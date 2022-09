Президент США Джо Байден дал интервью Скотту Пелли из CBS News. Украина побеждает Россию, но цена – слишком высока, чтобы говорить о победе. Варвар-Путин будет пытаться надломить США, но Вашингтон к этому готов. Как и к обороне Тайваня в случае нападения Китая.

"Мы будем с Украиной, сколько потребуется. Это железно", – заявил президент США. LIGA.net выбрала 10 главных цитат из интервью Байдена.

Путин попытается сломить США ценами на энергоносители. Вашингтон готов. "Конечно, он попытается. Но мы, США, находимся в гораздо лучшей форме, чем кто-либо другой, и особенно по отношению к России. Он уже давно пытается это сделать. Он не преуспеет".

Украина побеждает Россию, но цена слишком велика. "Украина, благодаря значительной помощи, которую мы и наши союзники оказываем, а также невероятной храбрости и решимости украинского народа, не проигрывает войну, а добивается успехов в некоторых областях. Победой в войне в Украине будет полный уход России и признание суверенитета".

"Россия оказывается не такой компетентной и могущественной, как многие думали. Но победа в войне? Ущерб, который она несет... для мирных граждан, невинных людей убивают, ужасно трудно считать это победой".

