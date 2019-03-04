"Патриарх Кирилл должен смириться". Интервью Епифания - за минуту

Предстоятель Православной церкви в Украине Епифаний дал интервью Украинской правде. С какими проблемами новой церкви пришлось столкнуться на старте, почему нельзя форсировать переход парафий УПЦ Московского патриархата, а диалог с главой РПЦ патриархом Кириллом исключен: LIGA.net отобрала самое важное.

УПЦ КП и УАПЦ больше нет. "Возможно, формально еще остались юридические лица, ликвидация которых требует определенного периода времени. Это связано с имуществом, его невозможно снять с регистрации очень быстро. Это потребует полгода, а то и больше - до года".

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Надо сделать все правильно. "Чтобы новая структура унаследовала все имущество. Сейчас мы будем перерегистрировать монастыри, приходы. Мы хотели как можно быстрее все сделать, в течение двух недель-месяца, но видим, что эти юридические моменты довольно затяжные".

Если форсировать события, будет война. "Некоторые хотят всего и сразу, чтобы за год все приходы МП присоединились к единой церкви. Но если будем ставить хронологические рамки - будет кровопролитие. Это будет страшная борьба. Мы откроем в Украине еще внутренний межконфессиональный фронт. Нам достаточно войны, которая сейчас идет на востоке". "Даже там, где общины добровольно решают перейти, мы видим яростное сопротивление МП, "молитвенные стояния", приезжают автобусы титушек и пытаются диктовать условия".

Но скоро Московский патриархат исчезнет. "Приближается время того, что они должны сделать перерегистрацию на Русскую православную Церковь в Украине, и не будет УПЦ МП".

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Потому что МП - это русский мир. "Там есть священники, их большинство, которые болеют за Украину. Но им сложно преодолеть моральный барьер. Что до этого времени они проповедовали? Идеи "русского мира", те вещи, которые оскорбляли нас... Но руководство и некоторое количество архиереев, духовенства (УПЦ МП) являются последним форпостом российского государства в Украине. Сейчас мы должны забыть об этом".

Независимостью там и не пахнет. "Они не независимая церковь, а одна из митрополий РПЦ, как в Беларуси. Если откроете устав Русской православной Церкви, то там есть раздел - Украинская православная церковь. Какая же это независимая церковь, если ее предстоятель - постоянный первый член синода Русской православной Церкви?"

РПЦ с Онуфрием не считается. "Последние заявления РПЦ делает даже без участия митрополита. Это говорит о том, что она не считается с ролью Онуфрия. Без его ведома, без его участия принимаются обращения".

ПЦУ с ним говорить тоже не о чем. "После избрания меня предстоятелем мы не пересекались. Вести с ним переговоры нереально. Это человек, на 100% преданный интересам российской церкви и российского государства".

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Переговоры с Кириллом исключены. "Как вести диалог, если мы находимся в состоянии войны? Это человек (патриарх РПЦ Кирилл), который благословляет то, что происходит на востоке Украины, где гибнут наши ребята. А вообще он должен смириться с тем, что происходит в Украине. Это уже необратимый процесс. Хочет он того или нет, будет противодействовать или нет, но мы достигнем успеха".

Путин с Украиной просчитался. "Когда Путин принимал решение, идти или не идти войной на Украину, учитывал церковной фактор. Патриарх Кирилл приезжал в Украину несколько раз, собирал определенное количество людей. Иногда их, правда, дорисовывали в фотошопе. Пожалуй, у Путина сложилось впечатление, что он здесь имеет абсолютную поддержку и его будут встречать с цветами. Украинский народ показал ему другую картину".

"Но реальная поддержка России была и есть в так называемой УПЦ Московского патриархата".

Привыкли содержать себя сами. "Это, возможно, стало катастрофой для Московского патриархата, - они привыкли к роскоши, все олигархи и бизнесмены помогают только им. У нас всегда меценатов были единицы".

Никаких новинских в ПЦУ. "Инвестировать, чтобы управлять Церковью - этого не будет".

А те два бизнесмена - просто зашли в алтарь. "Это были Андрей Мацола и Игорь Лысов… Это люди действительно жертвенные, которые помогают церкви, но не пытаются вмешиваться в ее дела". "У меня есть принцип, чтобы деньги от меценатов в руки не брать. Это лишние искушения".

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С Варфоломеем общается редко. "Cейчас - в телефонном режиме. Патриарх меня поздравил лично с интронизацией телефону, например. Но мы - автокефальная церковь. Поэтому все вопросы, которые возникают в повестке дня, мы решаем самостоятельно и с патриархом редко общаемся".

На внешнем фронте есть проблемы. "С признанием автокефалии. Этот процесс будет длительным во времени. Каждая церковь должна определиться. А если взять любую православную церковь, то там нет единодушия. Нигде ее нет. Но мы видим, что и на Кипре, и в Элладской, и в Болгарской церкви есть большинство за нас".

"РПЦ работает внутри каждой автокефальной церкви, чтобы не допустить нашего признания".

Верит, что еще будет служить в Лавре. "Я верю в это и убежден, что Господь сотворит такие условия. Никто не верил до сих пор, что мы получим томос и автокефалию. Но все же мы доказали, что можем объединиться… Так же и здесь: я верю, что Господь создаст условия, при которых мы объединимся".

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