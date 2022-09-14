Украинцы – нация европейских героев, ЕС поможет нам победить и развиваться, а Путин проиграет. Фон дер Ляйен произнесла яркую речь в Европарламенте

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен произнесла эмоциональную речь в ежегодном обращении к Европарламенту.

Украинцы – это нация европейских героев, которых ЕС ждет в своем составе. Евросоюз поддержит Украину и поможет восстановить разрушенные города. А Россию никто умиротворять не будет: ее промышленность уже лежит в руинах – но санкции останутся, и от энергетической зависимости от РФ будут избавляться.

"Пришло время добиться истории успеха и для наших украинских друзей. Я еду сегодня в Киев, чтобы подробно обсудить это с президентом Зеленским", – сказала глава Еврокомиссии.

LIGA.net выбрала 10 главных цитат из исторической речи фон дер Ляйен.

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Впереди – тяжелые времена. Но на кону – слишком много. "Предстоящие месяцы будут непростыми. Для семей, пытающихся свести концы с концами, для компаний, стоящих перед трудным выбором, который определит их будущее. Давайте будем предельно ясны: многое поставлено на карту. Не только для Украины – для всей Европы и свободного мира".

Украинцы – нация европейских героев. "Сегодня у мужества есть имя, и это имя – Украина. У мужества есть лицо, лицо украинских мужчин и женщин, которые противостоят российской агрессии… Мы хотим поблагодарить вас и всех украинцев. Слава стране европейских героев. Слава Украине!"

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И Европа будет рядом. "Солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой. С самого первого дня Европа была на стороне Украины. С оружием. С финансами. С гостеприимством для беженцев. И с самыми жесткими санкциями, которые когда-либо видел мир".

"Восстановление Украины потребует огромных ресурсов… Мы не только поддержим финансами, но и дадим Украине возможность максимально использовать свой потенциал... Я хочу, чтобы мы мобилизовали всю мощь нашего единого рынка, чтобы ускорить рост и создать возможности".

Фон дер Ляйен едет в Киев – обсуждать историю успеха с Зеленским. "Сегодня Украина экспортирует нам электроэнергию. Я хочу значительно расширить эту взаимовыгодную торговлю. Мы уже приостановили импортные пошлины на украинский экспорт в ЕС. Мы введем Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга".

"Комиссия будет работать с Украиной, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к нашему единому рынку... Теперь пришло время добиться истории успеха и для наших украинских друзей. Я еду сегодня в Киев, чтобы подробно обсудить это с президентом Зеленским".

Евросоюз без Украины – неполноценный. "Мы должны стремиться к расширению ядра демократии... Путь к сильным демократиям и путь к нашему Союзу – одинаковый. Поэтому я хочу, чтобы жители Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии знали: вы – часть нашей семьи, ваше будущее – в нашем Союзе, а без вас наш Союз неполный!"

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Россию умиротворять не будут. Пришло время решительности. "Российские военные забирают чипы из посудомоек и холодильников, чтобы починить свою военную технику, потому что у них закончились полупроводники. Промышленность России в руинах... И я хочу четко заявить, что санкции никуда не денутся. Пришло время решимости".

Это урок. Надо было слушать тех, кто знает Путина. "Анну Политковскую и всех российских журналистов, разоблачивших преступления и поплатившихся за это. Наших друзей в Украине, Молдове, Грузии, оппозицию в Беларуси. Мы должны были прислушаться к голосам внутри нашего Союза – в Польше, странах Балтии, во всей Центральной и Восточной Европе. Нам годами твердили, что Путин не остановится".

"Наши друзья в странах Балтии много работали, чтобы покончить с зависимостью от России. Они инвестировали в возобновляемые источники энергии, в терминалы СПГ и в интерконнекторы. Это дорого стоит. Но зависимость от российского ископаемого топлива обходится гораздо дороже. Мы должны избавиться от этой зависимости по всей Европе".

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ЕС будет искоренять агентов России. "Мы представим пакет "Защита демократии". Это выявит тайное иностранное влияние и сомнительное финансирование. Мы не позволим никаким троянским коням самодержавия атаковать наши демократии изнутри…"

"Я хотела бы остановиться на коррупции во всех ее обликах. В облике иностранных агентов, пытающихся повлиять на нашу политическую систему. В облике теневых компаний или фондов".

Нападение России – переломный момент для мира. "То, что мы видели на улицах Бучи, на выжженных хлебных полях, а теперь и возле крупнейшей в Украине АЭС – это не только нарушение международных правил. Это преднамеренная попытка отказаться от них. Это переломный момент в мировой политике... Настало время инвестировать в силу демократий".

И мужество победит Путина. "Нас будут проверять те, кто хочет использовать любые разногласия между нами. Это не только война, развязанная Россией против Украины. Это война с нашей энергетикой, экономикой, нашими ценностями и с нашим будущим... Речь идет о самодержавии против демократии. И убеждена, что из-за нашего мужества и солидарности Путин потерпит неудачу, а Европа победит".

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