партнеров. Ребята, мы у вас выходим на канале. Мы хотим продолжать это делать, вы нас поддержите? Они сказали: "Да, конечно, мы вас поддержим, нам с вами по пути"... А что они нам давали? Да, они анонсировали Слугу народа".

"На самом деле, к нам все основные каналы - ICTV, Украина, СТБ - были лояльны. "Плюсы" просто поддерживали".

Канал Коломойского должен Кварталу. "Долг есть, но он постепенно гасится. Все законтрактовано. Если кто-то откажется, пойдем в суды. Нельзя сказать, что с плюсами просто, но то, что со сцены говорит Квартал, немногие каналы согласны терпеть”.

Зеленский хочет реалити-шоу. Но не с Банковой. "Это мечта. Вова (Зеленский) - это же вообще такая ракета, которую нужно держать, иначе улетит в космос. Он сейчас говорит: "Я хочу, чтобы везде камеры были, чтобы в любой момент все зашли и посмотрели. Я не хочу сидеть на Банковой, я хочу сидеть в нормальном европейском прозрачном офисе".

Сейчас ему ищут офис. "Нам, правда, сказали, что и Ющенко хотел переехать, и Порошенко". "Мы говорим, что найдем инвестора, который сделает. Нам говорят, что это коррупция. Все воспринимается плохо, нас приземляют. Но, конечно, какой-то нормальный офис очень хотелось бы. Потому что я был в АП на той декабрьской встрече Владимира с Порошенко, и там очень некомфортно".

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, интервью, 1+1, за минуту, Сергей Шефир
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