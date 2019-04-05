"Наступил переломный момент". Интервью Гриценко - за минуту

Бывший кандидат в президенты, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко в интервью Украинской правде рассказал, как президент Петр Порошенко якобы "вбухал миллионы" на его дикредитацию; собирается ли поддержать во втором туре Владимира Зеленского; пойдет ли снова на выборы и как оценивает самостоятельный поход на парламентские выборы Андрея Садового. Главные цитаты - коротко от LIGA.net.

У Украины сейчас переломный момент. "И из этих выборов она либо пойдет стремительно вверх, либо стремительно вниз… И отсюда – важность выборов и сумасшедшая борьба за первое кресло".

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А телевизор – ключевой фактор влияния. "На самом деле, (креативный подход, – ред.) использовал только Зеленский… Но при этом нужно понимать, что ключевой фактор влияния на сознание людей – телевизор. По факту, почти половина людей, более 45% проголосовали или за сохранение фальши, коррупции и мародерства, или за кандидата, которого еще никто не знает".

Феномен Зеленского – это протест. "Я понимаю феномен Зеленского… Таким же мог быть феномен Вакарчука, если бы он пошел. Это протест, глубинный… Он (Зеленский, – ред.) всем спутал карты и поломал игру. Зеленский победил почти во всех областях".

О Смешко ничего не скажет. "Я знаю его с 1993 года… У меня только один вопрос: я постоянно видел его на каналах Порошенко-Медведчука – 112 Украина и NewsOne, которые для меня почему-то были закрыты. Вот для меня этот вопрос пока без ответа. Больше о Смешко ничего не скажу".

Порошенко вбухал миллионы, чтобы его уничтожить. "Против меня, как ни против кого, велась проплаченная огромная фейковая кампания… Несколько недель назад Facebook открыл информацию о части заблокированной чернухи против меня, и мы увидели этот масштаб в деньгах. Там на один пост тратилось по $50 тыс… Это же десятки миллионов долларов Порошенко вбухал, только чтобы уничтожить меня. Никого так системно не уничтожали".

Но при Порошенко у страны нет шанса. "Я не вижу ни единого шанса для страны при сохранении Порошенко при власти. Он – убийца шанса, он его убил за эти пять лет. Я не хочу, чтобы страна еще пять лет жила в режиме коррупции, тотальной фальши и мародерства".

Вот Гриценко пытались дважды склонить. "Были две попытки уговорить меня пообщаться с Петром Алексеевичем. Я ответил: "Пусть придет сюда, скажу ему все в глаза". Я отказался, там не о чем говорить".

Кандидатом в президенты больше не пойдет. "Больше на президентские выборы не пойду. Это точно".

На парламентские – пойдет. "Те партии, которые собрались вокруг меня раньше или в ходе этой кампании, мы идем вместе на эти парламентские (выборы, – ред.). Речь о партиях Народный контроль, Европейская партия, Хвиля, Рідна країна, Альтернатива Фирсова еще раньше вступила в Гражданскую позицию. Вот эти пять партий".

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А решение Садового – его право. "На днях увидел заявление Садового, что Самопомощь идет самостоятельно на выборы… На той пресс-конференции, когда снимался (Садовой с участия в президентских выборах в пользу Гриценко, – ред.), он заявил, что хотел бы, чтобы Самопомщь стала "объединительной платформой". Но, повторю, это – их решение".

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