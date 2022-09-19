Президент США Джо Байден – о цене победы Украины, варварстве Путина, реакции Белого дома в случае ядерного удара России и нападения Китая на Тайвань

Президент США Джо Байден дал интервью Скотту Пелли из CBS News. Украина побеждает Россию, но цена – слишком высока, чтобы говорить о победе. Варвар-Путин будет пытаться надломить США, но Вашингтон к этому готов. Как и к обороне Тайваня в случае нападения Китая.

"Мы будем с Украиной, сколько потребуется. Это железно", – заявил президент США. LIGA.net выбрала 10 главных цитат из интервью Байдена.

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Путин попытается сломить США ценами на энергоносители. Вашингтон готов. "Конечно, он попытается. Но мы, США, находимся в гораздо лучшей форме, чем кто-либо другой, и особенно по отношению к России. Он уже давно пытается это сделать. Он не преуспеет".

Украина побеждает Россию, но цена слишком велика. "Украина, благодаря значительной помощи, которую мы и наши союзники оказываем, а также невероятной храбрости и решимости украинского народа, не проигрывает войну, а добивается успехов в некоторых областях. Победой в войне в Украине будет полный уход России и признание суверенитета".

"Россия оказывается не такой компетентной и могущественной, как многие думали. Но победа в войне? Ущерб, который она несет... для мирных граждан, невинных людей убивают, ужасно трудно считать это победой".

"The price Ukrainian people are paying for this war is extremely high. But we’re going to stay with them as long as they need help," President Biden says. The US has announced more than $15 billion to Ukraine, and Mr. Biden says US commitment is ironclad. https://t.co/7SixTElqbt pic.twitter.com/l3evApd4ey — 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022

Путин – варвар. "То, что он делает, – это варварство. Его нападения на гражданское население... на все, начиная от гражданских больниц и заканчивая домами престарелых, кварталами, где живут обычные люди, школами. Это просто возмутительно. Так что цена, которую украинский народ платит за эту войну, чрезвычайно высока".

США будут с Украиной сколько нужно. Это 100%.

"– Ваши обязательства (по военной помощи Украине. – Прим. ред.) уже превысили $15 млрд. Насколько далеко вы собираетесь идти? – спросил Пелли.

– Столько, сколько потребуется, – ответил Байден.

– Это железные обязательства?

– Да.

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Путину лучше не использовать ядерное оружие. "Не надо. Не надо. Не надо. Ты изменишь облик войны, как ничто другое со времен Второй мировой войны (если ударишь ядерным оружием по Украине. – Прим. ред.)".

О реакции США на ядерный удар Байден не расскажет. "Вы думаете, я бы сказал вам, если бы точно знал, что это будет? Конечно, я не скажу. Это будет иметь последствия. Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. От масштабов того, что они сделают, будет зависеть ответ".

"Don't. Don't. Don't. You will change the face of war unlike anything since World War II," is what President Joe Biden says he would tell President Vladimir Putin if the Russian leader is contemplating the use of tactical nuclear or chemical weapons. Sunday, on 60 Minutes. pic.twitter.com/8xxaDnYcqj — 60 Minutes (@60Minutes) September 16, 2022

Полномасштабное вторжение РФ может подтолкнуть Китай напасть на Тайвань. "Есть опасения, что попытка России силой воссоединиться с Украиной может вдохновить Китай на нападение на остров Тайвань".

Но армия США будет защищать Тайвань.

– Будут ли американские войска защищать остров? – спросил Пелли.

– Да, если произойдет беспрецедентное нападение.

– В отличие от Украины, американские силы, американские мужчины и женщины будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения?

– Да.

Байден еще не решил, пойдет ли снова в президенты. "В следующем году я приму решение… Мое намерение – баллотироваться снова. Но это всего лишь намерение. Нам еще предстоит увидеть, твердое ли это решение".

Но чувствует себя хорошо. "Неплохая (у меня. – Прим. ред.) форма, да?... Я не перестал делать вещи, которые делал раньше. Будь то физические, или умственные, или любые другие (занятия. – Прим. ред.)".

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