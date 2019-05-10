"Ни славы, ни денег". Откровения десантника из РФ после Донбасса

Военнослужащий 76-й дивизии ВДВ Вооруженных сил России рассказал в интервью Новой газете о вторжении псковских десантников в Украину в 2014 году. После Украины он вернулся домой, получил орден и ушел из армии. Каким образом оказался в Украине, как ему дали приказ "уничтожать бандеровцев" и сколько обещали заплатить - LIGA.net отобрала 12 тезисов из интервью.

Как попал в Украину. "У нас были учения в Псковской области. ​После учений нас отвезли на псковский аэродром, оттуда - ​в Ростов. Уже в Ростове командир роты сказал, что теперь мы направляемся в Луганск. Для обеспечения… В общем, нам сказали, что надо сопровождать колонну с гуманитарной помощью".

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Были танкисты из Чечни. "Да со всех городов (были военные, – ред.). Танкисты с нами рядом были из Чечни. Не чеченцы, а воинская часть находится на территории Чечни".

Стрелять все умели. "У всех по штату. У меня - ​автомат. Были у нас БМД, КамАЗы. У артиллеристов были еще "нонки" (самоходные артиллерийско-минометные установки, – ред.). Никто нам ничего не объяснял. Но из наших никто и не спрашивал. К тому, что будет дальше, нас никак не готовили. Но стрелять-то мы все умели, к войне нас всех вообще-то и готовили. Мы понимали, где находимся и что тут происходит".

Обещали по $50 в день. "Обещали дополнительно заплатить. По $50 в день. На обычной службе мы получали от 25 тысяч (российских рублей, – ред.). Поэтому $50 в день нам казалось в принципе неплохо".

Первую неделю их держали в лесу. "Сначала мы неделю просто торчали в лесу. Палаток у нас не было. Просто в спальных мешках. С собой у нас был сухпаек, выдали еще в Ростове. Сказали, что если закончится, то нам еще подвезут".

Затем сказали штурмовать две деревни, потому что там "бандеровцы со свастикой". "Через неделю нам сказали, что мы должны штурмовать две деревни… Там просто были не мирные жители. И нам надо было их… Ну… Так сказать, уничтожить… Вот этих вот. Как мы их называли - ​бандеровцы. Которые носили нашивки со свастикой… Некоторые носили. Конечно, не все… Но были, которые носили. На руке".

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На ТВ слышал, что "бандеровцы" расстреливали детей. "Конечно, понимали (что действовали на территории другой страны, – ред.). Но такой приказ. Ну, я же тоже телевизор смотрю. Они там убивали мирных жителей каждый день, и насиловали, и детей расстреливали".

Деревню Новосветловку никогда не забудет. "Слишком много раненых оказалось. Половина группы была раненых. От пуль никто не пострадал, а в основном все от осколочных. От минометов. Вообще у нас был приказ доехать до следующей деревни, но мы до нее не доехали. Попали в этой Новосветловке. "Нонки" оказались, как говорится, на другой стороне. У нас остались только БМД… Бой продолжался где-то около часа. Мы стреляли, по нам стреляли. В итоге нам удалось кого-то убить, а кто-то убежал".

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Через пару дней после боя сказали ехать домой. "После того как мы после боя эти два дня в деревне простояли, нас собрали, чтобы ехать в аэропорт в Луганск. Но мы до него не доехали. Остановились недалеко от него, а на следующий день нам сказали: все, едем домой. И больше боев не было. Мы вернулись сперва в Ростов, там находились еще месяц. Потом к себе".

Денег никто не заплатил. "Нам сказали, что нас там не было. Мы заблудились. Мы были на учениях и заблудились. И ничего не заплатили. Это было не в наших силах - ​добиться, чтобы заплатили. Потом нас еще и лишили премии, а это почти 20000 (рублей, - ред.). То есть мы должны были получить $50 в день плюс премия, а не получили ничего этого".

После этого уволился, а некоторым "Рэмбо" понравилось. "После этого и покинул армию. Нас хотели еще второй раз отправить. Много кто отказался. Кто-то потом все-таки согласился… Некоторым просто понравилось. Ну, кто на контракте, молодая кровь, повоевать охота. Одному особенно. Он был такой… Прям Рэмбо. Такой политический. Постоянно вот эти политические темы трогал. В основном это был один мат. Что надо их, хохлов, блин… Надо просто выжигать".

Мог погибнуть ни за что. "Да ни за что я мог погибнуть. Но это я уже только потом понял. Просто был приказ. В результате ни славы, ни "за Родину", ни денег".

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