"Очень не советую сопротивляться". Интервью Рябошапки - за минуту

Руслан Рябошапка - заместитель главы Офиса президента, которого называют одним из претендентов на должность генпрокурора (все фавориты здесь), - дал интервью 24 каналу. Что нужно изменить в прокуратуре, устраивает ли президента Владимира Зеленского работа НАБУ и САП, и почему судей пора не защищать, а жестко наказывать: самое важное - коротко пересказывает LIGA.net.

Больше никаких реформ. "Мы больше не будем делать реформ, потому что все 28 лет... мы делаем какие-то реформы, и этот процесс у нас стал перманентным. На самом деле, ничего не меняется... Поэтому мы будем делать изменения... Мы эти изменения будем навязывать и внедрять. Где - огнем и мечом, а где-то - мягкой силой убеждения. И я бы очень не советовал никому сопротивляться этим изменениям".

Борьба будет жесткой. "Изменения будут, и они будут навязываться достаточно жестко, быстро и решительно... Где-то, действительно, борьба будет очень жесткой, и я чувствую, что сопротивление будет очень сильным".

В первую очередь - прокуратура. "Это тот сектор, где мы ожидаем очень большого сопротивления. Но я думаю, мы справимся... Первоочередные изменения предусматривают возможность обновления самого офиса Генеральной прокуратуры, обновления всей системы... очень быстро по решению генпрокурора. Затем уже создание механизма селекции, качественного отбора прокуроров... Мы бы хотели, чтобы в эту профессию зашло как можно больше людей, которые ранее не имели прокурорского опыта".

Сменит ли он Луценко? Молчит. "Мне кажется, что этот вопрос не совсем, возможно, скромный и не совсем корректный. Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет".

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Но знает, с чего начать. "В первую очередь, прокуратура должна быть сфокусирована на задачах уголовного правосудия, а не на задачах крышевания или рэкета бизнеса – то, о чем мы слышим часто от самого бизнеса".

Все зависит от воли Зеленского. "Если есть политическая воля, то реформы или изменения делаются очень быстро и качественно. Если эта воля затем натыкается на сопротивление высшего руководства страны, то очевидно, что изменения где-то сворачиваются".

Судей пора поставить на место. "Почему судьи не боятся принимать такие решения, как недавние печальноизвестные? Начиная с одесских судов, Барышевский суд, Верховный суд тоже страдает этим довольно часто. Безнаказанность и отсутствие справедливости. Судьи чувствуют, что они подчиняются не закону, а каким-то другим людям... Это можно решить достаточно быстро. И судьи достаточно быстро поймут, что их никто не будет наказывать за справедливые и законные решения, но ни одно незаконное решение не останется без ответа".

Хватит их защищать. "Мы слишком следовали лучшим мировым стандартам по защите прав судей, и это привело к тому, что мы их защитили абсолютно от всего... Сроки привлечения будут сокращены, сама процедура будет упрощена". "30-45 дней - и судья должен быть лишен должности. Несколько таких жестких быстрых решений, и судьи очень быстро отреагируют и откажутся от своей порочной практики".

Первая в очереди на вылет - ВККС. "Высшая квалификационная комиссия – это жертва номер один... Новые члены будут избраны,.. мы планируем, за 30 дней. Что этих 30 дней хватит для всех процедур, чтобы выбрать новых представителей органа, отбирать судей".

Окружной админсуд - на реорганизацию. "Возможно, мы внесем одним из первых законопроектов те, которые изменят сеть судов. И наверное, надо решать вопрос и о создании одного административного суда на базе двух в Киеве: Киевского окружного и Окружного города Киева... Возможно, будет идти речь о слиянии двух судов: Печерского и Шевченковского... Это те, в отношении которых больше всего критики... И сформировать тот состав, который не позволит больше критиковать решения, выносимые этими судами".

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Реформа полиции неплохо начиналась. "Этого нельзя отрицать, но, к сожалению,.. темп реформы замедлился. Мы хотели бы дать новый толчок этой реформе, мы бы хотели восстановить то хорошее начало, которое было с Нацполицией, а также завершить реформу органов блока, который касается выявления и расследования преступлений экспертной деятельности и многих видов деятельности Нацполиции".

Дружить Аваковым - хорошо. "Мне кажется, это хорошо, когда есть сотрудничество между Офисом президента и МВД, а также другими органами. У нас прекрасное сотрудничество с Минфином и с многими правительственными учреждениями. Хорошо, когда нет конфликтов внутри страны, хорошо, когда есть разные позиции или противоречия, но конфликтов нет".

Но останется ли он министром? "Не могу сказать. Это решение парламента. Парламент определится с составом Кабинета министров".

У САП и НАБУ - полный карт-бланш. "Нет фактора, который их сдерживает, нет политической воли мешать этим органам работать... Президент встретился в первые дни в должности с руководителями НАБУ и САП. Он будет всячески способствовать независимости работы этих органов. У них полный карт-бланш, но они должны максимально эффективно его использовать. Отдельно такой встречи не было, мне кажется, с руководителем ГБР, но этот сигнал был услышан (Трубой). Мне кажется, что ГБР достаточно активно и эффективно работает".

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Сытник и Холодницкий даже помирились. "Конфликт, который был достаточно острым между Сытником и Холодницким, сейчас сглажен, они общаются и достаточно эффективно. Насколько я знаю, есть коммуникация между ними, детективы общаются с прокурорами".

Пока у Зеленского довольны. "Я не могу сказать, что мы не удовлетворены. И пожалуй и общество не может сказать, что недовольно работой НАБУ и САП. Осталась, возможно, самая важная частичка их работы. Это то, что будет исходить из Антикоррупционного суда".

Первых результатов ждут к концу года. "Если с сентября начнет работать (Антикоррупционный) суд, то возможно где-то к концу года мы увидим уже несколько десятков первых приговоров. В каком-то из документов зафиксировано обязательством Украины, что до конца года будет 20 или 25 решений будет вынесено Антикоррупционным судом. Посмотрим, это в принципе реально".

А вот НАПК плетется в хвосте. "НАПК – это ключевой орган по антикоррупции стране, но он стал каким-то хвостом, который тянется за другой антикоррупционной инфраструктурой... Невозможно как-то помочь ему работать эффективно – это надо менять. Менять руководство, усиливать аппарат, поскольку там очень большие кадровые потери. Думаю, что мы это очень быстро сможем сделать".

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