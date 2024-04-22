Найближчий часу для України буде важким, каже керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю BBC.

Росіяни мали успіх на авдіївському напрямку, накопичили морський компонент ракет, оперативно-тактичне ракетне озброєння. Проблеми почнуться з середини травня, вважає Буданов.

Що очільник ГУР розказав про підготовку росіян, які інформаційно-психологічні операції проводить Росія та чи знає розвідка про плани ворога: LIGA.net зібрала ключові цитати.

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Як збили Ту-22М3 і що це означатиме

Літак був вражений на відстані 308 км. "Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. Це той же, як-то кажуть, прийом і ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50... Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні".

Одесі буде трошки легше. "Тому що літаки Ту-22М3 застосовували ракети Х-22, які, мабуть, найбільше принесли руйнувань місту".

Росіяни шукатимуть нові рубежі для пусків. А в напрямку Одеси, в принципі, інших рубежів немає. "Будуть застосовувати тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря. Х-22, я сподіваюся, більше не побачать".

Успіх росіян в Авдіївці та накопичення ракет

У росіян був реальний успіх під Авдіївкою. "Це треба визнати. Це факт. Вони це змогли. Все інше – поки зарано про це говорити".

"Росіяни особливо накопичили морський компонент ракет, оперативно-тактичного ракетного озброєння. Але поки що він активно ними не застосовується. А ракети авіаційного компонента – ну, вони знову дуже серйозно вичерпали свої запаси... Вони трошки економлять".

На нас чекає досить важка ситуація найближчим часом. "Але вона не катастрофічна. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть".

Загрози наступу на Київ зараз немає. "Безпідставно [про це говорити]. Ситуація не змінилася, абсолютно".

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Обмеження Telegram і "Майдан-3"

Операція "Майдан-3" триває і просувається. "Росіяни над цим працюють. Вони чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. Воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні".

"Це питання, яке вже стосується державної таємниці... Вибачте, більше я не можу розповісти".

Процес обміну полоненими уповільнився. "Тому що "Майдан-3" і все інше. Росія використовує всі можливі фактори для створення соціальної напруги. І буде використовувати далі".

Telegram – це є величезна проблема. "(Треба. – Ред.) впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом".

Прогноз на найближчий час: "Буде важко"

Найближчий період, вважають в ГУР, буде важким для України. "Але важкий і катастрофічний – це різні речі. Ми вже кілька разів проходили важкі періоди, і цей пройдемо, повірте мені".

"Всі їхні плани заздалегідь нам відомі. Як на них реагувати? На більшість є відповідь".

"Є певні питання, які важкувато буде нам зламати, але ми знайдемо відповідь. Як завжди, в останній момент щось придумаємо".

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