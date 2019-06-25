"Наш ответ должен быть циничным". Кулеба о скандале в ПАСЕ

Шансов на пересмотр решения ПАСЕ по России нет. Реакция Украины должна быть без эмоций - спокойной и циничной. Об этом в блиц-интервью LIGA.net заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

- Означает ли позиция Ассамблеи, что и другие санкционные инструменты против России могут быть ослаблены?

- Прямой связи нет, но, конечно, сигнал тут четкий - если такое можно сделать в Совете Европы, то почему нельзя сделать в других местах?

- Кто виноват в том, что Ассамблея уступила россиянам?

- Решение ряда ключевых игроков вернуть Россию любой ценой. При этом в их системе взглядов эту любую цену должны были заплатить Украина, другие страны и Совет Европы. Так и произошло.

- Есть ли шанс на пересмотр позиции Ассамблеи?

- Нет.

- Звучат мнения, что Украине следует покинуть Ассамблею, если туда войдут россияне. Это действенный механизм? Если не так, то как необходимо поступить Украине, какой план?

- Это решение должен принять парламент. МИД работает над своей реакцией в правительственном сегменте Совета Европы. Но однозначно Украина должна реагировать. Не эмоционально, а спокойно и цинично. Это вопрос самоуважения.

В ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ произошло на фоне отсутствия каких конструктивных шагов россиян и вопиющего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ об агрессии РФ.