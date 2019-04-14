"Мы выбираем не Голобородько". Порошенко на стадионе - за минуту

Президент Петр Порошенко в одиночку ответил на вопросы журналистов в пресс-центре стадиона Олимпийский. Кандидат Владимир Зеленский, который и вызвал его туда на дебаты - не пришел. Мы прослушали 45 минут выступления Порошенко: вот что он сказал - коротко.

Говорит, что сделал выводы. "Я тщательно проанализировал результаты первого тура... Выводы касаются и кадровой политики... Во время второй каденции места в нашей команде должны получить люди с такими характеристиками. Это должны быть молодые люди, которые очень хорошо себя проявили в программе децентрализации, лидеры громад с доверием людей. Будем двигаться в сторону кадровых изменений".

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И вот первое: Семочко - уволен. "В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки генерал Семочко был уволен с должности".

Климкин и Полторак остаются. "Я отправлять их в отставку не собираюсь. Страна знает, кто представляет дипломатию при президенте Порошенко. Это министр иностранных дел Климкин и главный внешнеполитический советник Елисеев. Вы их знаете? Страна их знает. Это не коты в мешке, все понятно. Министерство обороны возглавляет Степан Полторак, который пользуется полным моим доверием. Я доволен его работой".

А губернаторов быть не должно. "В соответствии с Конституцией, все главы ОГА уходят в отставку сразу после завершения выборов. Причем независимо от того, кто победит. Это в принципе основные кадровые возможности президента... Сразу после выборов я буду инициировать изменения в Конституцию, чтобы должности глав ОГА были ликвидированы... Контрольные функции останутся у префектов".

Роспуск парламента не готовит. "Конституционных оснований нет. Если есть теории заговора, то я в них не верю. Я считаю, что Рада этого созыва сделала огромные шаги по поддержке и реализации инициатив президента. Если новоизбранный президент будет пытаться в любое время распускать парламент, назначать депутатов - это дорога к тоталитаризму".

Обещает НАТО и ЕС после 2023 года. "Я специально назвал конкретный год, когда мы должны подписать план действий на членство в НАТО и выполнить критерии для того, чтобы подать заявку на членство в ЕС... Если будут продолжены реформы, если будет парламентская поддержка нашей программы по членству в ЕС и НАТО, это реально".

И хочет знать, а что там у Зеленского. "Дебаты, на которые мы сегодня собрались и где господина Зеленского нет, были собраны именно для того, чтобы он что-то рассказал. Как он видит европейскую, евроатлантическую интеграцию. Как он видит первые направления реформ. Как он видит продолжение курса реформ президента Порошенко, если, не дай бог, он будет избран. Но это будет выбор украинского народа, я его буду уважать. Любой выбор".

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Зеленский не равно Путин. Борды не о том. "Я никогда не говорю, не говорил и не буду говорить, что между Путиным и Зеленским стоит знак равенства. Это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что любой президент Украины, кроме Порошенко - это его мечта... Путин специально подвесил вопрос и освобождения наших заложников, и наших военных. Чего он ждет? Одной вещи: выборов. И эти борды говорят только об одном. Мы не дадим господину Путину шансов на его успех. Все, не больше и не меньше".

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А вот Медведчук равно Путин. И Порошенко - ни при чем. "Медведчук де-факто является представителем Путина, а не Украины. Он не представляет президента Украины и не будет представлять. Единственная функция у господина Медведчука была - освобождение военнослужащих и заложников. И даже если он сделал только то, что мы освободили наших 74 заложника в декабре 2017 года - я бы с ним встречался. Сейчас, когда этот процесс остановлен - остановлены и встречи".

Надоело меряться роликами. "Я не хочу меряться роликами. Я категорический противник виртуальной кампании». «Мне не нравится, что в стране избирательная кампания похожа на немое кино. Мне не нравится, что вместо участия в дебатах мы имеем виртуального кандидата, который должен убедить нас только из клипов. Это недостойно украинской демократии. Когда кандидат мелькает на экранах, но ничего не говорит, для большинства это просто сюжет из фильма Слуга народа. Но мы выбираем не Голобородько".

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Это неуважение. "Не к Порошенко. Порошенко сцепил бы зубы и стерпел. Это неуважение к народу и к стране, к избирателям. Соберитесь с силами и прийдите на дебаты".

Ждет Зеленского на ICTV. И на Суспильном. "Я сделаю все, чтобы дебаты состоялись. Закон предусматривает: кандидаты принимают (а не могут принимать) участие в дебатах, которые должны состояться 19 числа на Суспильном. 20:00, 19 апреля, Суспильне. Уважаемый Владимир Александрович, завтра меня пригласили, так же как и вас, в эфир ICTV. Завтра я буду там. Не бойтесь, дебаты - это не страшно... Приезжайте завтра. Если и завтра не получится, я и послезавтра вас приглашаю. Расскажите гражданам Украины о своих планах".

Стадион так стадион закончился. "Я прийшов - тебе нема. Но у вас будет возможность реализовать свою позицию: и завтра, и послезавтра, и в среду, и в четверг, и в пятницу на Суспильном во время обязательных по закону дебатов... Это не спортивные соревнования и не шоу, это право гражданина получить полную информацию о будущем, о кандидате".

Уверен в победе, несмотря на соцопросы. "Я считаю, это тот крест, который я как президент должен нести... Я уверен в своей победе".

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