UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коротко | "Путин проиграет. Слава Украине". Историческая речь Фон дер Ляйен в Брюсселе: топ-10 цитат

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 16:10
Урсула фон дер Ляйен (коллаж - Дарина Дмитренко, LIGA.net)

Украинцы – нация европейских героев, ЕС поможет нам победить и развиваться, а Путин проиграет. Фон дер Ляйен произнесла яркую речь в Европарламенте

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен произнесла эмоциональную речь в ежегодном обращении к Европарламенту.

Украинцы – это нация европейских героев, которых ЕС ждет в своем составе. Евросоюз поддержит Украину и поможет восстановить разрушенные города. А Россию никто умиротворять не будет: ее промышленность уже лежит в руинах – но санкции останутся, и от энергетической зависимости от РФ будут избавляться.

"Пришло время добиться истории успеха и для наших украинских друзей. Я еду сегодня в Киев, чтобы подробно обсудить это с президентом Зеленским", – сказала глава Еврокомиссии.

LIGA.net выбрала 10 главных цитат из исторической речи фон дер Ляйен.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Впереди – тяжелые времена. Но на кону – слишком много. "Предстоящие месяцы будут непростыми. Для семей, пытающихся свести концы с концами, для компаний, стоящих перед трудным выбором, который определит их будущее. Давайте будем предельно ясны: многое поставлено на карту. Не только для Украины – для всей Европы и свободного мира".

Украинцы – нация европейских героев. "Сегодня у мужества есть имя, и это имя – Украина. У мужества есть лицо, лицо украинских мужчин и женщин, которые противостоят российской агрессии… Мы хотим поблагодарить вас и всех украинцев. Слава стране европейских героев. Слава Украине!"

Читайте также: Зеленский приехал на поднятие флага Украины в освобождённый Изюм — фото

И Европа будет рядом. "Солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой. С самого первого дня Европа была на стороне Украины. С оружием. С финансами. С гостеприимством для беженцев. И с самыми жесткими санкциями, которые когда-либо видел мир".

"Восстановление Украины потребует огромных ресурсов… Мы не только поддержим финансами, но и дадим Украине возможность максимально использовать свой потенциал... Я хочу, чтобы мы мобилизовали всю мощь нашего единого рынка, чтобы ускорить рост и создать возможности".

Фон дер Ляйен едет в Киев – обсуждать историю успеха с Зеленским. "Сегодня Украина экспортирует нам электроэнергию. Я хочу значительно расширить эту взаимовыгодную торговлю. Мы уже приостановили импортные пошлины на украинский экспорт в ЕС. Мы введем Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга".

"Комиссия будет работать с Украиной, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к нашему единому рынку... Теперь пришло время добиться истории успеха и для наших украинских друзей. Я еду сегодня в Киев, чтобы подробно обсудить это с президентом Зеленским".

Евросоюз без Украины – неполноценный. "Мы должны стремиться к расширению ядра демократии... Путь к сильным демократиям и путь к нашему Союзу – одинаковый. Поэтому я хочу, чтобы жители Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии знали: вы – часть нашей семьи, ваше будущее – в нашем Союзе, а без вас наш Союз неполный!"

Читайте также: "Ядерные удары нас не сломают". Залужный и Забродский написали о войне-2023: за минуту

Россию умиротворять не будут. Пришло время решительности. "Российские военные забирают чипы из посудомоек и холодильников, чтобы починить свою военную технику, потому что у них закончились полупроводники. Промышленность России в руинах... И я хочу четко заявить, что санкции никуда не денутся. Пришло время решимости".

Это урок. Надо было слушать тех, кто знает Путина. "Анну Политковскую и всех российских журналистов, разоблачивших преступления и поплатившихся за это. Наших друзей в Украине, Молдове, Грузии, оппозицию в Беларуси. Мы должны были прислушаться к голосам внутри нашего Союза – в Польше, странах Балтии, во всей Центральной и Восточной Европе. Нам годами твердили, что Путин не остановится".

"Наши друзья в странах Балтии много работали, чтобы покончить с зависимостью от России. Они инвестировали в возобновляемые источники энергии, в терминалы СПГ и в интерконнекторы. Это дорого стоит. Но зависимость от российского ископаемого топлива обходится гораздо дороже. Мы должны избавиться от этой зависимости по всей Европе".

Читайте также: Интервью | Сергей Рахманин: "Война доказала, что Зеленский и Залужный – на своем месте. И это хорошо"

ЕС будет искоренять агентов России. "Мы представим пакет "Защита демократии". Это выявит тайное иностранное влияние и сомнительное финансирование. Мы не позволим никаким троянским коням самодержавия атаковать наши демократии изнутри…"

"Я хотела бы остановиться на коррупции во всех ее обликах. В облике иностранных агентов, пытающихся повлиять на нашу политическую систему. В облике теневых компаний или фондов".

Нападение России – переломный момент для мира. "То, что мы видели на улицах Бучи, на выжженных хлебных полях, а теперь и возле крупнейшей в Украине АЭС – это не только нарушение международных правил. Это преднамеренная попытка отказаться от них. Это переломный момент в мировой политике... Настало время инвестировать в силу демократий".

И мужество победит Путина. "Нас будут проверять те, кто хочет использовать любые разногласия между нами. Это не только война, развязанная Россией против Украины. Это война с нашей энергетикой, экономикой, нашими ценностями и с нашим будущим... Речь идет о самодержавии против демократии. И убеждена, что из-за нашего мужества и солидарности Путин потерпит неудачу, а Европа победит".

Читайте также: Интервью | Эксперт по преступлениям россиян: Увиденное может сломать. Я не была готова к этому

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС урсула фон дер ляйен еврокомиссия речь война России в Украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 