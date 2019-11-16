Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.11.2019, 12:46

"Особый статус Донбасса нужно принять до Нового года". Интервью Разумкова - за минуту

Дмитрий Разумков (фото - Фокус)

Идеален ли турборежим, нужна ли стена на Донбассе и за что критикует Давида Арахамию

В пятницу, 15 ноября, вышло интервью председателя украинского парламента Дмитрия Разумкова изданию Фокус. Идеален ли турборежим, нужна ли стена на Донбассе и за что критикует Давида Арахамию: LIGA.net собрала восемь главных тезисов с интервью.

Турборежим дает сбои. "Такой запрос о темпах работы мы получили от украинского общества. Конечно, есть законы, в которых встречаются огрехи. Их нужно будет дорабатывать. Но так было всегда, и скорость тут ни при чём".

СНБО не будет альтернативным Кабмином. "Не стоит комментировать слухи. СНБО вряд ли будет выполнять функции альтернативного Кабмина. Это мозговой центр при президенте. Его задача — наработка стратегических концепций развития государства".

Закон о Донбассе будут писать публично. "Чтобы сказать, что придётся менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате". Когда она состоится, ВР начнёт готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ, — это гадание на кофейной гуще".

Читайте также: Стену на Донбассе Зеленскому никогда не простят: Интервью с Давидом Арахамией

Против стены на Донбассе. "Я не принимаю такие разговоры. Это сродни тому, что человек решил бы отрезать себе руку, потому что её нужно мыть. Многие из живущих в ОРДЛО людей остались на оккупированной территории вынужденно. Это наша земля. Главная ценность любого государства — его граждане и его территории".

Читайте также
Разумков: Я уйду с поста главы партии Слуга народа 01.10.2019Регламент не соответствует задачам Рады – Разумков 17.09.2019Арахамия о реакции Зеленского на кнопкодавов: Без мата - не было 12.09.2019

Референдума по Донбассу не будет. Пока. "Думаю, пока вопрос так не стоит. Сначала нужно принять законы, о которых я только что говорил. И что именно выносить на референдум… Если мы говорим о короткой процедуре, это невозможно. Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го. За полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум нереально".

Осуждает Арахамию за публичный полиграф. "Этим вопросом должны были заниматься правоохранительные органы. Конечно, пройти полиграф при желании может каждый. Но демонстрировать это по ТВ было неправильно. Я об этом говорил коллегам".

Демократии в стране будет еще больше. "В парламенте всегда будет демократия. А поскольку мы живём в демократическом государстве, демократия будет не только в парламенте — она будет в самой стране. Вероятно, президент хотел сказать, что демократии в ВР будет ещё больше".

Уголовная ответственность за фейки в СМИ не нужна. "У нас многие политики часто говорят вещи, которые не соответствуют действительности. И как их за это наказывать? Аналогичная ситуация — с медиа. Когда СМИ используют как информационное оружие, нужно ли вводить за это уголовную ответственность? Не уверен. Но означает ли это, что не нужно искать механизмы борьбы с фейками, которые идут из других государств, например из государства-агрессора, и формируют негативный имидж Украины в Европе и США?".

Читайте также: "Если человек говорит по-русски - разве у него нет души?". Интервью Баканова - за минуту

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, Дмитрий Разумков, интервью за минуту, верховная рада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Smart-путешествия: 10 правил и 4 ошибки при планировании путешествий
Идеи и Кейсы Smart-путешествия: 10 правил и 4 ошибки при планировании путешествий
Идеи и Кейсы
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 