"Нет олигарха ярче Коломойского". Интервью Авакова - за минуту

Министр внутренних дел Арсен Аваков дал интервью проекту "В гостях у Гордона", которое вышло в эфир 20 марта вечером. Почему испортились его отношения с Порошенко, что он думает о Тимошенко и Зеленском, о чем говорит с олигархами и есть ли у него частная армия: самое важное - в 12 коротких цитатах.

Коломойский звонит. Яркий олигарх. "Нет никого ярче, чем Игорь Валерьевич. Это очень мнгогранный политик и олигарх. И очень любит свою яркость... Он иногда звонит. В свойственной ему манере: "А шо происходит? И шо?" Или я ему звоню: "Что у вас там показал канал, вы с ума сошли? Это все не так". Иногда обсуждаем события, связанные с войной... Иногда международные суды против России... Иногда я ему говорю: "Придумай что-то, чтобы немножко заплатить деньги по ПриватБанку", а он говорит: "Я тут не виноват".

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Ахметов тоже ничего. Пригодится. "У нас ровные уважительные отношения. Когда мы говорим о Донбассе и о будущем, я думаю, еще будет роль, которую он будет играть... Он не был решительным в 2014 году, не был готов и не ожидал, может, таких событий... Но когда нам будет сложно, он не будет думать о деньгах или интересах, он поступит. Это мое убеждение".

И вообще, олигархи - не враги. "Каждый из них, скажу вам такую крамолу, не враг Украине... Проблема в том, чтобы выстроить рамки. Если мы правильно выстраиваем государственные рамки, и олигарх в них помещается, то государство должно быть от этого довольно и должно этих олигархов стричь. И им хорошо, и нам налоги".

С Порошенко сразу не заладилось. "Он любит контролировать абсолютно все... И на ключевых позициях хотел иметь исключительно своих людей. В моем случае не так было. Он пытался получить контроль, у него не вышло... Отсюда и корни конфликта... Сегодня у нас нейтральные отношения, скажу так аккуратно. В принципиальных моментах я не страшусь прямого конфликта. Когда надо - говорю в лоб".

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Тимошенко пост премьера не обещала. "Чушь. Я не обсуждаю таких вещей. Даже если мне захотят предложить, хоть Петр Алексеевич, хоть Юлия Владимировна... От президентов это не зависит. Министров назначает парламент. Парламентские выборы у нас глубокой осенью... Когда политический ландшафт изменится 1 апреля и 21 апреля, тогда (о политическом будущем) и подумаю. Сейчас все это игры".

Зеленский ответит за Голобородько. Если выиграет. "Я думаю, это тоска по новым политическим лидерам. Это визуальный образ, который он выстроил, когда представил такого идеализированного персонажа, как президент Голобородько. Это одновременно пощечина нынешнему политикуму: иногда заслуженная, иногда нет. И теперь Владимиру, если ему суждено быть президентом, придется ответить на этот вызов".

Кто лучше - не скажет. "Не буду называть фамилии... Я перед выборами заявил о нейтральности... Но президентом должен быть визионер".

Хотя вот кого видит во втором туре. "Кого-то из тройки. Порошенко, Зеленский, Тимошенко". "Я не знаю, как будут развиваться события последней недели. В 2014 году Народный фронт имел за три недели до выборов 7%. А финишировал с 22%. Поэтому важно, как направлены тренды. И что в день голосования подумает огромный массив неопределившихся".

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Сетки, пирамиды, подкуп избирателей. "У нас четыре группы обращений по четырем кандидатам. Это Порошенко, Тимошенко, по Гриценко обращение было ложным - проверили и закрыли, по Таруте тоже - хотя там были незначительные основания. Открыты уголовные производства. ГБР и СБУ занимаются сеткой, или пирамидой штаба Тимошенко... Мы ведем производство по штабу Порошенко. Несколько эпизодов, в том числе по Киевской области. Это вызывает большое нервическое беспокойство".

Боится, что кандидаты будут взрывать участки. "1 апреля очень важно, чтобы 37 из 39 кандидатов повели себя достойно, а не начали взрывать участки или поднимать восстания... То же самое касается второго тура. Я переживаю, что какой-то проигравший кандидат начнет защищать себя и может подорвать всю страну... Cразу в такую заваруху, конечно же, вмешаются русские".

Личной армии, говорит, нет. "Кухарчук, который нападал на президента в Черкассах. Знаком ли он мне? Да, знаком. Это парень, который воевал под Иловайском, штурмовал Широкино, защищал Мариуполь. Я знаю почти всех. Если что-то происходит, я стараюсь иметь коммуникацию со всеми... Если они когда-то служили в добровольческих батальонах, а теперь занимаются общественным протестом или в политической партии - означает ли это, что я пожизненно за них ответственный?.. Я не финансирую их, я не отвечаю за их действия".

И вообще, радикалы куражатся. "За Нацдружинами стоит Нацкорпус Билецкого. Не думаю, что эта организация помешает нам проводить выборы или попробует конкурировать с нами в монополии на насилие. Неоднократно каждому из них было сказано: "Дорогие друзья, если вы перейдете грань, вы плохо кончите". А то, что молодежь иногда хочет покуражиться... Тем грустнее мне, что многие из этих ребят - ветераны войны".

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