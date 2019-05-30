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30.05.2019, 07:30

"Душили-душили - это обо мне". Интервью Саакашвили - за минуту

Михаил Саакашвили вернулся в Украину (фото - ЕРА)

Будет ли он мстить Петру Порошенко за изгнание, почему не собирается топить Владимира Зеленского и как должен работать Игорь Коломойский

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вчера вечером прямо из аэропорта Борисполь отправился в прямой эфир и дал интервью телеканалу Наш. Будет ли он мстить пятому президенту Петру Порошенко за изгнание, как в Украине должен работать олигарх Игорь Коломойский и почему не собирается конкурировать с Владимиром Зеленским: все интервью - коротко.

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При Порошенко его душили. "Как у Шарикова. Душили-душили - это про меня. Меня (во время задержания в 2018 году) схватили эти гориллы, в машине шесть мужиков на мне сидело: ну что, отключился? Потом в вертолете меня душили, потом руки закручивали. Польский доктор с ума сошел, когда мои ушибы увидел. Я это вообще забыл. Я просто рассказываю, чтоб с другим так не обошлись".

Но мстить не будет. "Я не приезжал кому-то мстить, я не мочильщик и я не сажальщик. Это не моя функция". "У меня есть личная причина быть на него злым, но у меня нет личных обид. Я его встречал совсем недавно. Я был на съезде Европейской народной партии... Он был как лидер БПП. Мы встречались в очень закрытом пространстве, очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю - они растерялись, заняли периметр... А я просто прошел".

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Порошенко и без того растерян. "В старых правилах он кого угодно перехитрит и обдурит... Вы видели на стадионе, какой он растерянный был? Вот такой же он будет при новой системе. Когда все будут равны, у него нет шансов. Конечно, он будет саботировать".

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А вот Зеленский - молодец. "Он сам принимает решения. Сказал после первого тура, что вернет Саакашвили гражданство... Один раз сказал и сразу сделал... Другое поколение, другой менталитет. Четкий, конкретный, любит действовать, не перекладывая ответственность".

И вообще, у Саакашвили чуйка. "У меня не было особых иллюзий по поводу Порошенко. Думал, что у него есть исторический шанс, и он его использует. Ошибся. В этом случае я вижу, что это независимая фигура. Все остальное придет. Отсутствие опыта только на пользу".

Зеленский независим от влияний. "Я уверен. Я видел, как он вошел в офис, какие он принимает решения, какой у него склад характера. Очень зубастый, правда. Он не позволит диктовать ему за прошлые отношения условия... За него проголосовали 73%".

А Коломойскому придется играть по правилам. "Точка. Здесь не будет больше междусобойчиков и договорняков. Не должно быть".

Как он уже играл в Грузии. "При мне. Платил все налоги. Никогда в государственную власть не шел. Мы получали огромные доходы. Предприятие работало. Потому что правила были одинаковы: для него и для какого-то мелкого владельца магазина на рынке".

Старые политики - на вылет. "Электоральная революция продолжится. Если выборы пройдут быстро, люди не оставят им шанса".

Гройсман и Яценюк - были и прошли. "Два нуля вместе. Сколько? Математика. Гройсман был хорошим, говорят, директором в Виннице. Когда ему было 18. Вот директором рынка он и остался в должности премьера... А про Яценюка я вообще не говорю. Были и прошли".

Тимошенко старалась - но тоже. "Я очень благодарен Юлии Владимировне. Она меня поддержала, была на границе, и у меня есть человеческие эмоции... Она очень талантливая. Но все будет обновляться, ребята... Большую часть заберут из Слуги народа и еще три-пять совершенно новых. Остальным останется очень мало пространства. Поэтому сейчас многие ходят как зомби, земля из-под ног уходит".

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Сам на должности не претендует. Даже премьера. "У меня нет должностных амбиций... Я три раза отказывался от предложения Порошенко стать премьер-министром. Почему? Потому что я не хотел быть свадебным генералом на свадьбе у барыг. На этот раз, я думаю, он (президент Зеленский) найдет себе молодого, перспективного, симпатичного премьер-министра".

Хотя и готов помогать советом"Они могут мне позвонить хоть в три часа утра, я посоветую, если они захотят услышать мои советы. Вот и вся история. Три часа утра, пять часов утра - мой телефон постоянно открыт для их звонков".

В Раду не пойдет. Зеленскому нечего бояться. "Я сейчас создаю площадку новых идей. Я буду проводником... Президент Зеленский дал мне гражданство - значит, он не боится меня перед парламентскими выборами, правильно? Вот приедет Саакашвили, взбаламутит, опять будет по крышам бегать, и так далее... Но тогда, когда я бегал по крыше, Украина летела к черту и она могла сама слететь с крыши. Сейчас появилась надежда. Если я смогу быть играющим тренером - с удовольствием. Но Украине нужны новые звезды".

В Украину не вцепился, а вернулся домой. "Хочу сказать всем, кто говорит: что ты, грузин, прицепился к Украине? Я больше 12 лет провел в Украине... Я в Европе ездил из страны в другую. Но одно дело шастать по Европе, другое - возвращаться домой".

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Теги: Владимир Зеленский, досрочные выборы, михаил саакашвили, выборы-2019
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