Вручат ли подозрение Татарову, почему судья Вовк упивается безнаказанностью и как офис генпрокурора сливает информацию нардепам: коротко

Директор НАБУ Артем Сытник дал интервью изданию ZN.ua (первая, вторая часть). Кто разрушает антикоррупционную систему страны, есть ли у НАБУ претензии к Виктору Медведчуку, вручат ли подозрение замглавы офиса президента Олегу Татарову и как офис генпрокурора сливает данные о расследованиях: интервью – за минуту.

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Антикоррупционный цикл в Украине замкнулся. "И сменой фамилий его теперь не разомкнуть... Первые приговоры пока еще только разминающегося ВАКСа по делам, которые годами лежали в других судах, – ожидаемый повод для публичных истерик фигурантов громких расследований. А также для прямых атак. Причем со стороны нескольких центров".

Это не нравится КСУ. "Декларации пяти судей КСУ находились в поле зрения НАПК... Все это говорит о том, что цель – заблокировать и разрушить антикоррупционную систему – не изменилась. Но изменилась тактика. Если два года назад атаки велись исключительно против директора НАБУ: всем казалось, что главное – поставить своего лояльного человека, то сейчас атакуют институты".

И олигархам не нравится. "Мини- и макси-олигархи, которые банально хотят закрыть вопросы по своим делам. Они объединяются, как те же Коломойский и Бахматюк, проплачивают какие-то митинги и рекламу, "работают" с депутатами и фракциями в парламенте в части принятия/непринятия нужных им законов... Давайте признаем, что сегодня влияние олигархов на парламент просто беспрецедентное".

Судья Вовк упивается безнаказанностью. "Решения ОАСК давно вышли за рамки не только закона, но и здравого смысла... Есть Высший совет правосудия, который защищает любого представителя судебной системы. И что бы ни вытворял судья,.. он остается безнаказанным".

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Группа Вовка напрямую связана с КСУ. "Мы уже три месяца "играем" в подозрения судьям ОАСК, предупреждающие меры и прочее, в то время как видим абсолютно четкую связку этого суда с Конституционным".

Об этом говорит прослушка кабинета. "Как только в прошлом году появилось дело о незаконном обогащении Вовка, КСУ сразу вынес решение о неконституционности закона, на котором оно основано. Вопрос об отмене Конституционным судом полномочий НАБУ по подаче исков о признании недействительными договоров, заключенных госпредприятиями, о чем вы упоминали, также обсуждался в кабинете Вовка".

Они сносят все инициативы НАБУ. "Все наши шаги... они сносят посредством решений как самого ОАСК, так и КСУ и любых других органов. Поэтому сейчас, когда многие эпизоды мы не только раскрыли, но уже и практически доказали, группа Вовка активизировалась максимально. Тем более что во главе КСУ оказался Тупицкий – человек, скажем так, более склонный к компромиссу, нежели предшественник Шевчук".

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А Зеленский молчит. "Мне не совсем понятно, почему о ситуации вокруг дела ОАСК знают чуть ли не в Австралии, а из офиса президента Украины нет реакции... И не надо даже ликвидировать ОАСК, просто лишите его несвойственных для суда первой инстанции полномочий. Через два месяца о нем вообще забудут".

К Венедиктовой тоже много вопросов. "В судах антикоррупционные дела тянутся годами, а генпрокурор по-прежнему считает нормальным менять в реестре прокуроров по делу (Татарова) ночью... С такой историей я столкнулся впервые. Как дело будет развиваться дальше – вопрос. Я пока не буду говорить по другим эпизодам, потому что при помощи Микитася начали вскрываться и другие достаточно интересные факты".

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Но Татарову вручат подозрение. "Мне сложно представить как после того, как одному из участников преступления уже избрана мера пресечения, когда суд уже дал оценку подозрения, где прописаны все три фигуранта дела, можно не предъявить подозрение Татарову".

Ситуация ясна. "На момент совершения преступления работал начальником юротдела компании Укрбуд. И вместе с Микитасем дал взятку (паркоместо) руководителю экспертного учреждения. Свидетели дали достаточно подробные показания, включая переписку в телефонах и другие доказательства. Для детективов... ситуация абсолютно ясная, не вызывающая сомнений в обоснованности подозрений этим трем людям".

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Из Офиса прокурора сливают информацию. "Чтобы проверить информацию и получить допустимые доказательства, мы в любом случае должны двигаться в направлении Офиса генпрокурора. Как показала наша практика, подобные мероприятия заканчиваются "сливами" или на самом старте, или впоследствии".

Как в деле депутата Юрченко. "Мы понимали, что могли зайти намного глубже и разобраться детально, куда и кому несут "плюшки". Было очевидно, что на каждом этапе (регистрация законопроекта – комитет – зал) своя такса. И мы дошли до комитета, а продолжи мы расследование – могли бы существенно расширить круг подозреваемых. Однако буквально через пару дней после разговора Юрченко с нашим детективом (работавшим под прикрытием), который мы записали, произошел слив оперативной информации и Юрченко перестал выходить на связь".

А Гройсману ничего не сливали. Так вышло. "В рамках расследования этого факта по ряду направлений проводились обыски. Естественно, что люди и организации, которые обыскивались, знакомились с документами. Поэтому информация стала публичной. Что для нас не очень хорошо".

Ротердам+ заблокирован. "Тот же Ротердам+, который, по нашему мнению, уже давно должен был передан в суд, но в силу не совсем адекватных действий курирующего это дело прокурора, заблокирован. При этом мы уже неоднократно инициировали замену прокурора, который закрыл дело и его постановление признано судом незаконным".

В деле Бахматюка – прямой саботаж ГПУ. "Бахматюк сегодня в розыске. Но из-за прямого саботажа Генеральной прокуратуры мы не можем его экстрадировать".

Хотя доказательств достаточно. "В деле собрана достаточная доказательная база, с которой мы готовы идти в суд. У нас есть ряд подозреваемых, включая самого Бахматюка. Предъявлены подозрения. Что касается возможного, как и в случае с Микитасем, сотрудничества со следствием, то Бахматюк выбрал процессуальную войну".

Рябошапку уволили за ПриватБанк. "После того как генпрокурор Рябошапка проанализировал степень влияния бывших бенефициаров ПриватБанка на другие правоохранительные органы, расследующие дела Привата, было принято решение собрать все эпизоды воедино и отдать в НАБУ. Что и было сделано. И я убежден, что именно этот шаг экс-генпрокурора стал причиной его увольнения. Кто поднимал вопрос по Рябошапке в парламенте? Депутаты, которые прямо связаны с Коломойским".

Вопросы по Медведчуку – это к СБУ. "В СБУ есть отдельное управление, которое занимается защитой украинской государственности. По моему мнению, любое влияние других стран на чиновников и депутатов Украины – это исключительный мандат Службы безопасности".

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