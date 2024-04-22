Ближайшее время для Украины будет трудным, говорит руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью BBC.

У россиян был успех на авдеевском направлении, они накопили морской компонент ракет, оперативно-тактическое ракетное вооружение. Проблемы начнутся с середины мая, считает Буданов.

Что глава ГУР рассказал о подготовке россиян, какие информационно-психологические операции проводит Россия и знает ли разведка о планах врага: LIGA.net собрала ключевые цитаты.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сбили Ту-22М3 и что это будет означать

Самолет был поражен на расстоянии 308 км. "Скажем так, плодотворная и долгая работа дает о себе знать. Это тот же, как говорится, прием и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50... Это первое сбивание самолета дальней авиации в этой войне".

Одессе будет немного легче. "Потому что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, которые, пожалуй, больше всего принесли разрушений городу".

Россияне будут искать новые рубежи для запуска. А в направлении Одессы, в принципе, других рубежей нет. "Будут применять только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и моря. Х-22, я надеюсь, больше не увидят".

Успех россиян в Авдеевке и накопление ракет

У россиян был реальный успех под Авдеевкой. "Это надо признать. Это факт. Они это смогли. Все остальное – пока рано об этом говорить".

"Россияне особенно накопили морской компонент ракет, оперативно-тактического ракетного вооружения. Но пока он активно ими не применяется. А ракеты авиационного компонента – ну, они снова очень серьезно исчерпали свои запасы... Они немного экономят".

Нас ждет довольно тяжелая ситуация в ближайшее время. "Но она не катастрофическая. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут".

Угрозы наступления на Киев сейчас нет. "Безосновательно [об этом говорить]. Ситуация не изменилась, абсолютно".

Читайте также: Министерство антипропаганды для Зеленского. Как власть готовится к новой волне "Майдана-3"

Ограничение Telegram и "Майдан-3"

Операция "Майдан-3" продолжается и продвигается. "Россияне над этим работают. Они четко понимают, что чисто пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности. Оно не должно выглядеть как некая пророссийская позиция. Нет".

"Этот вопрос, который уже касается государственной тайны... Извините, больше я не могу рассказать".

Процесс обмена пленными замедлился. "Потому что "Майдан-3" и все остальное. Россия использует все возможные факторы для создания социального напряжения. И будет использовать дальше".

Telegram – это огромная проблема. "(Надо. – Ред.) упорядочить это все – навести в этом порядок, хотя бы законодательно заставить всех зарегистрироваться, чтобы было понятно, кто за каким медиаресурсом".

Прогноз на ближайшее время: "Будет тяжело"

Ближайший период, считают в ГУР, будет тяжелым для Украины. "Но тяжелый и катастрофический – это разные вещи. Мы уже несколько раз проходили тяжелые периоды, и этот пройдем, поверьте мне".

"Все их планы заранее нам известны. Как на них реагировать? На большинство есть ответ".

"Есть определенные вопросы, которые трудно нам будет сломать, но мы найдем ответ. Как всегда, в последний момент что-нибудь придумаем".

Читайте также: Секретарь СНБО: Россия не планирует "СССР 2.0", а хочет Бучу в масштабах всей Украины