Министр обороны Резников дал интервью BBC Украина: когда завершится война, будут ли самолеты и почему Спартц неправа

Министр обороны Алексей Резников дал интервью BBC Украина. Он рассказал, почему американские самолеты F-16 не подходят Украине (и какая альтернатива) и что в мае Украина теряла в боях с войсками РФ до 100 воинов ежедневно.

LIGA.net выбрала 12 главных цитат из интервью министра.

Украинская ПВО сбивает 50% ракет. "Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, ужаса было бы кратно больше. Когда я говорю "кратно больше", я имею в виду, что 50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО… Сегодня не существует 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например, от тех же "Калибров"… Поэтому говорить о том, что можно закрыть небо полностью, я бы не брался. Но улучшить системы противовоздушной и противоракетной обороны мы обязаны".

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В прошлом году не было шансов получить даже Stinger. "В ноябре прошлого года шанс получить Stinger был нулевым. Мне персонально во время визита в Вашингтон говорили: "Stinger – невозможно, Алексей". Я: "Как невозможно?" Говорят: "Закон запрещает" – "Так измените закон" – "Невозможно". Это было сказано мне в ноябре. А уже в январе мы получили первые 100 стингеров от наших друзей из Литвы с согласия, конечно, США".

Наши аэродромы не готовы к F-16. Но есть альтернатива. "И будут самолеты. Вопрос какие. Потому что если кто-то думает, что самолеты F-16 – это решение, то они глубоко ошибаются. Наши аэродромы не готовы к F-16, там есть нюансы. Возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хорошие. Есть другие самолеты современного стандарта. Например, Gripen шведского производства".

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Зеленский не учит Залужного воевать. "Мы договорились с господином Залужным, что я не учу его воевать. И президент не учит воевать. Президент ставит политические задачи, а военные профессионально готовят кампанию".

Обещает, что украинские войска дойдут до границ 1991 года. "Мы дойдем до международно признанных границ по состоянию на 1991 год. Точка… Вопрос в очередности кампаний и ресурса, который нам для этого нужен. И мы это, не скрывая, обсуждаем с нашими партнерами. Они знают наши планы".

Повестка не означает отправку на фронт. "Повестка не означает, что тебя забрали в армию. Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас – тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: "Иди, ты в резерве". Или: "Друг, а почему ты не стал на регистрацию?"

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Самый большой пик наших потерь был в мае. "Тогда преимущество врага было самым большим, особенно на донбасском направлении, – они использовали до 1000 артиллерийских снарядов в час. Это было бешеное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае действительно до 100 ребят и девушек, к сожалению, погибало, и до 300-400 было ранено".

Но артиллерия 155-го калибра и HIMARS все изменили. "К счастью, после того, как мы постепенно начали менять картину благодаря оружию 155-го калибра… Сначала поехали "Трипл севен", или "Три топора", как их называют (гаубицы М777), потом поехали М109, "Цезари", Panzerhaubitze и так далее – и это конкретно изменило ситуацию. Контрбатарейная борьба сразу уменьшила интенсивность огня. А как приехали всем известные HIMARS – то, вы знаете, когда мы точно, очень четко попадаем в их склады и командные центры, – это начинает менять картину боя очень существенно".

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Завершить войну до конца года – реально. Что для этого нужно. "Реально, если наши партнеры будут продолжать нам помогать, уже совершенно не сомневаясь, что они помогают победителю… Это возможно... Даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план – освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года".

Говорит, что обвинения конгрессвумен Спартц похожи на российскую ИПСО. "Это личное мнение одного человека, который, к сожалению, не совсем владеет фактами… Как министр обороны Украины я вам скажу, что уже не впервые встречаю так называемую ИПСО, которую запускают наши российские враги…"

А упреки о якобы контрабанде оружия – ерунда. "Никакого запроса ни от одного (заграничного) официального органа я как министр обороны не получал... Возможна ли контрабанда из Украины в Европу? Возможна. Сигареты же возят... Но, простите меня, (что) вывезут артиллерийскую установку М777, которая весит десятки тонн, или "Краба" сорокатонного – это же ерунда полная. Кроме того, это современное оружие, имеющее в себе GPS-трекеры, которые наши партнеры легко могут отслеживать".

Украина обязалась не стрелять из HIMARS по России. "Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории РФ. Мы везде это засвидетельствовали, даже я персонально сделал это письмом на имя моего коллеги – руководителя Пентагона, – что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины".

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