"НАТО дает сигнал Украине. Россияне психуют". Интервью Сергея Кривоноса – за минуту

LIGA.net отобрала 10 тезисов из интервью заместителя секретаря СНБО: о России, минских переговорах и острой нехватке современного вооружения

Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос дал интервью газете Факты. Какой сигнал НАТО посылает России, зачем Кремль ищет врагов в Украине, Беларуси и Нагорном Карабахе, как вести себя в Минске: LIGA.net отобрала самое важное – за минуту.

Альянс показал, что стоит за Украиной. "Это главный посыл и для украинцев, и для руководства Кремля. (На учениях) были отработаны совместные действия Сил специальных операций США и Украины – совместные полеты и десантирование личного состава. Плюс, что очень важно, работали штабы, где непосредственно планировали эти операции и решали вопросы взаимодействия и совместимости".

Это очень четкий сигнал. "Представители НАТО говорят, что... сделан большой шаг для дальнейшего взаимодействия. Мы же считаем, что получили огромную поддержку как на военном, так и на политическом уровне. И – главное! – сигнал, что не останемся один на один с врагом".

Россияне психуют. "Меня сложно чем-то удивить. Но совместные действия и десантирование с использованием (конвертопланов) Osprey стало для меня большим удовольствием... Почему россияне так психуют? Потому что боевой радиус этого самолета – 700 километров, практическая дальность полета без дозаправки – 2200 километров. Это реально серьезно напрягает наших агрессивных соседей".

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Osprey – очень мощные машины. "Их создавали для Сил специальных операций США. Они предназначены для проведения десантных и специальных операций на любых территориях. В 2008-м Пентагон заказал поставку 167 конвертопланов на 10,4 миллиардов долларов... Летательные аппараты такого типа больше никто в мире не выпускает на промышленном уровне".

А у нас с техникой – провал. "Боевые действия – это не только танки и БМП. В первую очередь это противостояние разведки, средств радиоэлектронной борьбы, сил и средств поражения высокоточных боеприпасов и оружия. Иногда одна ракета приносит больше пользы, чем танковый батальон. С обеспечением современной техникой у нас провал, мягко говоря".

Самолеты – старые. "Летательная техника в большинстве своем старая, еще времен Советского Союза. А потом случаются трагедии… 43 года самолету, рухнувшему на чугуевском аэродроме. Можете себе представить? Смог бы сейчас ездить жигуленок, выпущенный в 1977 году? Конечно, нет... Эта трагедия стала еще и имиджевым ударом по нашей авиационной промышленности, потенциал которой мы не используем".

Зеленскому пора принимать решение. "Уважаемые, или мы модернизируем технику времен Советского Союза, или начинаем работать с нашими партнерами по использованию авиационной техники стран НАТО. Нужно, чтобы наверху поняли необходимость срочного принятия решения". "Авиазаводы у нас есть, но они стоят, потому что нет заказов, нет госпрограммы развития авиационной промышленности. Президент четко сказал, что нужно этот процесс ускорить, но пока его команда очень медленно работает в этом направлении".

Кремль отрабатывает захват территорий. "Кавказ-2020 – это очередное запугивание Украины.., очередное бряцание оружием и игра мышцами российских Вооруженных Сил. Достаточно сказать, что они отрабатывали во время учений возможные варианты захвата территорий".

Путин ищет врагов. И легко находит. "Возьмем последние события, где без влияния России не обошлось. Снова возобновился конфликт между Азербайджаном и Арменией. В Беларуси, слава Богу, еще не дошло до кровавых стычек, но все идет к обострению ситуации. Для нас она может стать проблематичной, поскольку возможное поглощение Россией Беларуси – это дополнительные 1086 километров границы".

Нам нужно быть жесткими в Минске. "Нужно пересмотреть линию поведения Украины... Почему россияне ставят нам ультиматумы? Первыми говорить должны мы, а вот они – оправдываться. Нужно быть более активными и агрессивными во время этих переговоров и требовать свое, а не стоять, словно младший школьник перед старшеклассником".

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