"Оппоблок Ахметова – патриоты". Интервью Коломойского - за минуту

На выходных вышла вторая часть большого интервью олигарха Игоря Коломойского журналу Новое время. Бизнесмен рассказал, сколько у него денег, с кем хочет дружить в новой Раде и о несбывшемся бизнесе в США. LIGA.net отобрала 10 самых интересных цитат олигарха. Короткий пересказ первой части интервью можно прочесть по ссылке в конце материала.

Общается с Ахметовым. "Мы с ним не говорили о том, что и как, политически (насчет Оппоблока – ред.). Потому что это же на уровне Доверяй делам, Видродження и самого Оппозиционного блока. Но мы с Ахметовым периодически общаемся".

Считает Оппоблок патриотами. "Это люди, которые живут в Украине, которые не побежали в Москву. В Москву за консультациями не ездят. Живут, работают, развиваются как-то в Украине… Не может быть такого, что предатели (ОПЗЖ) пройдут в парламент, а патриоты Украины не пройдут. Патриоты Украины в широком смысле слова (улыбается, – ред.)... Они попадут 100% (в Раду, - ред.). Вы видели в жеребьевке у них какой номер? Может первый номер не попасть в парламент, даже теоретически?".

В новой Раде хочет дружить с Зеленским и Вакарчуком. "Слуга народа мне близка, и Вакарчук мне в принципе не чужой человек. Но Слуга, конечно, ближе сейчас, в данный момент. Вакарчук тоже новость — молодая партия, наверное, должны что-то набрать".

Сочувствует Портнову. "С Портновым общаюсь, виделся… Атака на Порошенко – это он сам. Они его за 800 гривень 5 лет гоняли. Нормально - лишить человека родины?".

И вообще, чем было плохо при Януковиче? "А что было плохо при режиме Януковича? Давайте обсудим, почему нет? Это ж тема нескончаемая. Что было плохо при Януковиче? До Майдана. Эта часть однозначно трактуется всеми".

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Вот Порошенко – тиран и цензор. "Я летел в самолете, звонок - говорит Борис Ложкин (на тот момент - глава Администрации президента, – ред.): "Ой, там Квартал выходит". Должен был Квартал выйти, там, где шутка про киевский торт знаменитая. Я говорю: "И что, что выходит?". Он говорит: "Надо это убрать". Я говорю: "Что значит "убрать"? Ты ничего не перепутал, куда ты звонишь?". Я его послал просто, и все. А через неделю Игоря Палицу сняли (с должности главы Одесской ОГА, – ред.)".

Хотел сделать большую компания в США. "Я за свои деньги делал инвестиции в Америку. Я уже, конечно, проклял тот день, когда меня убедили это сделать. Про металлургическую часть мы уже понимаем - минус $200 млн. А то, что касается тех домов, так тоже не ахти как. Ферросплавный завод - это наша профильная история, и уже никуда не денешься, мы за этот актив держимся. Мы хотели сделать большую компанию, но все эти планы уже закончились. Никаких теперь больших компаний".

Расследование ФБР мешает. "Неприятная вещь, потому что ты не знаешь, что там и кому еще взбредет в голову какие гадости написать. Этот идиот, наш бывший партнер понаписывал жалоб, а сам в это время звонил и присылал посыльных и посредников, чтобы получить деньги. Он получил какую-то информацию в рамках обычного гражданского процесса, а потом шантажировал нас, меня в частности: заплати мне деньги, или я это в ФБР отнесу. Я говорю: так неси не то, что в ФБР, можешь еще в ЦРУ отнести".

Свое состояние оценивает в $8 млрд. "Когда мы делали раскрытие Приватбанку, то была оценка - по скромным подсчетам, $7,5 млрд или $8 млрд".

Сравнивает себя с Гейтсом и Цукербергом. "В чем разница между Коломойским и богатеями, которые в Forbes? Если они говорят, что у них есть акции компании или предприятия, то у них акции публичных компаний, по которым каждый день есть цена. Допустим, акции Майкрософт просели — Билл Гейтс раз, и пошел на второе-третье-четвертое место. Фейсбук увеличился — Цукерберг поднялся. Нас же можно оценивать от нуля до бесконечности: можно $7 млрд, можно $70, а можно и ноль. Что нашел в кармане, то и твое".

Пересказ первой части читайте по ссылке: "Русские в Донбассе? Это норма". Интервью Коломойского за минуту