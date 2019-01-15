Мы разрушили Третий Рим, империей Москве больше не быть - Здиорук

Третий Рим разрушен, Россия больше никогда не будет империей, а через два года большинство приходов будут в ПЦУ, рассказал в интервью LIGA.net Сергей Здиорук, ведущий научный сотрудник отдела гуманитарной политики НИСИ с 1992 года. В своих монографиях, статьях и аналитических материалах он обосновывал необходимость поместной украинской церкви. И если патриарха Филарета считают духовным отцом томоса, Здиорука смело можно назвать научным.

- Что получили с томосом граждане Украины, которые не являются православными, католики, дзен-буддисты, атеисты, агностики?

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- Они получили более сильное национальное государство. А национальное государство заботится обо всех добропорядочных гражданах, независимо от национальности, вероисповедания или его отсутствия. Это забрало нашей независимости. Когда стал трещать по швам Советский Союз и его руководители поняли, что поезд уходит, в политбюро ЦК КПСС была создана секретная группа из лучших умов. В том числе два человека были из Украины. Они думали, как не дать республикам независимость. И не последним был вопрос церкви. Казалось бы, 70 лет строили коммунизм, боролись с попами, говорили, что Бога нет, и вдруг начали искать это все. На тот случай, если отделится Украина, они пытались обосновать, что апостол Андрей освятил Москву и шел не через Киев, а через Ставрополь, где родился генсек Михаил Горбачев. Над ними свои же смеются, профессура из московской духовной академии. Один из таких уже сегодняшним путиным сказал: "Это же апостольские пути, а не газопровод, который можно проложить где захочешь".

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Сергей Здиорук (фото - Ирина Шевченко/LIGA.net)

- Но у нас по Конституции церковь отделена от государства, как церковный вопрос может государство укрепить?

- Политика и религия тесно переплетены, даже если государство светское, как у нас. Это была последняя цепь, которой мы были прикованы к империи. Это была последняя артерия, по которой они высасывали нашу кровь и наш интеллект. К тому же московская церковь, от влияния которой мы избавились, это вообще не церковь. Религиозные организации всегда были хорошим прикрытием для спецслужб, разведки, диверсионных групп. Это не имеет ничего общего с верой. Это просто удобный легальный канал влияния на другие государства. Особенно в московском православии.

- То есть, это элемент гибридной войны?

- Можно и так сказать. Мне не очень нравится это определение. Войны всегда были гибридными. Всегда использовались шпионы, подкуп, тайная дипломатия, династические браки, подстрекательства, слухи и другие формы влияния. Хотя современные гибридные войны имеют свою специфику. С появлением СМИ, телевидения, интернета эти мощности увеличились в тысячи раз. Уже можно не посылать танки, а взять тепленькими тех, кто сначала мысленно покорился врагу, а потом останавливает нашу технику, как это делали в Лугандонах. Но, слава Богу, большинство наших граждан - сознательные, разумные люди. Они радуются томосу независимо от вероисповедания или его отсутствия.

Московская церковь - это вообще не церковь. Религиозные организации всегда были хорошим прикрытием для спецслужб, разведки, диверсионных групп. Это не имеет ничего общего с верой

- Что получила Украина помимо укрепления государственности и удовлетворения нужд верующих?

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- Мы возвращаем свою более чем тысячелетнюю историю христианства. Мы отбрасываем Москву на 600 лет назад, в 1448 год, когда они самовольно отделились от Киевской митрополии и их более 140 лет никто не признавал, пока они обманом не выбили себе патриархат. На самом деле, у российской церкви до сих пор нет никакого томоса об автокефалии. Пройдет время, и на Вселенском православном соборе скажут, что у этих мошенников нет никакой автокефалии и они раскольники. К тому же, отмена акта 1686 года о подчинени Москве Киевской митрополии касается не только современной территории Украины. Речь идет о Кубани, Белгородщине, Курщине, части Рязанщины, всей Беларуси, Литве - все эти земли входили в Киевскую митрополию.



Сергей Здиорук (фото - Ирина Шевченко/LIGA.net)

- Что теряет Россия помимо церковной истории и влияния на украинское общество?

- Меняется вся геоцерковная ситуация в пользу Украины и Вселенского патриархата. Вселенский патриархат они давно хотели съесть. Они с XVI столетия носятся с идеей "третьего Рима". Даже в ХХ веке, в 1948 году Иосиф Сталин пытался организовать собор и перетянуть православный центр в Москву. Теперь навеки похоронена эта идиотская идея. Забудьте. Вычеркните. Третий Рим пал. Он больше никогда не поднимется. Россия больше никогда не будет империей. Она распадется на 12-19 мелких княжеств. Наконец те, кого они взяли в рабство - Саха-Якутия, Бурятия, Татарстан, чукчи, морийцы, Мордва - создадут свои государства. Мы с ними будем дружить, по-соседски торговать, восстановим Великий шелковый путь. У нас большое будущее, и все это результат государственной и церковной независимости.

Москва с XVI столетия носится с идеей "третьего Рима". Даже в ХХ веке, в 1948 году Иосиф Сталин пытался организовать собор и перетянуть православный центр в Москву. Теперь навеки похоронена эта идиотская идея

- Но пока меньше сотни приходов Московского патриархата перешли в украинскую церковь.

- Нет больше никакой церкви Московского патриархата. Часть ее объединилась с украинской церковью, а часть ликвидирована по решению Синода Вселенского патриархата. Теперь у нас есть бродячие попы и епископы, которые пока сопротивляются. И по моим прогнозам, через год-два они все перейдут в украинскую церковь. Останутся только штатные гэбисты. Все епископы в свое время сотрудничали с КГБ, патриарх Филарет неоднократно рассказывал, что и он тоже. Тогда священник не мог получить сан, если он не сотрудничал с КГБ. Но были священники, которые просто сотрудничали, а были штатные офицеры КГБ, а сейчас ФСБ и ГРУ, для которых ряса - только прикрытие.

- Уже принят закон, который обязывает российскую церковь в Украине указывать в названии свое происхождение, на подходе закон о переходе церковных общин, какие еще решения следовало бы принять в новых условиях?

- Следовало бы принять еще два фундаментальных закона. Один, чтобы закрепить соглашение между государством и церковью, по типу конкордатов между Ватиканом и странами, в которых большинство граждан католики. Второй - о военном капелланстве, или о капелланстве в целом. Пока у нас этот вопрос упорядочен только правительственным актом.

- Зачем светскому государству упорядочивать отношения с церковью?

- Не с церковью. Такие договоры могут быть подписаны со всеми церквями, всех конфессий, представленных в Украине. Там нужно четко прописать права и обязанности сторон. Сейчас, по закону о свободе совести и религиозных организациях, в Украине может быть создана любая религиозная организация. Сегодня у нас улица с односторонним движением. Они только требуют: землю дай, свет дай, налоги не бери, перемещение товаров и ценностей через границу бесплатно. Хорошо, если это наша церковь. А если это наши враги везут сюда оружие или вывозят ценности? Представляете, идет война, а под прикрытием религиозной организации московские попы в монастырях хранят оружие, укрывают террористов, сами принимают участие в вооруженных бандах, со своих колоколен корректируют огонь врага по нашим позициям, передают разведданные о дислокации и перемещении наших войск. Ни в одной стране нет такого законодательства. Эти псевдо-демократические нормы нужно убрать и разработать нормальную партнерскую модель отношений.

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