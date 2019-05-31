"Не договоримся - объявим войну". Интервью Шефира - за минуту

Совладелец группы Квартал 95 Борис Шефир, брат которого работает первым помощником президента Владимира Зеленского, дал скандальное интервью Детектору медиа. LIGA.net публикует 8 коротких тезисов. Некоторые из них в офисе Зеленского уже назвали "личным мнением" Шефира.

Закон о языке надо отменить, говорит. "Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет".

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И убежден, что Путин "не любит стрелять в людей". "Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем?".

Жалуется, что Зеленский забрал во власть лучших из Квартала. "От нас ушел наш основной финансист и юрист. Наш главный юрист — Иван Баканов. Мы ищем ему замену. Весь руководящий состав у меня забрали, я вынужден теперь искать себе помощников".

Украинизация мешает ему делать деньги. "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны. Ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много".

Предлагает другой подход. "Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском — коммерчески привлекательным. Заработали мы на фильме в прокате 75 миллионов. Половину дохода забирают кинотеатры, 11% - дистрибьюторы. Также я должен заплатить налоги. Но ведь можно украиноязычные фильмы освободить от всего этого".

Хочет телеканал, как в России. "Это же самый позорный канал (UA:Перший). Нужен государственный украинский канал. Не только общественный. На него следует выделить хорошие деньги. Чтобы он работал как ОРТ (Первый канал РФ). Это самый богатый канал в России. Государственный канал - это же голос государства".

Замену Зеленскому искать не будут. "Мы взяли новых актеров. Было желание кого-то из них назначить фронтменом. Но мы пришли к выводу, что такого фронтмена, как Володя, мы не найдем. У нас будет равная команда актеров, наших звезд. А фронтмен, если сможет - выделится. Пришла к нам молодежь - Ласточкин, Ткач - очень яркие личности. И наши старички занервничали".

Как Квартал 95 будет пародировать Зеленского. "Вова не смешной. Его очень тяжело пародировать. Он не говорит глупостей. Эти глупости не смешные. Но пародию на Володю мы уже придумали. Кто будет его пародировать - не скажу. Внешне как его пародировать... Скорее всего, он будет эдаким нормальным человеком, который попал в дурдом и всему удивляется".

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