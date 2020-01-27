"Надо вернуть нашу землю. И садиться за стол говорить". Интервью Зеленского – за минуту

В пятницу, 24 января, поздно вечером вышло интервью президента Украины Владимира Зеленского израильскому 9 каналу. Это уже второе за последнюю неделю интервью президента израильским журналистам. Почему президент вспомнил о СССР, как собирается заканчивать войну и почему оставил премьер-министра Алексея Гончарука - LIGA.net выбрала десять главных тезисов из интервью Зеленского.

Чувствует себя комфортно в Израиле. "Израиль для меня всегда ассоциировался с огромным количеством близких друзей, родственников, которых так-то не увидишь, тем более со сменой моего статуса, очень сложно… Я чувствую комфортно себя в Израиле. Это правда. Очень комфортно. Свободные люди. Много знакомых. Меня все узнают".

В Украине нет антисемитизма. Но есть "ручейки". "Должен заметить, что этого (антисемитизма – ред.) нет. Если какие-то там радикальные течения (я бы не назвал их течениями) и есть в Украине, то это ручейки. И нечего отрицать, есть такие люди, но по сравнению с другими странами - только ручейки".

На стенограмме разговора с Трампом в США делают деньги. "Я понимал, что после нашего звонка вытягивается какая-то история. Я делал все, чтобы Украину не втягивали в этот политический вопрос… Поэтому весь текст разговора, насколько я знаю, все читали. Это популярное чтиво Соединенные Штаты могли бы это как бестселлер потом продать, и продадут! Они на всем делают деньги".

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Диалог с Россией начался. "У нас появился диалог. И не только диалог в нормандском формате. Мы стали о чем-то говорить. Три года не было нормандского формата. Мы договорились. Мы вернули моряков. Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Значит, мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался".

Без разговора с Путиным пленных не вернешь. "Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах. Разные, наши люди, украинцы, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. Значит с кем мне их решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу".

Ощущает, что мир нужен и России. "Интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен… В общем, это все – большая, огромная такая яма. И интуитивно у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе, это также нужно миру".

Ведь в СССР как-то вместе жили. "Но как-то же жили. Как-то что-то было. И было много. И были в составе одной страны – Советского Союза. И родственники, и сломленные семьи. И родственники, с которыми ты не общаешься, которые находятся там. И наоборот".

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Нужно вернуть Крым и Донбасс. И думать о совместном будущем. "Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения территориальной целостности… Если это закончится так в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, тогда, что это не последняя история. А возвращение территорий в Украину будет говорить о том, что война закончилась, надо дальше как-то жить. Жить, не убивая друг друга. Это уже говорить надо, садиться за стол, говорить, понимать друг друга, попытаться наладить будущее. Возможность этого совместного будущего. Попытаться".

Сравнил Гончарука с машиной. "Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль… Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек… Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат".

Через четыре года хочет передать "ключики от новой Украины". "Я считаю, что за мою каденцию мы обязательно это сделаем. Стабилизировать, поменять имидж Украины. Конечно, дать взлет инвестиционный, дать классный климат… И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция".

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