UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Интервью | Посол в Британии: "Мы обсуждаем военную помощь стран НАТО Украине. На случай катастрофы"

Цей матеріал також доступний українською
Посол в Британии:
Вадим Пристайко (коллаж - Таисия Зарянова/LIGA.net)
10.02.2022, 07:00

Какое оружие может получить Украина, что дает альянс с Польшей и Британией и почему прямая военная помощь стран НАТО – не самый невероятный сценарий

"Лондон принял для себя окончательное сложное решение: да, Украина будет получать оружие, хотя это и означает нарваться на противостояние с Россией", – говорит LIGA.net чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Только за последние недели в аэропорту Борисполь приземлились несколько самолетов британских ВВС: доставили в Украину тысячи противотанковых гранатометов NLAW, которые называют "Javelin на минималках", пуленепробиваемые жилеты, каски и снаряжение для ТрО. Это не предел: Британия может дать Украине еще больше оружия.

Более 100 бойцов элитного британского спецназа, по данным The Mirror, переброшены в Украину – чтобы помочь и обучить украинских военных.

Какое еще оружие Украина может получить от Лондона, что дает "альянс на троих" – с Польшей и Британией, и почему прямая военная помощь стран НАТО в случае новой агрессии РФ – не самый невероятный сценарий: об этом Вадим Пристайко рассказал в интервью LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"ОТ РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ ДО АНАЛОГОВ NLAW"

- За последние несколько месяцев Великобритания поставила Украине много противотанковых гранатометов. Украина просила еще о каком-то оружии? Например, системы ПВО — недавно Резников говорил, что "наше небо защищено неидеально". Какой ответ Украина получила?

- Да, это обсуждалось. Обсуждаются вообще разные варианты – от ракетного вооружения, которое позволяет перекрывать небо на подходах Украины, на больших высотах, до аналогов тех NLAW – переносных ракетных комплексов, которые могут поражать противника по всей территории Украины. Запросы обрабатываются.

На вашем месте я бы следил за аэропортом Борисполь.

- А что насчет безопасности на море? На что мы можем рассчитывать?

- Мы считаем, что Британия как большое морское государство – основная страна, которая нам помогает. Начиная с того, что наши морские офицеры учатся в британских колледжах, наши моряки ходят вместе с британскими коллегами, и заканчивая конкретными проектами.

Сегодня (во вторник. – Ред.) у меня встреча с CEO компании Babcock – одним из передовых производителей морского вооружения. Будем обсуждать прогресс в реализации нашего грандиозного проекта стоимостью почти $2 млрд. Рада недавно ратифицировала соглашение, которое я имел честь подписать от имени правительства, и сейчас эти деньги направлены на четыре проекта – все в военно-морской сфере.

Речь о военно-морских базах, которые у нас в дефиците после того, как русские захватили базу в аннексированном Крыму. Будут построены две новые базы: одна в Черном, другая в Азовском море. Два корабля уже стоят на стапелях и проходят модификацию и модернизацию.

"Еще восемь кораблей будут построены по проекту, который совместно разработан нашими и британскими инженерами. Кроме того, мы получаем современное ракетное вооружение. Первый раз в нашей истории нам дают не просто прицелы и шлемы".

За счет кредитных средств мы приобретаем ракетное вооружение, которое позволяет поражать морские корабли врага. Это серьезный шаг.

- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорит, что Лондон может предоставить Украине еще больше оружия. От чего зависит финальное решение: давать или не давать?

- Партия, которая сейчас при власти, приняла окончательное сложное решение: да, Украина будет получать оружие. Хотя для Британии это означает нарваться на противостояние с РФ.

У нас с вами появился твердый, убежденный партнер. Которого мы смогли убедить, что армия на самом деле готова защищаться. А не разбежится, как в Афганистане, при первом появлении каких-то талибов.

- При этом Афганистан, кажется, получил несоизмеримо больше помощи.

- Да, он получал очень много помощи. У меня этому объяснение: потому что с той стороны не было России. Если бы нам угрожала не Россия, а любая другая страна, уже давным-давно получили бы все, что нам нужно.

Вот немцы нам не поставляют оружие. Хотя по показателям торговли – половина Африки завалена немецким оружием. И ничего им не мешает.

Boeing C-17A Globemaster ВВС Великобритании в Борисполе (фото — Oleksii Rexnikov, Twitter)

Разгрузка борта с военно-техническим снаряжением для ТрО (фото – mil.gov.ua)

- Активизация Великобритании в поддержке Украины в политической, финансовой, военной сферах – что стало причиной?

- Полтора года назад Лондон сделал integrated review – обзор глобальной системной внешней политики Британии, которая вышла из Евросоюза. Это первый обзор внешней политики и определения новых целей за последние 30 лет. И для нее открылась новая реальность.

Теперь они решили, что мир достаточно изменился, и нужно определить новые цели. В этом небольшом документе Украина упоминается дважды. Украина заняла в глазах британцев свое место, хотя и не скажу, что оно определяющее. И для них это не пустые слова.

Уже через год было подписано соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной. Потом – соглашение о свободной торговле: для 98% товаров, которые мы поставляем, сняли все тарифные ограничения. Остались 2%, которые будут пересмотрены через год-два.

Если все сложить вместе, то картина выглядит чуть более сложной, чем часто подается у нас. И все следующие шаги укладываются в нормальные ячейки. Почему состоялся первый визит премьера Британии за 25 лет (последний был в конце 90-х)? Почему оружие поступило, – вы же понимаете, насколько это значительное решение? Только США открыто это сделали. А теперь и Британия своим примером показывает другим странам, что это не прихоть, не конкуренция США с Россией, а серьезное системное изменение. Вот так мы видим картину.

Читайте также: Прямая речь | Во имя всех людей в Европе. Полный перевод статьи министра обороны Великобритании

"НЕ ТОЛЬКО ПОЛЬША И БРИТАНИЯ. МЫ ИЩЕМ И ДРУГИЕ АЛЬЯНСЫ"

- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Великой Британией. Что это будет?

- Мы хотели об этом объявить во время визита главы МИД Британии, но она, к сожалению, заболела ковидом и не смогла приехать. Не хотел бы красть у министров возможность презентовать эти планы.

Но могу сказать, что мы действительно чувствуем определенный дефицит понимания со стороны некоторых структур в Европе, которые испуганы Россией. И наше продвижение в эти структуры выглядит настолько медленным, что мы вынуждены искать другие проекты.

Мы не говорим об альтернативных проектах (Британия и Польша и сами члены НАТО. – Ред). Но этот вариант позволит нам "прямо здесь и сейчас" решить вопросы, которые мы на самом деле надеялись решить, входя в ЕС и НАТО. Этот процесс, мягко говоря, затягивается.

- Какие измерения может затронуть новый альянс?

- Начиная с военного и заканчивая экономикой. Это в принципе не новый формат. Есть много стран, которые ищут варианты, пытаются связывать свое соседство и окружение меньшими (по сравнению с НАТО. – Ред.) треугольниками, квадратами и другими геометрическими фигурами.

- Как вообще возникла идея? Ведь есть и другие страны Европы, с которыми можно было бы обсудить подобный формат, но треугольник у Киева возник именно с Лондоном и Варшавой.

- И обсуждаем. У нас очень тесные связи с другим членом НАТО, но не Евросоюза – Турцией. У нас есть хорошее сотрудничество с Вышеградской четверкой, Люблинским треугольником.

"Была идея создать ось между Варшавой, Бухарестом и Украиной с выходом на Черное море. Нас интересует проект Триморья. Мы ищем место в структурах, которые можем назвать ассоциативным трио – Украина, Грузия и Молдова".

Просто с Британией и Польшей – очевидными партнерами, которые глубоко понимают ситуацию и не боятся реакции России – это сотрудничество пошло глубже и быстрее.

- Такую позицию, как у Британии, занимают не все страны НАТО. Вам вообще понятна позиция Берлина по Украине? Почему они не могут себе позволить пойти на те же шаги, которые делает, например, Британия?

- Есть примитивное объяснение: Британия не завязана под российский газ. Они настолько диверсифицировали свои поставки газа и нефти, что, по нашим подсчетам, не более 2% молекул российского происхождения находятся в британской газовой сети. А Германия позволила себе привязаться к дешевому российскому газу, и теперь на каждое свое решение она оглядывается, какая будет цена и по какой трубе пойдет газ.

И более сложное объяснение: историческая конкуренция между Британией и Россией и определенные чувства немцев к тому, что они называют "Россией". Не нужно отбрасывать и довольно модный среди немцев антиамериканизм. Этот клубок проблем, – тесные экономические связи с РФ, большое количество россиян в Германии, сложная историческая память, – привязывает их значительно сильнее к России, чем к Британии. К тому же, Германия и Франция сейчас – лидеры в ЕС, Британия оставила их играться в этой песочнице, и они там играют.

Читайте также: Разбор | Дипломатический скандал в Европе. Как Германия ссорится с Украиной и членами ЕС и НАТО

- В чем смысл этих поездок, которые сейчас совершают Шольц и Макрон в Россию, и их переговоров с Путиным? Нет ли у вас опасения, что они ищут возможность решить вопрос с Россией за счет Украины?

- Я вижу опасность неконтролируемого компромисса, который предлагается от нашего имени. И очень внимательно наблюдаю за тем, как это отобьется на нашем с вами будущем. Все настолько рады отвернуть российскую угрозу, что идет повышение ставок и прочтение минских соглашений по их (российскому) видению.

Недавние ремарки Путина про "нравится — не нравится" очень перекликаются со статьей Суркова, который назвал минские соглашения лучшим достижением российской дипломатии за 30 лет. Русские даже не скрывают, что навязанные нам под дулом автомата соглашения – это их достижение, и теперь мы никуда не соскочим. А сейчас мы наблюдаем за тем, как Макрон и Шольц, а перед этим Меркель, пытаются это реализовать, просто думая, что тем самым им удастся избежать войны.

Посол в Британии: "Мы обсуждаем военную помощь стран НАТО Украине. На случай катастрофы"

Читайте также: Московское турне Макрона: почему президенту Франции так хотелось встретиться с Путиным

"ПРЯМАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ – ТОЖЕ НА СТОЛЕ"

- Спикер Сейма Литвы считает, что давление России ускоряет вступление Украины в НАТО. Другие партнеры в Европе с этим согласны?

- У нас нет временной линии, чтобы измерить, как быстро мы идем в сторону НАТО – это все ощущения. По моим ощущениям, позиция по членству Украины кристаллизируется, и не обязательно позитивно. Лондон как раз отличается тем, что твердо стоит на позиции: Россия не имеет права обсуждать расширение Альянса, точка.

Британцы видят прогресс Украины. Если бы не российская составляющая, этого прогресса уже давно бы хватило, чтобы стать членом Альянса. В договоре о НАТО прописаны два условия для вступления: чтобы страна находилась в регионе и могла быть донором безопасности региона. Никаких ПДЧ, реформ – ничего этого не написано.

- РФ для Британии – большое препятствие на пути Украины в НАТО?

- Большое. Не будем обманывать самих себя. И для Британии, и для США.

Если бы мы как прибалты в свое время поняли, и наша политсистема была на этом сконцентрирована, мы бы спокойно зашли в ЕС и НАТО уже в конце 90-х. Мы это окно пропустили и теперь очень тяжело продвигаемся. Приходится биться за каждый миллиметр.

– Британия усилит войска НАТО в Европе, если РФ пойдет на агрессию против Украины. Что означает жест с усилением восточного фланга НАТО? Мы же понимаем, что воевать за Украину Альянс не собирается.

- Страны усиливают возможности друг друга (в НАТО. – Ред). Одно из преимуществ Альянса – это возможность специализации. Страна не должна развивать все способности, на которые у нее просто не хватит денег. Эстонии не нужно покупать F-16, для этого есть более крупные партнеры по НАТО, которые смогут ее обеспечить. А Эстония, в свою очередь, обеспечивает киберзащиту Альянса. Так это работает.

Если в Болгарии и Румынии появляются истребители, то это позволяет им защитить себя и юго-восточный фланг за счет НАТО. В Польшу и Германию перебросили 2000 американских десантников – и страны, которые не могли себе позволить иметь такую мощную десантную силу, получают допвозможности. Альянс пытается защитить сам себя.

А вот украинцам я хотел бы сказать: далеко не факт, что союзники не придут нам на помощь. Наша дипломатия делает все возможное, чтобы партнеры в случае катастрофической ситуации пришли Украине на помощь, и не только оружием, но и реальной военной силой.

Я часто объясняю это журналистам в Британии. Каждый смотрит на меня и спрашивает: "Вы же не рассчитываете, что наши солдаты будут на вашей земле воевать? Вы же понимаете, что британские матери не хотели бы отправлять своих сыновей и дочерей, чтобы они умирали за какую-то непонятную землю?" Я отвечаю: слушайте, так и наши мамы не хотят.

"Никто не хочет. Если всем удастся избежать такого развития событий – супер. Но если будет что-то страшное, я, не сомневаясь ни секунды, буду запрашивать вашу (стран Европы – ред) максимальную военную помощь, в том числе с вашими солдатами – будьте в этом уверены".

- Вы считаете, что такой сценарий имеет право на существование?

- Нам нужно предпринять все возможные меры, чтобы защититься и выжить в этом противостоянии. Один из возможных вариантов защиты, кроме повышения военных способностей Украины, – мы будем вынуждены просить о непосредственной военной помощи.

Сейчас нам очень нужна финансовая помощь, оружие. Но в конце этого списка стоит срочная военная помощь. Это тоже на столе.

Не скажу, что все прямо обрадовались такой перспективе, но это реальная ситуация, в которой мы оказались из-за агрессии России.

- Некоторые партнеры прямо говорят, что отправлять свои войска в Украину они не собираются. Что может изменить их мнение?

- Перспектива катастрофических изменений в Европе. Конфликт может изменить все существующие расклады. Я не хочу специально вырисовывать вам картинку, – в прессе достаточно картинок из Чечни на тему того, что русские могут делать против своего народа, не говоря уже о соседях. Но осознание, что изменения могут быть катастрофическими, меняет всё, любые моменты в политической позиции стран Европы.

Сегодня это кажется абсолютно нереальным, и чуть ли не каждый политик в своей стране после Афганистана считает долгом сказать: "Нет, мы не повторим этой ошибки". Но если ситуация будет  развиваться по самому плохому сценарию, поверьте, они изменят мнение.

"ЭТО СИГНАЛ: ВАШИ ФАМИЛИИ, ВАШИ СЧЕТА – ВСЕ ЕСТЬ"

- МИД Британии предупредил о готовности ввести санкции против российских олигархов. Кто может попасть под них? Абрамович, Усманов?

- Британцы говорят даже немного больше: они готовы составить этой список и опубликовать его еще до момента введения санкций. Это совсем новый вид превентивного санкционирования. Британцы понимают, что подошли опасно близко к военным действиям.

И если Кремлю в голову придет какая-то глупая мысль, то санкционный список будет внедрен одной подписью, все готово. Это лучший вариант, это как профилактика вместо лечения последствий.

Я не видел самого списка, но речь идет о персональных санкциях не только против олигархов, но и их семей. Все их дворцы в Европе переписаны на тещ, жен и детей. Это болезненный вопрос для Британии, поскольку это часть экономической системы. А деньги грандиозные. Запад должен понять, что разные деньги пахнут по-разному.

- Внедрение санкций против олигархов может быть превентивной мерой?

- Это попытка британцев определить ближайшее окружение Путина и показать, что этот удар будет обязательно нанесен, поскольку списки есть. Такой посыл: "Ваши фамилии, ваши счета – все есть. И если ваше руководство примет решение, то вы пострадаете сразу".

"Русские знают, о ком идет речь. Там есть те фамилии, которые вы называете (Абрамович, Усманов – ред) и ближайшее окружение самого президента России".

- Насколько далеко Британия готова зайти в процессе давления на РФ?

- Они продолжают это делать. Недавно был парламентский отчет о влиянии грязных российских денег на экономику Британии. Рекомендация правительству – немедленно предпринять ряд мер: очистить систему, уменьшить зависимость, привести это в цивилизованную форму, не допускать деньги сомнительного происхождения на рынок. И это чувствуется даже по банковской системе. Даже онлайн-банки стали такими же сложными и тугими, как обычные.

- Британия едина в вопросе поддержки Украины? Понятно,есть позиция правительства, а как выглядит ситуация в оппозиции?

- В политической системе есть несколько фриков, которые рассказывают дикие вещи. Они везде есть. Но преобладающая часть политического истеблишмента прекрасно осознает, что происходит, и хорошо разбирается в ситуации. Вы видите, что постоянно ездят делегации в Украину – и правительство, и оппозиция, и шотландские партии.

- То есть голоса о "дружбе с Россией" в Британии, скорее, маргинальные?

- Голоса, которые призывают к примирению, – скорее не о России, а о том, что никто не хочет воевать в 21 столетии и убивать друг друга в Европе. Пока мы выглядим как слабый элемент в этой цепи, давление будет на нас: "Ребята, давайте вы как-то помиритесь с русскими".

- Еще одно направление, на котором Британия занимает активную позицию – противодействие Китаю. Насколько напряженность в Азии может отвлечь Лондон от Украины? Это вообще возможно, или британского ресурса хватит на два направления?

- В том integrated review, с которого мы начали разговор, был назван один враг Британии – это Россия, и один конкурент – Китай. Не враг, а конкурент. Британия очень четко формулирует угрозы.

Чтобы продемонстрировать значение Украины и Китая, простой пример – заход корабля Defender в Черное море. Он был частью антуража авианесущей группы, которая ожидала его в Средиземном море. После прохода у берегов Крыма Defender присоединился к этой группе военных кораблей и проследовал в Южно-Китайское море.

Сам факт пребывания кораблей Британии в Черном море – это один из методов противодействия России. Такие серьезные корабли, как Defender, Duncan, Dragon в наших внутренних водах – очень важно для сдерживания агрессора в море и вообще на юге Украины.

И я уверен: это будет продолжаться.

Читайте также: Разбор | "Прикрыть восточный фланг НАТО". Альянс Украины, Польши и Британии: все, что известно

Посол в Британии: "Мы обсуждаем военную помощь стран НАТО Украине. На случай катастрофы"

журналист LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания санкции против россии поставки оружия агрессия россии против украины дмитрий кулеба Бен Уоллес вадим пристайко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 