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Коротко | "Никаких тайных соглашений с РФ не подписывал". Ермак в гостях у Шустера - за минуту

18.09.2020, 22:19
Андрей Ермак (фото - скриншот видео)

Андрей Ермак о спецоперации по "вагнеровцам", интервью Богдана, выборах на Донбассе и Лукашенко

В пятницу, 18 сентября, глава Офиса президента Андрей Ермак стал гостем передачи Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина. Почему Рада должна изменить постановление о выборах, смотрел ли интервью экс-главы ОП Андрея Богдана и когда будут выборы в ОРДЛО: LIGA.net собрала восемь самых важных цитаты Ермака.

Называет кейс "вагнеровцев" выдумкой. "Детективная история, которая выдумана с самого начало до конца. Взять несколько фактов из реальности, добавить художественную выдумку и создать масштабную историю, которая впечатляет… Если вы посмотрите на даты, то именно после публикации Бутусова Путин заявил о спецоперации США и Украины".

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В СМИ слили данные разведки. И это плохо. "С самого начала войны разведка начали документировать всех людей, которые воюют против Украины. Это продолжается и сейчас. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ…После этого инцидента им (разведке - ред.) будет намного сложнее выполнять эту работу".

Поэтому нужно создать центр по борьбе с пропагандой. "Сегодня очень важной идеей является создание в Украине центра противодействия с пропагандой. Уверен, что такая идея будет поддержана и нашими партнерами, которые также чувствуют на себе влияние фейков, которые вкидываются в информпространство".

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Уверен, что Зеленский закончит войну. "У меня нет сомнений, что на протяжении своей каденции президент закончит эту войну…Сегодня президент и вся команда делают все, чтобы мечта всех украинцев о мире осуществилась".

Рассчитывает, что Рада изменит постановление о выборах. "Усложняет ли переговоры постановление Верховной Рады о местных выборах переговоры? Является ли этой причиной, с которой мы боремся, и которая ставится как условие для продолжения диалога? Да… Я считаю, что решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства и нашими обязательствами… Я надеюсь, это будет мудрое решение Верховной Рады".

Уверяет, что выборы в ОРДЛО пройдут только после деоккупации. "Сегодня проведение выборов на неподконтрольной территории возможно только после полной деоккупации и когда там будет сделано все, чтобы вопрос безопасности был решен".

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Отрицает слова Богдана о соглашении с Россией. "Это из области конспирологии… Никаких тайных соглашений с РФ нет и не может быть. Не имею столько времени, что посмотреть интервью".

Считает позицию Украину по Лукашенко мудрой. "Что касается каких-то жестких шагов. Я все же считаю, что мы должны быть мудрее и взвешивать все, что происходит… Лукашенко не является беларусским народом. Мы всегда должны помнить, что есть беларусский народ и есть народ, с которым Украину связывают дружественные отношения. Поэтому сегодня власть должна взвешивать все и быть мудрой".

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