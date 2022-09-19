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Коротко | "Путин – варвар, США железно будут с Украиной". Байден дал интервью: 10 цитат

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 18:00
Джо Байден (коллаж - Дарина Дмитренко/LIGA.net)

Президент США Джо Байден – о цене победы Украины, варварстве Путина, реакции Белого дома в случае ядерного удара России и нападения Китая на Тайвань

Президент США Джо Байден дал интервью Скотту Пелли из CBS News. Украина побеждает Россию, но цена – слишком высока, чтобы говорить о победе. Варвар-Путин будет пытаться надломить США, но Вашингтон к этому готов. Как и к обороне Тайваня в случае нападения Китая.

"Мы будем с Украиной, сколько потребуется. Это железно", – заявил президент США. LIGA.net выбрала 10 главных цитат из интервью Байдена.

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Путин попытается сломить США ценами на энергоносители. Вашингтон готов. "Конечно, он попытается. Но мы, США, находимся в гораздо лучшей форме, чем кто-либо другой, и особенно по отношению к России. Он уже давно пытается это сделать. Он не преуспеет".

Украина побеждает Россию, но цена слишком велика. "Украина, благодаря значительной помощи, которую мы и наши союзники оказываем, а также невероятной храбрости и решимости украинского народа, не проигрывает войну, а добивается успехов в некоторых областях. Победой в войне в Украине будет полный уход России и признание суверенитета".

"Россия оказывается не такой компетентной и могущественной, как многие думали. Но победа в войне? Ущерб, который она несет... для мирных граждан, невинных людей убивают, ужасно трудно считать это победой".

Путин – варвар. "То, что он делает, – это варварство. Его нападения на гражданское население... на все, начиная от гражданских больниц и заканчивая домами престарелых, кварталами, где живут обычные люди, школами. Это просто возмутительно. Так что цена, которую украинский народ платит за эту войну, чрезвычайно высока".

США будут с Украиной сколько нужно. Это 100%.

"– Ваши обязательства (по военной помощи Украине. – Прим. ред.) уже превысили $15 млрд. Насколько далеко вы собираетесь идти? – спросил Пелли.

– Столько, сколько потребуется, – ответил Байден.

– Это железные обязательства?

– Да.

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Путину лучше не использовать ядерное оружие. "Не надо. Не надо. Не надо. Ты изменишь облик войны, как ничто другое со времен Второй мировой войны (если ударишь ядерным оружием по Украине. – Прим. ред.)".

О реакции США на ядерный удар Байден не расскажет. "Вы думаете, я бы сказал вам, если бы точно знал, что это будет? Конечно, я не скажу. Это будет иметь последствия. Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. От масштабов того, что они сделают, будет зависеть ответ".

Полномасштабное вторжение РФ может подтолкнуть Китай напасть на Тайвань. "Есть опасения, что попытка России силой воссоединиться с Украиной может вдохновить Китай на нападение на остров Тайвань".

Но армия США будет защищать Тайвань.

– Будут ли американские войска защищать остров? – спросил Пелли.

–  Да, если произойдет беспрецедентное нападение.

– В отличие от Украины, американские силы, американские мужчины и женщины будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения?

– Да.

Байден еще не решил, пойдет ли снова в президенты. "В следующем году я приму решение… Мое намерение – баллотироваться снова. Но это всего лишь намерение. Нам еще предстоит увидеть, твердое ли это решение".

Но чувствует себя хорошо. "Неплохая (у меня. – Прим. ред.) форма, да?... Я не перестал делать вещи, которые делал раньше. Будь то физические, или умственные, или любые другие (занятия. – Прим. ред.)".  

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владимир путин ядерное оружие тайвань джо байден война России в Украине
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