"Порошенко не хотел конца войны". Интервью Зеленского – за минуту

На днях появилось короткое видео, в котором президент Владимир Зеленский за рулем автомобиля Tesla рассказывает, за кого надо голосовать на выборах, чтобы все в стране стало хорошо. Сегодня, 17 июля, был опубликован 15-минутный ролик, в ходе которого Зеленский за рулем все той же Tesla отвечает на вопросы своего таинственного собеседника. Об укрощении олигархов, встрече с Путиным и почему нет посадок: самое интересное из авто-интервью Зеленского – в 11 коротких тезисах пересказывает LIGA.net.

Анонсировал возможную встречу с Путиным. "12 июля была первая встреча наших представителей (в рамках нормандского формата – ред.). Договорились, что будет еще одна встреча - уже более существенной, и через одну встречу постараются встретиться четыре лидера. Я думаю, что этим мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса".

Запад был против его звонка Путину. "Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы я позвонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь также свое мнение".

А прошлая власть не хотела заканчивать войну. "Если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела это делать. Я не знаю все условия, почему они это хотели. При этом они общались очень много раз с президентом России. Я об этом знаю с разных источников".

Почему нет посадок. "Мы позвали к себе всех правоохранителей. Я даже не знал, что их столько бывает. Я назвал самые громкие дела: Майдан, преследования журналистов, что с Гандзюк, где Свинарчуки, как их взять. САП говорит, что во всем виновато НАБУ. НАБУ говорит, что во всем виновата САП. Генпрокурор говорит, что нужна политическая воля. Я говорю, что у нас она есть. Прошло полтора месяца, и я понимаю, что одной моей политической воли недостаточно. Ее нет у наших правоохранительных органов. Когда человеку чего-то не хватает, то мы будем делать все, что стране не хватало этих людей".

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Очень обидно, что Гладковский ездит в спортзал. "Один из руководителей правоохранительного органа говорит, что "Я не знаю, где сейчас Свинарчуки, может прячутся в каких-то странах". И мы знаем и видим, как человек, который обворовывал страну и зарабатывала на армии, спокойно едет на крутом автомобиле до "5 элемента", спортзала Порошенко, и нормально там отдыхает".

Хочет, чтобы люди после 70 лет не платили коммуналку. "Есть очень креативная идея. Сейчас наши ребята находят экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, когда они уже на пенсии и работали на страну по 40-50 лет, не оплачивать коммуналку. Я думаю, у нас получится".

Ахметов будет инвестировать в Донбасс. Но он об этом еще не знает. "Встретились с Ахметовым…Поставили условие, что на каждого олигарха будет большая финансовая нагрузка…Будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывал большие деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса. Хотя он об этом еще не знает. Это нормальный формат работы с олигархами".

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Олигархам придется от чего-то отказываться. "Будут новые правила. Все должны платить налоги, и они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться. Они все об этом уже знают".

Очень хочет новое правительство. "Я очень жду того момента, когда у нас будет новая Верховная Рада, появится новое правительство из нормальных людей. Часть этих людей уже у нас есть, часть нужно будет еще подобрать".

Но и в нынешнем есть достойные. "Я должен сказать, что и в этом правительстве есть пару людей "незашкваренных", с которыми мы может будем работать. Но это мы будем решать".

Не хочет ни с кем договариваться в Раде. "Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить традицию договариваться, традицию политических терок, продавать места. Мы хотим набрать очень много голосов, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чем-то говорить".

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