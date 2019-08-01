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01.08.2019, 18:01

"Национализм в крови украинцев". Интервью Кикабидзе - за минуту

Вахтанг Кикабидзе (фото - Радио Свобода)

Вахтанг Кикабидзе о Путине-захватчике, знакомстве с Зеленским и как можно было избежать оккупации Донбасса

Известный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе дал интервью проекту Радио Свободы "Крым.Реалии". В нем он открыто осуждает Владимира Путина за оккупацию украинских и грузинских территорий, объясняет почему россиянам это нравится, а также что думает о Владимире Зеленском. Самое интересное из получасовой беседы – в девяти коротких тезисах.

Знаком с Зеленским. "Интеллегентный, образованный, с юмором, хороший актер. Говорят мол: "Пришел комедиант". А Рейган, один из лучших президентов, кто был по профессии?! Актер. А актер должен быть образованным человеком".

Понравилось, что Зеленский выиграл выборы. "В России должна прийти свежая кровь. Что мне понравилось в Украине, так то, что Зеленский победил. Дай Бог, чтобы у него все удалось, я его хорошо знаю. Свежая кровь уже видела, в котором «Г» они жили, я имею в виду людей до 40 лет. И именно поэтому они другую уже политику будут проводить".

С Украиной шутить нельзя. "Украинцы по своей натуре националисты. Это сидит у них в крови. Они просто так руки вверх не поднимут и не сдадутся. Это надо понимать в том смысле, что сегодня аннексирован Крым и никто не знает, чем все закончится. То, что у нас будет только хуже, мы, грузины, знаем. А с Украиной так шутить нельзя".

Крым – это чистая оккупация. "Я вырос со знанием того, что Крым - это Украина. Правда, нам рассказывали, будто эту территорию Украины какой-то дедушка подарил. Ага, как Орджоникидзе в свое время наши территории отдавал (Григорий Орджоникидзе, советский государственный и партийный деятель, председатель Высшего Совета народного хозяйства СССР - ред.). Это чистой воды оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет».

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Почему Путину выгодна война в Украине. "Путин очень переживает, что он не в первых рядах государств, которые диктуют политику мира. Он выбрал неправильную позицию и начал пугать всех".

А россиянам такой Путин нравится. "В России очень много граждан радуются, что Путин начинает оккупировать какие-то маленькие земли. Нравится, что он захватчик. А кому не нравится – их мало".

Но у Путина "сломалась палка". "В 2008 году все политологи говорили, что у Путина мозги работали на восстановление Советского Союза. Но на нас сломалась палка! Потом это перешло в Молдову, куда-то еще, а потом - в Украину. Это чистой воды оккупация, интервенция".

Оккупации Украины могло бы и не быть. "Меркель и Саркози вдвоем отказались принимать нас в НАТО и Евросоюз. Все могло быть по-другому. Почему мировое сообщество не отреагировало на агрессию России в 2008 году? Потому что никто не хотел головной боли. Подумаешь. какая-то маленькая Грузия. А вот Украина – очень большая страна. И они поняли, что ошибку допустили".

Украина очень близка. "Грузия и Украина имеют очень давние корни дружбы. В Украине меня принимают как на второй родине. Я очень люблю украинцев. Хорошо помню, когда впервые приехал в Украину. Я молодой был, вошел в гостиницу и не успел поставить чемоданы, как раздался стук, в дверь вошел официант и говорит: «Вахтанг, это вам от менеджера отеля». Хреновуха, чесночок и маленькая пампушка лежали у него на подносе. Я так обрадовался и сказал: «Ваше здоровье!».

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Теги: Грузия, интервью за минуту, вахтанг кикабидзе
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