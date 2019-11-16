"Особый статус Донбасса нужно принять до Нового года". Интервью Разумкова - за минуту

В пятницу, 15 ноября, вышло интервью председателя украинского парламента Дмитрия Разумкова изданию Фокус. Идеален ли турборежим, нужна ли стена на Донбассе и за что критикует Давида Арахамию: LIGA.net собрала восемь главных тезисов с интервью.

Турборежим дает сбои. "Такой запрос о темпах работы мы получили от украинского общества. Конечно, есть законы, в которых встречаются огрехи. Их нужно будет дорабатывать. Но так было всегда, и скорость тут ни при чём".

СНБО не будет альтернативным Кабмином. "Не стоит комментировать слухи. СНБО вряд ли будет выполнять функции альтернативного Кабмина. Это мозговой центр при президенте. Его задача — наработка стратегических концепций развития государства".

Закон о Донбассе будут писать публично. "Чтобы сказать, что придётся менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате". Когда она состоится, ВР начнёт готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ, — это гадание на кофейной гуще".

Читайте также: Стену на Донбассе Зеленскому никогда не простят: Интервью с Давидом Арахамией

Против стены на Донбассе. "Я не принимаю такие разговоры. Это сродни тому, что человек решил бы отрезать себе руку, потому что её нужно мыть. Многие из живущих в ОРДЛО людей остались на оккупированной территории вынужденно. Это наша земля. Главная ценность любого государства — его граждане и его территории".

Референдума по Донбассу не будет. Пока. "Думаю, пока вопрос так не стоит. Сначала нужно принять законы, о которых я только что говорил. И что именно выносить на референдум… Если мы говорим о короткой процедуре, это невозможно. Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го. За полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум нереально".

Осуждает Арахамию за публичный полиграф. "Этим вопросом должны были заниматься правоохранительные органы. Конечно, пройти полиграф при желании может каждый. Но демонстрировать это по ТВ было неправильно. Я об этом говорил коллегам".

Демократии в стране будет еще больше. "В парламенте всегда будет демократия. А поскольку мы живём в демократическом государстве, демократия будет не только в парламенте — она будет в самой стране. Вероятно, президент хотел сказать, что демократии в ВР будет ещё больше".

Уголовная ответственность за фейки в СМИ не нужна. "У нас многие политики часто говорят вещи, которые не соответствуют действительности. И как их за это наказывать? Аналогичная ситуация — с медиа. Когда СМИ используют как информационное оружие, нужно ли вводить за это уголовную ответственность? Не уверен. Но означает ли это, что не нужно искать механизмы борьбы с фейками, которые идут из других государств, например из государства-агрессора, и формируют негативный имидж Украины в Европе и США?".

Читайте также: "Если человек говорит по-русски - разве у него нет души?". Интервью Баканова - за минуту