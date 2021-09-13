Секретарь СНБО Данилов о безразличии Европы, вероятности освобождения Донбасса и Крыма, а также о Порошенко. Куда без него

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал интервью Радио Свобода. Большую часть разговора он жалуется на европейских партнеров и прямым текстом обвиняет их в пассивности перед агрессией России. Зачем Ангеле Меркель и Эмманюэлю Макрону очки, могут ли наши военные освободить оккупированные территории и когда в Украине произошла первая революция (спойлер – намного позже, чем вы думаете): LIGA.net выбрала 10 главных цитат из интервью Данилова.

Военные корабли РФ будут охранять Северный поток. "Когда Россия строит свои газопроводы, то надо понимать, что это инфраструктура, которую она должна защищать. И я могу себе представить количество военных кораблей, которые в ближайшее время появятся по пути прохождения Северного потока-2".

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Путин повторяет Гитлера. "(На Донбассе) происходит оккупация РФ. В свое время Гитлер оккупировал территории и выдавал документы с символом нацистской Германии. То же самое делает Россия, выдавая эти документы (паспорта. – Ред). Без этого документа, к сожалению, большинство людей не могут жить на той территории. Не могут пойти в больницу и отдать детей в школу".

А миру все равно. "Мир стал настолько циничным, что никто на это не обращает внимание. Большинству все равно, что происходит на нашей территории… Все понимают, Европа понимает, но переходить к активным действиям им страшно. Но вы должны об этом публично сказать или перестать, как говорится в народе, водить козу семь лет. Это недопустимо".

Германия не дает Украине оборонное оружие. "Когда наши партнеры не имеют желания поставлять нам защитные вещи… Кстати, немцы нам ничего не поставляют. Они считают, что они не могут. Между прочим, немецкого оружия в Афганистане было более чем достаточно".

Поэтому хочет выписать Меркель и Макрону очки. "Немцы и французы семь лет водят нас по минскому процессу. Они говорят: "Путин не признает, что Россия является страной-агрессором". Подождите, вам очки надо выписать? Что еще надо сделать, чтобы вы увидели, что это российская агрессия?".

ВСУ могут зачистить Донбасс и повоевать за Крым, но многие погибнут. "Поверьте, наши Вооруженные Силы способны очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо понимать, что мы не можем допустить, чтобы десятки и сотни тысяч людей полегли во время таких военных операций".

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Если Украина проиграет, российские войска будут в Европе. "Мы защищаем Европу от этого нашествия. Если мы вдруг проиграем – где они будут? Они будут в Варшаве, они будут в Вильнюсе, они будут в европейских городах. Вы этого не понимаете. Нужно быть совсем слепым и не понимать, что происходит".

Обвинил Порошенко в сговоре с Медведчуком. "Каким образом Виктор Медведчук мог во времена Петра Алексеевича завладеть нашей с вами общей собственностью – трубой, по которой прокачивался определенный продукт? Без Петра Алексеевича это могло случиться? Я вам могу дать ответ: нет! Слишком большие проекты".

Выступает за переход на латиницу. "Это будет одной из фундаментальных вещей, что нам нужно избавить кириллицы и перейти на латиницу. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательным".

Первая революция в Украине произошла в 2019-м. "На выборах 2019-го произошла первая революция. Революции не было в 2004-м. Это было недовольство граждан по отношению к тому, как они проголосовали. Что такое революция? Это изменение управленческого строя. У нас до этого времени царила комсомольско-партийная номенклатура".

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