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Боты:
05.02.2019, 11:55

Не изменимся - Россия нас грохнет. Интервью с главой МИД Украины

Не изменимся - Россия нас грохнет. Интервью с главой МИД Украины - Фото
Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

Возможен ли сценарий, при котором Донбасс вернется на условиях русского якоря и обрушит Украину - отвечает глава МИД Павел Климкин

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин почти пять лет потратил на формирование внешнеполитического альянса друзей Украины. После выборов он может потерять свой пост. В блиц-интервью LIGA.net он дает совет следующему президенту и рассказывает о плане Украины в рамках спецпроекта Зверь у ворот.

- Следующий президент Украины – кто бы он ни был - какие вызовы в отношениях с Россией ему предстоит решать в первую очередь? 

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- Первое, что необходимо – построить действенную, понятную для всех и поддерживаемую всеми логику во взаимоотношениях с Россией. Например, какие документы необходимо оставить, какие – упразднить и главное когда и почему. 

Нам говорят: забирайте дипломатов и консулов из России, но введите визовый режим. Нам без дипотношений будет тут в МИДе жить намного проще, но как только уберем – там вообще никакой реальной помощи нашим гражданам не будет. А они там есть: во время войны почти 3 миллиона. 

Я считаю, что нам нужен биометрический визовый режим с РФ. А как визы выдавать без консульств? Мы посчитали – нам до 50 консулов дополнительно надо в РФ отправить при таком сценарии, чтобы это заработало. Это просто штрихи, так для примера, на самом деле немало концептуальных вопросов. 

Поэтому необходим комплекс решений – как мы относимся к России и всему, что с ней связано – в политике, экономике, торговле, культуре, во всем абсолютно. По России нам нужна логика для всей страны на всех уровнях общества. И логика должна обществом быть поддержана, иначе она работать не будет. 

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В России любят говорить, что Украина – это вопрос не внешней, а внутренней политики России. Так вот мы, Украина, сейчас на том этапе, когда Россия наконец стала у нас вопросом внешней политики. МИД и мы все 4,5 года пытались это сделать – вывести Россию из внутреннего измерения и сделать ее проблемой внешней политики. 

Россия – это агрессор. Внешний агрессор. Многие это до сих пор не понимают или не чувствуют. Одной рукой – агрессор, другой рукой – создаем впечатление квазинормальности, например, торгуем. Энергоатом заявил, что закупка российского топлива - наряду с американским – это создает баланс, это видите ли диверсификация. Вы это диверсификацией называете? Ну, тогда мы приехали. 

- Это вызов и следующему президенту? 

- Любому президенту с этим придется что-то решать. Да, это вызов среднесрочный. Не получится это решить за год – на это понадобится минимум 3-5 лет. Но не только президент и МИД должны это делать. Мы, вся страна, должны поставить цель обрести подлинную силу. 

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Должна быть логика. Нужна прописанная и утвержденная логика действий всех ветвей власти и общества. И ее надо объяснить и доказать людям и получить их поддержку. 

Наша задача – внятно объяснить всей стране, что мы делаем, какова наша политика в отношениях с Россией. Например, у нас товарооборот с Россией растет. Если мы считаем, что это ок, то без вопросов, если нет, то нужна система мер. Давайте честно скажем: вот это нам надо, а вот это – нет. 

- Возможен ли сценарий, при котором Донбасс вернется на условиях русского якоря и обрушит Украину? 

- Мне бы хотелось сказать, что это невозможно. Но надо смотреть правде в глаза: такая опция остается. Я точно буду против этого бороться – в любой реальности. 

Ключ – не Донбасс, ключ – вся страна. Если мы не предложим украинцам рывок, если мы его не совершим - мы будем постепенно сползать вниз. Мы должны перепрыгнуть и себя и тех, кого мы хотим оставить позади. Переползти не удасться. 

Если мы не спасем человеческий капитал, образование, безопасность, заботу о здоровье – нет будущего. Сейчас, прямо сейчас надо начинать действовать. Иначе Донбасс покажется нам самой маленькой проблемой. 

Да и поймите. Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением – ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем. 

Я хорошо помню проекты, которым тоже оказывал помощь, когда дети с украинского Донбасса приезжали в другие регионы в первый для себя раз и вначале пытались срывать украинский флаг, а через месяц – уже пели украинский гимн. Работать надо. Мы много говорим о соборности, но далеко не все готовы что-то для этого делать. 

Но забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, это точно конец европейской и демократической Украине. 

- Давайте откровенно: что может вернуть его под контроль Украины? 

- Две вещи абсолютно необходимы: Украина как демократический проект, который будет успешным и конкурентным в мире, и достижение между Западом и Россией понимания, что Украина - это часть демократического мира. Пока, как вы понимаете, у нас нет ни того, ни другого. Но мы можем этого достичь, я в это реально верю. 

- Вы скоро покинете этот кабинет. Как считаете, что будет дальше? 

- Посмотрим, кто, что и как покинет или приобретет. Если будем успешными - возникнут проблемы для российской модели. И там, похоже, неплохо это понимают. Но если не перезагрузимся и не избавимся от постсоветской ментальности за следующие 5 лет – Россия нас грохнет. Можете меня цитировать.

Читайте больше в спецпроекте Зверь у ворот


Руководитель общественно-политической редакции
Петр Шуклинов
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Теги: Донбасс, владимир путин, павел климкин
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