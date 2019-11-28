"Наша задача проста – закончить войну". Речь секретаря СНБО Данилова – за минуту

В четверг, 28 ноября, в Киеве прошла панельная дискуссия "Национальная платформа "Диалог о мире и реитеграции". Спикером одной из панелей стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. С чем президент Владимир Зеленский едет на нормандский саммит, будут ли выборы на Донбассе - LIGA.net выбрала десять главных тезисов из выступления Данилова.

Закончить войну – задача простая. "Наша задача достаточная простая – закончить войну. При этом мы понимаем, что война происходит на территории Украины и никто не будет пренебрегать национальными интересами. Мы будем их только отстаивать".

"Нет капитуляции" мешает закончить войну. "Когда определенные политические силы пытаются настаивать на "Нет капитуляции", то нужно помнить, что многие их этих людей принимают участие в политических процессах. Надо понимать, что это политические процессы, которые к завершению войны не имеют никакого отношения".

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Нужны коридоры с оккупированным Донбассом. "Если мы признаем, что это украинцы, мы должны дать возможность пересекать линию разграничения в человеческий способ. На сегодня нет ни одного автомобильного коридора связи с оккупированной частью Донецкой и Луганской областей. Наше задание – сделать как можно больше гуманитарных коридоров для того, чтобы граждане Украины могли спокойно передвигаться".

Подпись президента не всегда что-то значит. "Мы живем в мире, где войну не принято называть войной. Есть ли в этом наша вина? В какой-то мере есть. Если бы мы не были наивными и не подписывали определенные меморандумы. В современном мире подписи президентов больших стран ничего не значат".

Есть пять сценариев реинтеграции Донбасса. "В СНБО есть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Мы очень тщательно изучаем все процессы и готовим предложения для президента, имея большой объем информации от наших разведчиков… Все эти пять сценариев должны быть на пользу Украины".

Франция требует выборов на Донбассе. "Пару дней назад у меня была встреча с послом Франции, который говорил, что надо срочно проводить выборы. Выборы должны проходить только по украинскому законодательству при участии украинских партий, а на избирательных участках должен быть флаг Украины. Это наша принципиальная позиция".

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Говорить "Донбасс" нельзя. "Очень часто Россия вкидывает в наше пространство словосочетания, которыми мы начинаем пользоваться. Одно из них – так называемая формула Штайнмайера. Но также они говорят "Донбасс". Такой институции как Донбасс не существует, ее нет ни в одном из наших законов. Есть оккупированная часть Донецкой и Луганской областей. Донбасс – это другая географическая институция, которая начинается с Ростовской области и заканчивается Днепропетровской".

Капитуляции не будет. "Никаких шагов к капитуляции и процессам, не связанным с интересами государства, никто делать не будет".

Не везде можно развести войска. "Не на всех участках фронта мы можем делать разведение. Есть места, где это делать физически невозможно. Должны быть другие договоренности. Но мы уверены, что дойдем до ситуации, когда это будет возможно сделать".

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