Зеленский о деоккупации Крыма, который превращается в "российский авианосец", и о единственном способе освободить крымских политзаключенных

Президент Владимир Зеленский дал интервью крымским журналистам на острове Змеиный в Черном море. Говорит, что хочет построить большой флот к 2035 году, – потому что Крым нужно возвращать. И считает, что его предшественник Петр Порошенко (он называет его "седым депутатом"), этого не делал. LIGA.net выбрала 11 главных цитат из интервью Зеленского о Крыме и будущем полуострова.

Остров Змеиный выбрал неслучайно. "Этот небольшой остров, как и любая другая наша территория, является украинской землей. И мы будем защищать его со всей нашей мощью".

К 2035 году хочет большой флот. "По развитию нашего военно-морского флота у нас есть три этапа. К 2035 году – строительство большого флота… Наша задача – построить профессиональный мощный флот, который не будет угрожать кому-то, потому что мы мирное государство, но будет готов к любым шагам. И мы готовы к разблокированию Черноморского региона".

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Обещает корветы и базы. "Будут и корветы, будут и военные катера, будут и малые подводные лодки. Все это обязательно будет, и эта программа уже начата. Также новые военно-морские базы. Первая будет строиться в Бердянске".

Крым сегодня выглядит как российский авианосец. "Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. На сегодня это милитаризованный остров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации, – с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением природной, экологической и туристической привлекательности".

Поэтому Украине нужно бить в колокола. Раньше этого не делали. "Надо ежедневно, как говорится, бить в колокола. Для этого нужно, чтобы было место, был колокол, были руки. Считаю, что до этого момента, до Крымской платформы, не было просто колокола, не было людей… Люди, которые хотят возвращения Крыма, есть".

Крымских политзаключенных может освободить только Путин. "На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я выхода другого не вижу… Это важный вопрос – вопрос политзаключенных сегодня. Он заторможен полностью. Со всеми лидерами, поверьте, вопрос крымчан я всегда поднимаю".

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Но для России их нет, потому что "нет оккупации Крыма". "Почему Россия так относится к этим вопросам? Потому что они объединяют вопрос политзаключенных с оккупацией Крыма. То есть, для них они не политзаключенные, потому что "не было оккупации Крыма". Они разделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших ребят, которые находятся в Крыму или на территории России".

Не видит смысла в неболезненных санкциях против россиян. Дискредитируют СНБО. " Есть государства – США, Германия, Франция, Великобритания –, которые могут своими санкциями реально действовать против чиновников РФ или временных чиновников Крыма, у которых также что-то есть где-то за границей. Такая санкционная политика действенна. А если мы ежедневно, например, решением СНБО будем вводить санкции против вот таких временных руководителей, но они никак не влияют на этих людей, я считаю, что мы просто дискредитируем СНБО".

ФСБ плохо проверяет информацию о его визитах в Крым. "И когда я сказал в одном из интервью о рапанах, они отреагировали, мол, что это было "в советские времена". Я не был в советские времена в Крыму, кстати, никогда. Тогда это было дорого. Моя семья не могла себе вообще этого позволить. И приехал впервые в Крым со своей будущей супругой, нам было по 18 лет (Зеленский 1978 г.р.. – Ред.). Это было уже не в советском Крыму, а в украинском. Что-то их КГБ или ФСБ не очень хорошо работает".

Уверен, что украинскую власть с радостью примут в Крыму. "С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, – и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь".

И назвал места в Крыму, куда поедет после деоккупации. "Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь (с 1971 года – Береговое. – Ред.), затем выпить бокал шампанского "Новый Свет". Еще "Глициния" (пансионат в поселке Нижняя Ореанда. – Ред.), ну и на Ай-Петри".

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