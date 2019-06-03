"Порошенко однажды растрогал Трампа". Интервью Елисеева за минуту

Бывший замглавы АП Константин Елисеев был ближайшим соратником предыдущего президента - и одним из самых влиятельных дипломатов, кроме Порошенко и Климкина. После отставки он дал интервью LB.ua. LIGA.net отобрала девять интересных тезисов.

Путин пытался давить на Порошенко. "Порошенко четко сказал президенту России "нет" на его попытки назначить новым послом России в Украине Михаила Бабича. Путин специально позвонил, чтобы надавить на президента Порошенко - чтобы получить агреман (согласие) на назначение нового посла. Путин использует не столько аргументы, сколько язык силы и ультиматумов".

А с Трампом говорили о футболе. "Растрогало Трампа поздравление от Порошенко с победой любимой команды "Нью-Ингленд Пэтриотс" в финале американской футбольной лиги, который состоялся накануне. Порошенко даже назвал любимого футболиста американского президента квотербека Тома Брэди, который получил титул лучшего игрока. В результате эта беседа убедила американского лидера встретиться с Порошенко и развивать личные отношения".

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Уголь дарили Трампу. В красивой коробке. "Порошенко передал Трампу, в красивой коробочке, кусок американского угля (в 2017 компания Центрэнерго закупила американский уголь, - ред.) как символ партнерства и соблюдения договоренностей".

Порошенко подружил Меркель и Олланда. "Во время приезда Олланда в Киев (2018 год) был дружеский обед, где он неожиданно говорит: "Петр! Я тебе благодарен за то, что ты меня очень подружил и сблизил с Ангелой Меркель. После своего избрания я думал как с ней наладить личные отношения. Я тебе за это благодарен".

А еще Эрдогана и Варфоломея помирил! "Благодаря президенту Порошенко, нашли общий язык Варфоломей и президент Турции Эрдоган на базе предоставления томоса нашей церкви. На протяжении многих лет они не имели никаких отношений, но благодаря Порошенко их удалось помирить".

Озвучил условия для заседания в нормандском формате. "Два условия. Первое - они (Франция и Германия, - ред.) хотят почувствовать позицию президента Зеленского по выполнению минских договоренностей, будет движение дальше или нет. Второе условие - насколько скоординировано и продуктивно сработают эксперты МИД и дипломатические советники в четырехстороннем формате, чтобы подготовить определенные договоренности".

Рассказал о давлении союзников на Украину. "Им, честно говоря, безразлично будет это автономия (для Донбасса), или это будет российский придаток в виде особого статуса. Главное, чтобы там перестали стрелять и был мир - потому что гибель людей в центре Европы в 21-м веке негативно бьет по имиджу этих самых лидеров. Иногда на нас давили, чтобы мы смягчили свою позицию и не настаивали, например, на восстановлении контроля над границей".

Говорит, надо продолжать давить на Россию. "Если Путин поймет, что следующие 5 лет придется жить под международными санкциями, которые, я надеюсь, будут усилены после отказа РФ (выполнять решение трибунала по морякам, - ред.), они будут понимать, что надо что-то делать".

А Зеленскому - лететь в ЕС. Без приглашения! "Президенту Зеленскому надо ехать в июне на заседание Европейского совета (саммит ЕС). Ехать даже без приглашения (саммит проводят страны-члены ЕС) и пытаться продвигать санкции. Прямо там, буквально на колененках, мы вносили правки в решение Европейского Совета".



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